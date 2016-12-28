 Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему крушения российского Ту-154. ФОТО

Об этом пишет Европейская правда. На первой карикатуре изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук "а". Рисунок сопровождается надписью: "Репертуар хоров красной армии расширяется".

На второй карикатуре также изображен падающий самолет, но уже с другой надписью: "Плохие новости... Путина внутри не было".