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 Трое граждан Грузии пытались подкупить пограничников в аэропорту Харькова. ФОТО

взяточники

Сегодня в пункте пропуска "Харьков" при осуществлении пограничного контроля рейса "Кутаиси - Харьков" трое граждан Грузии 1983,1987 и 1990 рождения пытались подкупить пограничников Харьковского отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.

Во время паспортного контроля мужчины вложили в паспорта денежные средства в размере 100,100 и 50 долларов США за содействие и беспрепятственное пересечение границы, поскольку одному из них был запрещен въезд в Украину за нарушение украинского законодательства, другие - превысили срок пребывания в нашей стране.

взяточники

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Просто по-братски, как другу и близкому человеку", - грузин предлагал пограничнику 400 долларов за возможность въезда на территорию Украины. ВИДЕО

"Факт дачи неправомерной выгоды были задокументированы, правонарушителей переданы сотрудникам Национальной полиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправное деянии, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите: Азербайджанец, которому запрещен въезд в Украину, пытался тайком пересечь границу из России. ФОТО

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скоты! 250 баксов это просто плевок в лицо всей пограничной службе Украины
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Ну да ,на всю смену- такая сумма это просто издевательство какое- то !
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Да ещё и за троих, так погранцов не опускал никто.
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Что мандарины и гвоздики начали контрабандой возить ?
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Вот болваны вместе пошли, а было три попытки
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они так и раньше делали. у меня знакомый есть, так он то же так делал только я не интересовался почему. он сказал мимолетом, что проехал за бабки, а почему дал мне неудобно спросить. он нормальный пассажир, не бандит не рекэтир. цветами торгует, мелким оптом. такой при деньгах. Что то изменилось наверное при пересечении...
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взятка обиднее чем она меньша. Совсем уже обнаглели лаврушники.
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А у тебя самой-то, Зин --
В 70- м был грузин.
Так то вообще хлебал бензин,
Ты вспомни, Зин!
.

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