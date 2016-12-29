 Двое уроженцев Азербайджана задержаны в Киеве за торговлю особо опасными наркотиками, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе досудебного расследования, начатого ч. 3 ст. 307 УК Украины, правоохранители осуществили три контрольные закупки наркотических средств.
Злоумышленников задержали на горячем во время попытки сбыта 120 гр. героина и 20 гр. кокаина на сумму более 180 тыс. гривен.
Во время обыска у наркоторговцев изъяли денежные средства, запрещенные в обороте препараты, в том числе метадон и предметы похожие на пистолет с патронами.
Следствие продолжается.
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член похожий на хуй з яйцями....
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