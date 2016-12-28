 Полицейские на Ривненщине пресекли работу 18 игровых заведений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Полиции Ривненской области.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Ривненской области ДЗЭ совместно со следователями Главного управления Нацполиции области и работники прокуратуры Ривненской области объединили свои усилия в противодействии игорному бизнесу.
В рамках уголовных производств, открытых по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности в Ривном и Старом селе Рокитновского района.
В Старом селе, во время двух обысков в заведениях, которые занимались игорным бизнесом были изъяты 15 "одноруких бандитов". А в Ривном, в специально оборудованных помещениях азартные игры осуществлялись с помощью игровых автоматов и онлайн-игр.
В течение суток правоохранители прекратили деятельность 18-х таких заведений. В каждом находились игроки. Во время санкционированных обысков полицейские изъяли 71 системный блок и 20 автоматов "однорукий бандит".
Сейчас следователями принимаются меры для установления всего круга лиц, причастных к организации мест подпольных игорных заведений.
Борьба с незаконным игорным бизнесом, которую анонсировал министр внутренних дел 5 декабря, продолжается. Правоохранители обращаются к гражданам способствовать прекращению незаконного бизнеса и сообщать информацию о заведениях, предоставляющих услуги в сфере игорного бизнеса.
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