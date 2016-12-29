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Все про:боеприпасы (785) оружие (3505) СБУ (12902) Донецкая область (3464) Антитеррористическая операция (15428)

 СБУ обнаружила тайник с большим количеством боеприпасов в районе проведения АТО. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили хранилище с большим количеством боеприпасов в районе проведения антитеррористической операции.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, тайник был обустроен в селе Заря Никольского района Донецкой области в подсобном помещении заброшенного дома.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Правоохранители изъяли несколько тонн боеприпасов, спрятанных российскими боевиками в зоне АТО. ВИДЕО

Сотрудники спецслужбы изъяли из схрона восемьдесят три снаряда различного калибра, три гранаты, минометную мину калибра 120 мм, противотанковую мину и более тысячи патронов различного калибра.

боеприпасы

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
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Пока Россия десятками тыс. тонн уничтожает продукты,в Германии из-за русских санкций электроэнергия стала бесплатной.
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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А пускай СБУ сьездит на передовую в окопах там еще больше найдет ящиков с опломбированым оружием и боеприпасами,тем более что у оружия есть номера и его очень просто отследить.
Почему все прекрасно зная для чего эти схроны с оружием и боеприпасами по всей Украине нехотят закрыть наглухо границы и переходы из окупироваными раенами.
Обяснение напрашивается само: В последнее время правительство страны целенаправленно экономически и политически уничтожает Украину,а ответные действия на востоке страны нашими воинами оказываются почти преступлением.А завтра появятся "зеленые человечки" и скифское золото окажется в кацапских закормах.Вспомните фильм "День Независимости" кацапы как и ублюдки в фильме стратегически размещают свои склады и зеленых челвечков , а правительство им в этом еще и содействует.
А если повнимательно приглядется то все трагическое в Украине происходит когда наши избранники на какникулах "мол мы здесь непричем".
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