 Трое граждан Грузии пытались подкупить пограничников в аэропорту Харькова. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.
Во время паспортного контроля мужчины вложили в паспорта денежные средства в размере 100,100 и 50 долларов США за содействие и беспрепятственное пересечение границы, поскольку одному из них был запрещен въезд в Украину за нарушение украинского законодательства, другие - превысили срок пребывания в нашей стране.
"Факт дачи неправомерной выгоды были задокументированы, правонарушителей переданы сотрудникам Национальной полиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправное деянии, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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В 70- м был грузин.
Так то вообще хлебал бензин,
Ты вспомни, Зин!
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