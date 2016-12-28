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Все про:Россия (64432) самолет (2061) крушение (295)

 Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему крушения российского Ту-154. ФОТО

Карикатурист французского сатирического журнала Charlie Hebdo отреагировал на гибель в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова.

Об этом пишет Европейская правда.

На первой карикатуре изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук "а". Рисунок сопровождается надписью: "Репертуар хоров красной армии расширяется".

россия авиакатастрофа


На второй карикатуре также изображен падающий самолет, но уже с другой надписью: "Плохие новости... Путина внутри не было".

россия авиакатастрофа



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Armee rouge(красная армия): для французов совок и кацапия - это одно и то же.
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И что смешного? Пошлите наши коммеиты, Тогда посмеемсяю
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Константинов придумал название мосту через Керченский пролив Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил назвать строящийся мост через Керченский пролив «Путь домой».
КРОВАВЫЙ ПАСТОР ЧТО-ТО О ПЕРЕЛОМНОМ 2017 ГОДЕ ГОВОРИЛ, ЗАГАДОЧНО УЛЫБАЯСЬ В ПШЕНИЧНЫЕ УСЫ :D
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Путлер пабедил жителей Алеппо,когда победит НовоСирию не сказал.
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упс, протролили чмиря тоже, а можэт ето не с проста - выкинули живца-приманку и за руку поимает какого то терориста
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Не вижу гневных пасквилей на французов и Францию, от путиноидов ! Они не то что не соболезнуют , они просто РЖУТ с кацапов ! Вторая корекатура просто СУПЕР . Стоило доресовать вылетающие из окон БАЛАЛАЙКИ !
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Им не до этого. Оне уже начали жрать оливье. Импортозамещенное правда
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...это ж нормально -- ебут, как правило тех/, кого не любят...
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Захарова: История вряд ли простит Обаме принцип "после нас хоть потоп"
С ЧЕМ-ЧЕМ, А С ПОТОПАМИ ЭТО КАЖЕТСЯ НЕ К ОБАМУШКЕ :D
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Оно упало потому чта было тяжелее воздуха , т.к. музыканты много жрали и пили .
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Вообще-то на первой карикатуре изображен Шойгу, если кто не понял...
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бог кацапов теперь говорит с ними даже в их метро!!!!! "Интерфакс" передаёт: "31 декабря в 23:50 в вагонах метро, на станциях, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн", - сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов на заседании городского правительства в среду".
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Следим внимательно.По ходу у французов скоро парочку терактов заделают
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Какая мразь спамит ? совсем от злости мозги на бекрень пошли ?
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Реакция высокодуховных будет обычная - истерика грязноволосой захеровой, и теракт во Франции с убийством француских детей
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в редакцию журнала нужно срочно ставить усиленную охрану . судя по всему ИГил попытается отомстить
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Я бы там засаду соорудил на казламордых...
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ванюша, по своим скучаешь? так че ж в расею не спешишь?
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сооруди засаду в своих портках, козломордый, шоб пробы сцыкель у тя на лаптях не менялись
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На второй карикатуре также изображен падающий самолет, но уже с другой надписью: "Плохие новости... Путина внутри не было". Источник: http://censor.net.ua/p421466
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О, у мене вчора та ж сама фігня написалась у темі Рибнікова, - у віршованій формі

Обуянный великою скорбью
Из-за случая с лайнером "Ту",
С того самого дня до сих пор пью, -
Ведь Хуйло не летел на борту.


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Панове я заметил схожесть в определенных условиях которые способствуют революциям. Эта схожесть сатира. Французы писали сатиру про своих короля и королеву и их казнили. В Украине также пишется сатира, тот же пан Рыбников например. Суть ведь в том: над чем смеются, того не боятся!!!!!! Ну невозможно боятся хуйла и януковоща после таких огненных сатир. А вот в маскляндии сатир я не наблюдаю. Рабы, есть рабы. Так што. Да здравствует юмор!! Да задравствует сатира!!!!!!
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у захаровой оно от рождения дрыгается....)
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А, Вы все-таки сумели понять, чего оно хотело сказать? Переведите пожалуйста.
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оно наверное хотело калинку сплясать, да похоже заблудилось...)
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"Плохие новости... Путина внутри не было". = были ,были пу..ины и не один десяток, а вот хуйла не было! Прошу не путать...Источник: http://censor.net.ua/p421466
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Другой орган. В другое место. Кабаевой. Она поделится.
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Ведь рюзкие этот журнал хвалили когда то, за карикатуры нашего пророка. Что теперь скажите, рюзкие?
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Уявляєте як веселиться арабськиій світ?
Тре провідати знайомого автомеханіка-сирійця, який до речі їздить на роботу повз кацапське посольство.
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всем цивилизованным народам ни капли не жалко ТУшек нации кровожадных убийц....
Совпадение?
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Хто там просив ..про підводний концерт !?..
...
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"Je suis Charlie Hebdo":

"А я маленькая мерзость, а я маленькая гнусь,
Я поганками объелась и напакостить стремлюсь.
Я людей пугаю ночью, обожаю крик и брань.
А я маленькая сволочь, а я маленькая дрянь.
....
Голубой фингал под глазом - это я,
И микробная зараза - это я,
Надпись мелом на заборе - тоже я,
И ботинок на мозоли - я, я, я.
...

Если вам нужна фальшивка -
Хулиганка тут как тут.
Тунеядка и паршивка
Меня мальчики зовут.
...
А я маленькая мерзость, а я маленькая гнусь,
Я поганками объелась и напакостить стремлюсь.
Я людей пугаю ночью, обожаю крик и брань.
А я маленькая сволочь, а я маленькая дрянь".
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Не спішіть з висновками. Це з приводу поляцької подорожі в один бік.


Игорь Пыхалов
 Помним... Скорбим... Порвали второй баян Летела «тушка» в облаках,

Несла в себе заразу.
Плясать летели на гробах
Сто негодяев сразу.
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сосульками свисала штукатурка с рожи кобылы
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Да бомбанёт свинокацапский пукан как вулкан !!!!!!!!!
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Чомусь кацапи переймаються реакцією на підірваний військовий літак Українців , а тепер можливо французів ? Зірвіть ще пару транспортників набитих іхтамнєтамі , може - й побачите скупу сльозу в українця від радісного сміху.
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Сирия. Слова трёхлетнего ребенка, перед смертью, со слезами на глазах, были : ``Я всё расскажу Аллаху``

...видно дитя рассказало...
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Чем больше кацапской мрази сдохнет, тем лучше будет для всего мира.
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МИД РФ им сейчас предъяву вкатает, это как минимум. А как максимум, боюсь, Франции нужно ждать новых терактов...
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Так как рушится рузке мир. Их достижения и вообще всё-это вымысел и фейк,как страна которая не может дороги слепить,автомобиль собрать может в космос отправить целый комплекс....проснись и спроси себя сам! Они рузке дебилы в космос не летают,так как убогие кроме лаптей ничего не создали и ты на подсознании это понимаешь,смотри и думай о бассейн


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