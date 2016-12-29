 Количество украинских политзаключенных в РФ увеличилось и составляет 17 человек, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
"Хотя и в Украину и вернулось шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится на сайте МИД.
В ведомстве отмечают, что государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".
"Циничное пренебрежение основополагающими правами человека и свободами превратило правоохранительную и судебную систему государства - агрессора на репрессивно - карательные инструменты, способствующие становлению нового тоталитарного режима в России ", - отмечается в заявлении.
МИД Украины требует от РФ немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении украинцев.
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