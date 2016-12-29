 Подпольное производство ювелирных изделий Chanel и Cartier накрыли в Одессе. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
Как отмечается, в ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для воспроизведения копий и пробирное клише для клеймения ювелирных изделий, экземпляры продукции, а также 1700 единиц готовых украшений на общую сумму свыше 5 млн грн.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров, фирменного наименования, которое нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).
Досудебное расследование начато по заявлению правообладателей известных брендов.
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Аркадий Бабченко подписал петицию за лишение его гражданства РФ
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там Бабченко Шендкрович , Сотник и куча еще кого там ворогов параши
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