 Полицейские на Ривненщине пресекли работу 18 игровых заведений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Полиции Ривненской области Оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Ривненской области ДЗЭ совместно со следователями Главного управления Нацполиции области и работники прокуратуры Ривненской области объединили свои усилия в противодействии игорному бизнесу.В рамках уголовных производств, открытых по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности в Ривном и Старом селе Рокитновского района.В Старом селе, во время двух обысков в заведениях, которые занимались игорным бизнесом были изъяты 15 "одноруких бандитов". А в Ривном, в специально оборудованных помещениях азартные игры осуществлялись с помощью игровых автоматов и онлайн-игр.В течение суток правоохранители прекратили деятельность 18-х таких заведений. В каждом находились игроки. Во время санкционированных обысков полицейские изъяли 71 системный блок и 20 автоматов "однорукий бандит".

Сейчас следователями принимаются меры для установления всего круга лиц, причастных к организации мест подпольных игорных заведений.Борьба с незаконным игорным бизнесом, которую анонсировал министр внутренних дел 5 декабря, продолжается. Правоохранители обращаются к гражданам способствовать прекращению незаконного бизнеса и сообщать информацию о заведениях, предоставляющих услуги в сфере игорного бизнеса.