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Все про:ДТП (5299) Полтава (450)

 Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Полтаве: два человека травмированы. ФОТОрепортаж

Микроавтобус с пассажирами перевернулся на остановке с Полтаве в результате ДТП в ночь на четверг.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области, около полуночи в Полтаве на остановке общественного транспорта "Фарфоровый завод" произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В салоне микроавтобуса "Мерседес" находилось более десяти пассажиров.

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Установлено, что водитель легкового автомобиля столкнулся с микроавтобусом, в результате сильного бокового удара автобус с пассажирами перевернулся.

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Переломы различной степени тяжести получил водитель микроавтобуса, 1956 года рождения, и один из его пассажиров, 1988 года рождения. Они были доставлены в больницу. "Медицинское обследование водителя легкового автомобиля, 1980 года рождения, показало наличие в его крови алкоголя", - отмечают в полиции.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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