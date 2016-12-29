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 Количество украинских политзаключенных в РФ увеличилось и составляет 17 человек, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Количество политзаключенных украинцев в России увеличилось и составляет 17 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

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"Хотя и в Украину и вернулось шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится на сайте МИД.

В ведомстве отмечают, что государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

политзаключенные

"Циничное пренебрежение основополагающими правами человека и свободами превратило правоохранительную и судебную систему государства - агрессора на репрессивно - карательные инструменты, способствующие становлению нового тоталитарного режима в России ", - отмечается в заявлении.

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МИД Украины требует от РФ немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении украинцев.
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А что эти кренделя делают на вражеской территории?Даи еще несколько миллионов таких?Уклоняются от военной обязанности?А если пошли поднимать экономику кацапии то туда им и путь,тайга большая.
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И где предложение МИДа про визовый режим с московитами ?
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Вот все говорят: Нетаньяху молодец! Занимает твердую позицию, несмотря на ООН. Вопрос: а что нам мешает в этой гибридной войне арестовать человек 30-40 левых кацапчиков на нашей территории и начать шить дела? Хватать строго в ответ, желательно в тот же день!
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