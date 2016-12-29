 Карпюка этапируют из СИЗО в Грозном во Владимирский централ через Удмуртию: еще как минимум две недели мы не будем знать, где он и что с ним, - Новиков. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Карпюка Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.
"Николая Карпюка этапировали из СИЗО в Грозном 5 декабря в знаменитый Владимирский централ - ФКУ Т-2 УФСИН Владимирской области. По состоянию на 29 декабря его сюда пока не привезли. Я сегодня специально съездил проверить, поскольку местная спецчасть как обычно по телефону справок не дает, а на адвокатский запрос имеет право отвечать в установленный срок - месяца полтора с пересылкой бумаг по почте. Это значит, что еще как минимум две недели, до конца новогодних каникул в России мы не будем знать, где Карпюк и что с ним", - рассказал он.
"Поступила информация, что 26 декабря Николая отправили в распоряжение Владимирского УФСИН из Ижевска. Не спрашивайте меня, зачем его повезли из Чечни во Владимир через Удмуртию", - добавил позже Новиков.
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любофь мая!
не била б удмуртії -
нє раділся б я!
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всі ми, блять, удмурти!
нинчє далі нам нізря
цілий чан полови!
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із лаханачєк їдім!
ай-люлі, ай-люлі -
із лаханачєк їдім!
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