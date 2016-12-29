 Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Полтаве: два человека травмированы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области, около полуночи в Полтаве на остановке общественного транспорта "Фарфоровый завод" произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В салоне микроавтобуса "Мерседес" находилось более десяти пассажиров.
Переломы различной степени тяжести получил водитель микроавтобуса, 1956 года рождения, и один из его пассажиров, 1988 года рождения. Они были доставлены в больницу. "Медицинское обследование водителя легкового автомобиля, 1980 года рождения, показало наличие в его крови алкоголя", - отмечают в полиции.
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