 В Мариуполе полицейский, не справившись с управлением автомобиля, вылетел на встречку и врезался в троллейбус: есть погибший. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Донецкой области."В Мариуполе в 17.50 по улице Краснофлотской 37-летний работник отдела УПД полиции Донецкой области, который находился на выходном, за рулем собственного автомобиля "Форд Фокус", на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом под управлением 38-летней женщины, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия погиб 27-летний пассажир авто, водитель автомобиля в тяжелом состоянии находится в больнице, водитель троллейбуса обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.





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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). Проводится следствие.