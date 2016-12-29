EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Фоторепортаж
  396  1
Все про:апелляция (192) правозащитники (410) суд (19777) Чечня (507) Клых (158)

 Верховный суд Чечни отклонил апелляцию на приговор по делу Клыха об "оскорблении прокурора". ФОТО

Российское правосудие продолжает игнорировать психическое состояние украинского политзаключенного Станислава Клыха.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала правозащитница Мария Токмак, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 28 декабря, Верховный суд Чечни отклонил апелляцию защиты на приговор по второму делу Станислава Клых (так называемое "дело об оскорблении прокурора"). Это было вполне ожидаемым. Характерно другое: российское правосудие продолжает игнорировать психическое состояние Клыха, потому что именно российские правоохранительные органы несут за него ответственность. Так, вчера в апелляции адвокат вновь заявил ходатайство о назначении психиатрической экспертизы для Клыха, а также попросил доступ к аудиозаписи с первого процесса. Суд вновь отказал. Вероятно, в ближайшее время Станислав Клих будет этапирован в колонию", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лутковская попросила Москалькову инициировать перевод политзаключенного Клыха ближе к границе с Украиной

клых

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа Антитеррористическая операция армия военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Кабмин Киев Корчак крушение Луценко МАФы Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ ОБСЕ обстрел опрос Порошенко прокуратура расследование Рева Россия Савченко самолет санкции СБУ суд США
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти