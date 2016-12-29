 Верховный суд Чечни отклонил апелляцию на приговор по делу Клыха об "оскорблении прокурора". ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала правозащитница Мария Токмак, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, 28 декабря, Верховный суд Чечни отклонил апелляцию защиты на приговор по второму делу Станислава Клых (так называемое "дело об оскорблении прокурора"). Это было вполне ожидаемым. Характерно другое: российское правосудие продолжает игнорировать психическое состояние Клыха, потому что именно российские правоохранительные органы несут за него ответственность. Так, вчера в апелляции адвокат вновь заявил ходатайство о назначении психиатрической экспертизы для Клыха, а также попросил доступ к аудиозаписи с первого процесса. Суд вновь отказал. Вероятно, в ближайшее время Станислав Клих будет этапирован в колонию", - рассказала она.
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