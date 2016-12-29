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Все про:ВР (21243) ГПУ (7927) Кабмин (9546) Луценко (6293) Найем (331) Государственное бюро расследований (51)

 ГПУ не видит нарушений в том, что комиссия по избранию руководства Госбюро расследований была составлена с прямыми нарушениями закона, - Найем. ДОКУМЕНТ

Нардеп Мустафа Найем заявляет, что при формировании комиссии по отбору руководства Госбюро роасследований (ГБР), был нарушен закон, но ГПУ оставило обращение нардепа по этому поводу без внимания.

Об этом Найем пишет на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаю тему ГБР. Если честно, это уже какой-то абсурд и идиотизм. Подконтрольная президенту Генеральная прокуратура не видит нарушений в том, что комиссия по избранию руководства Госбюро расследований была составлена с прямыми нарушениями закона. При этом 10 из 19 кандидатов прошедших на следующий этап конкурса - это сотрудники органов президентской вертикали: ГПУ, ГФС и СБУ. Итак, коротко: как я уже многократно сообщал, сейчас все еще продолжает свою работу Конкурсная комиссия по избранию главы Госбюро расследований и заместителей. Два члена комиссии - Стойко И.М. (от КМУ) и Бухарев В.В. (от Верховной рады) - не имеют высшего юридического образования. Мне это известно достоверно, готов свидетельствовать об этом в суде. Это - прямое нарушение п. 3 ч. 3 ст. 11 закона Украины о ГБР. Этих кандидатов не имели права ни выдвигать, ни вносить ни допускать к работе в комиссию. А те, кто это сделали, очевидно, совершили правонарушение, которому должна быть дана оценка", - заявил нардеп.

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"Две недели назад я обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру о совершении преступления должностными лицами Кабмина и Верховной рады. Первый заместитель Генпрокурора Юрий Столярчук написал ответ, суть которого буквально сводится к следующему: в своем заявлении вы не указали, какой именно документ неправильно подписали сотрудники КМУ и ВР. Возникает стойкое ощущение, что отсутствие юридического образования у Генпрокурора прямо сказывается на деградации всех сотрудников подконтрольного ему ведомства. Еще раз. ПРЯМО НАРУШЕН ЗАКОН. Черным по белому п. 3 ч. 3 ст. 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань": "Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет." Первый зам Генпрокурора считает, что этого недостаточно для проверки факта подлога. Меня же это еще больше убеждает в том, что в состав комиссии по ГБР сознательно были внесены кандидаты, которые ставят под вопрос легитимность работы комиссии. И в случае необходимости, результаты ее работы могут быть оспорены в суде", - резюмировал Найем.

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гбргбр

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Деда Мороза приняли в «Единую Россию», радует нас Новая газета.
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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Нету никакого гпу.Это просто один из отделов воровской компашки барыги.По всему остальному исходя из этого вопросов возникать не должно)))
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Марзи думают что раз Войной им рашисткие твари спину прикрыли то можно все ... Армянский сценарий не избежен ...
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