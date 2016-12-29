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 Карпюка этапируют из СИЗО в Грозном во Владимирский централ через Удмуртию: еще как минимум две недели мы не будем знать, где он и что с ним, - Новиков. ФОТО

Украинского политзаключенного, удерживаемого Кремлем в заложниках, Николая Карпюка этапировали из СИЗО в Грозном в исправительной учреждение Владимирский централ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Карпюка Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Николая Карпюка этапировали из СИЗО в Грозном 5 декабря в знаменитый Владимирский централ - ФКУ Т-2 УФСИН Владимирской области. По состоянию на 29 декабря его сюда пока не привезли. Я сегодня специально съездил проверить, поскольку местная спецчасть как обычно по телефону справок не дает, а на адвокатский запрос имеет право отвечать в установленный срок - месяца полтора с пересылкой бумаг по почте. Это значит, что еще как минимум две недели, до конца новогодних каникул в России мы не будем знать, где Карпюк и что с ним", - рассказал он.

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"Поступила информация, что 26 декабря Николая отправили в распоряжение Владимирского УФСИН из Ижевска. Не спрашивайте меня, зачем его повезли из Чечни во Владимир через Удмуртию", - добавил позже Новиков.

владимирский централ

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Геращенко может тебя обменять на него? Всяких швалей освобождаете, а про ребят забыли или не умеете договариваться?
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радная удмуртія -
любофь мая!
не била б удмуртії -
нє раділся б я!
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ти - удмурт! і я - удмурт!
всі ми, блять, удмурти!
нинчє далі нам нізря
цілий чан полови!
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ми па лавачкам сідім,
із лаханачєк їдім!
ай-люлі, ай-люлі -
із лаханачєк їдім!
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хочу щоб путіна в Гаагу етапували через Гуантанамо
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для Хуйла є краща кара-заживо зварити в чані з смолою на Майдані в центрі Києва.
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