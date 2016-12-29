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Все про:задержание (4724) Киев (15713) наркотики (1204) прокуратура (2493) СБУ (12905)

 Двое уроженцев Азербайджана задержаны в Киеве за торговлю особо опасными наркотиками, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В столице сотрудниками прокуратуры города Киева совместно с Нацполицией задержаны за сбыт особо опасных наркотиков двое уроженцев Азербайджана.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе досудебного расследования, начатого ч. 3 ст. 307 УК Украины, правоохранители осуществили три контрольные закупки наркотических средств.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция на Виннитчине изъяла у мужчины 60 кг наркотиков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Злоумышленников задержали на горячем во время попытки сбыта 120 гр. героина и 20 гр. кокаина на сумму более 180 тыс. гривен.

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Во время обыска у наркоторговцев изъяли денежные средства, запрещенные в обороте препараты, в том числе метадон и предметы похожие на пистолет с патронами.

Смотрите также: СБУ перекрыла международный канал поставки психотропов в Украину. ФОТОрепортаж

Следствие продолжается.
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" особо опасными наркотиками" я думал уже о боярышнике
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у нас его не пьют)) а в Иркутске можна на етом денег поднять)))
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Странно. раньше просто писали что иностранец, если преступник оказывался не из рашки. Что с Азербайджаном? В чем провинился перед Украиной?
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предметы похожие на пистолет с патронами.
член похожий на хуй з яйцями....
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