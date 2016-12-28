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Все про:ВМС (474) корабль (796)

 Два десантных катера типа "Кентавр" для украинских ВМС заложены на киевском заводе "Ленинская кузница". ФОТО

Сегодня, 28 декабря, на киевском ПАО "Завод "Ленинская кузница" проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр "для Военно-Морских Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Фейсбук.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что ранее построенные на предприятии малые бронированные артиллерийские катера, которые получили наименование "Аккерман" и "Бердянск", успешно прошли все испытания, включенные в боевой состав флота. В апреле текущего года были заложены еще четыре катера проекта 58155, и сегодня они успешно строятся.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Катера "Аккерман" и "Бердянск" успешно прошли государственные испытания. ФОТОрепортаж

"Начало строительства двух десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей национальных ВМС", - добавил Воронченко.


вмс украины

Десантный катер является специализированным боевым надводным катером разнородных десантных сил морского компонента сил быстрого реагирования, который может выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе тактических групп катеров. Предназначен для транспортировки морем и высадки на необорудованное побережье морского десанта, поражения (уничтожения) отдельных малоразмерных целей противника (объектов противодесантной обороны) огневыми средствами, борьбы с десантно-высадочных средств противника, а также для борьбы с противодиверсионной силами и средствами противника, ведения разведки и наблюдения, изучения района боевого назначения, защиты судоходства на пограничных реках, содействие силам Государственной пограничной службы Украины в усилении охраны государственной границы.

Смотрите: Экипажам новых катеров "Аккерман" и "Бердянск" вручили флаги украинских ВМС. ВИДЕО

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теж саме хотів написати)))
зараз тут буде вся морська еліта від матроса і до капітана Титаніка)))
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у нас работает только ленинская кузня и рошен....
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А кроме как на заводах Порошенко, больше негде эти катера строить?
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Тада. У нас же тяжелая и военная промышленность ого-го!!!
Особенно судостроение и самолетостроение всех масштабами поражает.
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Есть судостроительный завод в том же Николаеве, который специализируется именно на морских военных кораблях, а не на речных катерах, как Петина Кузня.
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его текущее состоянии даже в страшном сне вам не приснится...
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ты был на том заводе? лучше не видеть что там происходит...
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Ну так есть же мощности и в Одессе и в Николаеве. Ведь по началу эти катера в Одессе и строили. А потом вдруг оказалось, что окромя как в Киеве - больше негде. Вот почти готовые коробки в Киев и перетащили.
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Ха-ха-ха................... ось вона - "декомунізація"................ "Ленінська кузня"...
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И не говори, до сих пор кузница еще и ленинская, какая стыдоба!!! Что денег нет на переименование???? Жлобье!!!
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Вот все наверное думают, почему деккомунизация для всех, кроме вот к примеру этой кузни - а потому что переделывать документы на фирму в оффшорах дорого и долго.
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Гораздо проще было бы заказать такие катера в Италии.
Или в Штатах.
Да хоть в Британии.
Пусть б.у.,но они поступили бы прямо сейчас.
И да,такие плавсредства,очень нужны Украине.
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Для чего? Какие десантные операции с высадками с моря планируются?
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какое море? катера проекта 58155- это речные катера.максимум могут на море у берега плавать.
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Дружно порадуемся за Петины фирмы, которые неожиданно завалило госзаказами.
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БМП на воде типа.ас скорость что у Глиссера 500 миль в час?
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а сколько шуму об увеличении бюджета Минобороны. а бабло идет на десантные катера, которые стремно в море вывести. ну, зато пэця не в накладе, а тепловизоры и безпилотники волонтеры купят...
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...Ленина свалили, а кузница его осталась ....Ленин был кузнецом?
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Два десантных катера типа "Кентавр" для украинских ВМС заложены на киевском заводе "Ленинская кузница".
И назовут эти корабли на ЛЕНИНСКОЙ КУЗНЕЦЕ - " СЕРП" и "МОЛОТ " ???
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СССр однажды заложил в бюджет на борьбу со Звездными Войнами Рональда Рейгана 250 млрд.долл... вояки блин...
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Кому война а кому просто деньги на крови

"Завод "Ленинская кузница". Фото: kp.ua
Кабинет министров планирует предоставить ПАО "Завод "Ленинская кузница" право на экспорт и импорт товаров военного назначения. Соответствующее решение правительство намерено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров 28 декабря.
Согласно проекту постановления правительства, текст которого имеется в распоряжении Українських новин, предприятию предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для собственного производства на период - до 1 июня 2018 года.

ПАО "Ленинская кузница" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
Основным акционером компании выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", ранее известный, как фонд Петра Порошенко.
За год существования закона о декоммунизации свои названия успели поменять, как улицы, проспекты, предприятия, так и целые города, села. Однако, "Завод "Ленинская кузница", принадлежащий Петру Порошенко, так свое название и не изменил.
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Ой а как же дэкоммунизация?
Членинская кузня,как то не очень!
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