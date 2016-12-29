 СБУ обнаружила тайник с большим количеством боеприпасов в районе проведения АТО. ФОТО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, тайник был обустроен в селе Заря Никольского района Донецкой области в подсобном помещении заброшенного дома.
Сотрудники спецслужбы изъяли из схрона восемьдесят три снаряда различного калибра, три гранаты, минометную мину калибра 120 мм, противотанковую мину и более тысячи патронов различного калибра.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
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https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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Почему все прекрасно зная для чего эти схроны с оружием и боеприпасами по всей Украине нехотят закрыть наглухо границы и переходы из окупироваными раенами.
Обяснение напрашивается само: В последнее время правительство страны целенаправленно экономически и политически уничтожает Украину,а ответные действия на востоке страны нашими воинами оказываются почти преступлением.А завтра появятся "зеленые человечки" и скифское золото окажется в кацапских закормах.Вспомните фильм "День Независимости" кацапы как и ублюдки в фильме стратегически размещают свои склады и зеленых челвечков , а правительство им в этом еще и содействует.
А если повнимательно приглядется то все трагическое в Украине происходит когда наши избранники на какникулах "мол мы здесь непричем".
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