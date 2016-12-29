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Все про:Одесская область (1267) подделка (185) прокуратура (2490) ювелирные изделия (77)

 Подпольное производство ювелирных изделий Chanel и Cartier накрыли в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе по улице Софиевская было организовано производство поддельных ювелирных изделий известных мировых брендов: Baraka, Chanel, Damiani и Cartier.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Как отмечается, в ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для воспроизведения копий и пробирное клише для клеймения ювелирных изделий, экземпляры продукции, а также 1700 единиц готовых украшений на общую сумму свыше 5 млн грн.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров, фирменного наименования, которое нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

Досудебное расследование начато по заявлению правообладателей известных брендов.

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изделия ювелирные

изделия ювелирные

изделия ювелирные

изделия ювелирные

изделия ювелирные

изделия ювелирные

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На Софіївській буд.7 в Одесі знаходиться Одеський ювелірний завод!
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Вопиющая несправедливость! Почему не прикрыли ювелирки Шанель и Картье за подделку уникальных произведений малоарнаутских мастеров?!
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Да ладно, это у вас во Франции подделки, у нас в Одессе всё оригинал
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Аркадий Бабченко подписал петицию за лишение его гражданства РФ
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Юридически правильно это звучит: "о выходе из гражданства РФ", но сути это не меняет - прекрасный, мужественный человек. Не флюгер, как Навальный или Ходорковский. Один из немногих, кто в России не туманит, а ясно заявляет, что "воссоединение" Крыма - это аннексия и нарушение международных и российских законов.
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это вы еще не читали 100 русофобов п россиюшки
там Бабченко Шендкрович , Сотник и куча еще кого там ворогов параши
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Еще Бендер говорил, что весь дефицит производят а Дерибасовской. Как в воду глядел
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Но вы не далеки от истины. В 80-е годы в СССР были популярны фразы а-ля "adidas - made in Дерибас".
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"Весь импорт делается в Одессе, на Малой Арнаутской!" - О. Бендер (не плутати зі Степаном Андрійовичем Бандерою! СЛАВА ГЕРОЮ!!!)
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На легендарной улице чинят часы, красят шубы и кошерно кормят. И, собственно, никто из местных не против того, что контрабанду делают опять-таки здесь.
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Скорее бы в Одессе начали подделывать Лексусы, БМВ и Тойоты, да ещё по ценам Ланоса, можно было бы большое спасибо сказать.
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Конечно рыдают, Липтон падлы, чай уже в "ситечках" продают
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Подделывать в Одессе это традиция. Раньше на Дерибасовской, а теперь на Софиевской улице. Вот и все изменения за столетия истории Одессы.
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Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице.
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Спасибо за уточнение, но видим уже улицу Софиевскую. Все течет, все изменяется.
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Чего вы радуетесь. А если банк станет деньги фальшивые делать, тоже весело будет.
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звичайні восковки.так можна любого ювеліра "взувати", якщо мусорам не "заніс"
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