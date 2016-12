 Английский язык открывает мир для украинцев, - Порошенко подвел итоги Года английского языка в Украине. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инициатива по изучению иностранных языков GO Global ищет волонтеров в языковые лагеря для школьников

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил план мер по активизации изучения гражданами английского языка до 2020 года

Читайте на "Цензор.НЕТ": 55 добровольцев Корпуса мира США приняли присягу и отправляются в Западную и Центральную Украину

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. Президент отметил, что хотя Год английского языка завершается, но не заканчивается ее массовое изучение украинцами. Он отметил, что процесс только начинается. При поддержке международных неправительственных организаций разработаны комплексные программы и организованы бесплатные языковые курсы для его изучения, которые будут продолжены и в следующем году.Глава государства отметил, что знание английского языка является чрезвычайно важным, потому что оно открывает возможность учиться в престижных зарубежных университетах, получить перспективную работу, читать в оригинале классиков мировой литературы, свободно путешествовать, быть в курсе последних новостей науки и техники, обеспечивать коммуникацию между народами - "people to people contact".Президент выразил убеждение, что владение английским открывает новые горизонты для всех, кто хочет быть частью современного мира и назвал важным, амбициозным и очень успешным нынешний проект Go Global. По словам Петра Порошенко, он "посвящен тому, чтобы изменить Украину, когда страна превращается в настоящую европейскую державу, когда большинство, особенно молодое поколение, имеет возможность общаться на английском языке"."Именно владение иностранным языком является той чертой, которая открывает новую вселенную для украинских граждан", - сказал Петр Порошенко.Глава государства отметил, что к преподаванию английского привлечены иностранные специалисты, которые являются носителями языка, в том числе волонтеры. Так, в школы Украины приехало 120 волонтеров из 40 стран мира, были открыты летние пришкольные англоязычные GoCamp лагеря, в которых обучались 200 тысяч детей со всей Украины. Он также выразил убеждение, что в следующем 2017 году, около 100 тысяч детей смогут приобщиться к этой программе. В целом планируется, что к 2020 году около 1,5 млн. маленьких украинцев примут участие в этой программе."Это очень амбициозная задача. И очень важно, чтобы оно реализовывалось не только в Год английского языка в Украине, а было продолжено и дальше", - подчеркнул Президент.Петр Порошенко особо подчеркнул, что очень важным является тот факт, что изучать и совершенствовать английский язык смогли дети из Донецкой и Луганской областей. Так, за год более 300 школьников с востока Украины не только имели возможность преодолеть языковой барьер, но и практиковать английский. Важно, что более 500 временно перемещенных лиц приняли участие в пилотном проекте "Деловой английский он-лайн для внутренне перемещенных лиц" и почувствовали поддержку государства, которая не оставила их один на один со своими проблемами. Он также отметил проект "Учителя английского языка - агенты перемен", который был успешно реализован по всей стране в течение 2016 года.Глава государства отметил, что Украина готовится к конкурсу "Евровидение" в 2017 году и отметил важность привлечения англоязычных волонтеров по программе "Eurovision volunteers family", которые будут сопровождать этот конкурс и помогать тысячам туристов, которые в это время посетят Украину.В свою очередь, посол США в Украине Мари Йованович отметила, что в Украине значительно повысился уровень владения и использования английского языка среди чиновников, а проекты по изучению английского языка, которые были реализованы в этом году, охватили большое количество детей и молодежи, так и взрослого населения, особенно преподавателей английского языка в маленьких городках Украины. Она также отметила, что эти проекты будут продолжены и в 2017 году."Я очень горжусь быть сегодня присутствовать здесь. Это очень прекрасная возможность праздновать Год английского языка в Украине. Мы гордимся тем, что можем поддержать Украину, ее мирное будущее", - сказала Мари Йованович и проинформировала о проектах изучения английского языка, которые были реализованы в 2016 году и запланированы на 2017 год. Госпожа посол также отметила высокий уровень взаимодействия между правительственными структурами, парламентским корпусом и общественными организациями во внедрении всех многочисленных проектов по изучению английского в Украине.Народный депутат Украины, один из активистов проекта Go Global Мустафа Найем поблагодарил президента за поддержку этого проекта и отметил его важность и уникальность, особенно в части популяризации и изучения английского языка в маленьких городах Украины, для предпринимателей малого бизнеса, государственных служащих и представителей местного самоуправления."Для меня чрезвычайно важно, что наш проект, и это было приоритетом, реализовывался в маленьких украинских городах, где жители никогда не видели иностранцев", - сказал Мустафа Найем. Он также сообщил, что около 300 детей с Востока Украины прошли обучение в англоязычных лагерях этого года и выразил уверенность, что в следующем году более 600 детей пройдут такое обучение.