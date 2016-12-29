 ГПУ не видит нарушений в том, что комиссия по избранию руководства Госбюро расследований была составлена с прямыми нарушениями закона, - Найем. ДОКУМЕНТ

Об этом Найем пишет на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаю тему ГБР. Если честно, это уже какой-то абсурд и идиотизм. Подконтрольная президенту Генеральная прокуратура не видит нарушений в том, что комиссия по избранию руководства Госбюро расследований была составлена с прямыми нарушениями закона. При этом 10 из 19 кандидатов прошедших на следующий этап конкурса - это сотрудники органов президентской вертикали: ГПУ, ГФС и СБУ. Итак, коротко: как я уже многократно сообщал, сейчас все еще продолжает свою работу Конкурсная комиссия по избранию главы Госбюро расследований и заместителей. Два члена комиссии - Стойко И.М. (от КМУ) и Бухарев В.В. (от Верховной рады) - не имеют высшего юридического образования. Мне это известно достоверно, готов свидетельствовать об этом в суде. Это - прямое нарушение п. 3 ч. 3 ст. 11 закона Украины о ГБР. Этих кандидатов не имели права ни выдвигать, ни вносить ни допускать к работе в комиссию. А те, кто это сделали, очевидно, совершили правонарушение, которому должна быть дана оценка", - заявил нардеп.
"Две недели назад я обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру о совершении преступления должностными лицами Кабмина и Верховной рады. Первый заместитель Генпрокурора Юрий Столярчук написал ответ, суть которого буквально сводится к следующему: в своем заявлении вы не указали, какой именно документ неправильно подписали сотрудники КМУ и ВР. Возникает стойкое ощущение, что отсутствие юридического образования у Генпрокурора прямо сказывается на деградации всех сотрудников подконтрольного ему ведомства. Еще раз. ПРЯМО НАРУШЕН ЗАКОН. Черным по белому п. 3 ч. 3 ст. 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань": "Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет." Первый зам Генпрокурора считает, что этого недостаточно для проверки факта подлога. Меня же это еще больше убеждает в том, что в состав комиссии по ГБР сознательно были внесены кандидаты, которые ставят под вопрос легитимность работы комиссии. И в случае необходимости, результаты ее работы могут быть оспорены в суде", - резюмировал Найем.
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https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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