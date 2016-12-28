 Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему крушения российского Ту-154. ФОТО

Об этом пишет Европейская правда.
На первой карикатуре изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук "а". Рисунок сопровождается надписью: "Репертуар хоров красной армии расширяется".
На второй карикатуре также изображен падающий самолет, но уже с другой надписью: "Плохие новости... Путина внутри не было".
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КРОВАВЫЙ ПАСТОР ЧТО-ТО О ПЕРЕЛОМНОМ 2017 ГОДЕ ГОВОРИЛ, ЗАГАДОЧНО УЛЫБАЯСЬ В ПШЕНИЧНЫЕ УСЫ :D
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С ЧЕМ-ЧЕМ, А С ПОТОПАМИ ЭТО КАЖЕТСЯ НЕ К ОБАМУШКЕ :D
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О, у мене вчора та ж сама фігня написалась у темі Рибнікова, - у віршованій формі
Обуянный великою скорбью
Из-за случая с лайнером "Ту",
С того самого дня до сих пор пью, -
Ведь Хуйло не летел на борту.
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Тре провідати знайомого автомеханіка-сирійця, який до речі їздить на роботу повз кацапське посольство.
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Совпадение?
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...
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"А я маленькая мерзость, а я маленькая гнусь,
Я поганками объелась и напакостить стремлюсь.
Я людей пугаю ночью, обожаю крик и брань.
А я маленькая сволочь, а я маленькая дрянь.
....
Голубой фингал под глазом - это я,
И микробная зараза - это я,
Надпись мелом на заборе - тоже я,
И ботинок на мозоли - я, я, я.
...
Если вам нужна фальшивка -
Хулиганка тут как тут.
Тунеядка и паршивка
Меня мальчики зовут.
...
А я маленькая мерзость, а я маленькая гнусь,
Я поганками объелась и напакостить стремлюсь.
Я людей пугаю ночью, обожаю крик и брань.
А я маленькая сволочь, а я маленькая дрянь".
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Игорь Пыхалов
Помним... Скорбим... Порвали второй баян Летела «тушка» в облаках,
Несла в себе заразу.
Плясать летели на гробах
Сто негодяев сразу.
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...видно дитя рассказало...
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