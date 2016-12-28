 Два десантных катера типа "Кентавр" для украинских ВМС заложены на киевском заводе "Ленинская кузница". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Фейсбук.
Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что ранее построенные на предприятии малые бронированные артиллерийские катера, которые получили наименование "Аккерман" и "Бердянск", успешно прошли все испытания, включенные в боевой состав флота. В апреле текущего года были заложены еще четыре катера проекта 58155, и сегодня они успешно строятся.
"Начало строительства двух десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей национальных ВМС", - добавил Воронченко.
Десантный катер является специализированным боевым надводным катером разнородных десантных сил морского компонента сил быстрого реагирования, который может выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе тактических групп катеров. Предназначен для транспортировки морем и высадки на необорудованное побережье морского десанта, поражения (уничтожения) отдельных малоразмерных целей противника (объектов противодесантной обороны) огневыми средствами, борьбы с десантно-высадочных средств противника, а также для борьбы с противодиверсионной силами и средствами противника, ведения разведки и наблюдения, изучения района боевого назначения, защиты судоходства на пограничных реках, содействие силам Государственной пограничной службы Украины в усилении охраны государственной границы.
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зараз тут буде вся морська еліта від матроса і до капітана Титаніка)))
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Особенно судостроение и самолетостроение всех масштабами поражает.
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Или в Штатах.
Да хоть в Британии.
Пусть б.у.,но они поступили бы прямо сейчас.
И да,такие плавсредства,очень нужны Украине.
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И назовут эти корабли на ЛЕНИНСКОЙ КУЗНЕЦЕ - " СЕРП" и "МОЛОТ " ???
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"Завод "Ленинская кузница". Фото: kp.ua
Кабинет министров планирует предоставить ПАО "Завод "Ленинская кузница" право на экспорт и импорт товаров военного назначения. Соответствующее решение правительство намерено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров 28 декабря.
Согласно проекту постановления правительства, текст которого имеется в распоряжении Українських новин, предприятию предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для собственного производства на период - до 1 июня 2018 года.
ПАО "Ленинская кузница" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
Основным акционером компании выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", ранее известный, как фонд Петра Порошенко.
За год существования закона о декоммунизации свои названия успели поменять, как улицы, проспекты, предприятия, так и целые города, села. Однако, "Завод "Ленинская кузница", принадлежащий Петру Порошенко, так свое название и не изменил.
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Членинская кузня,как то не очень!
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