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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:игорный бизнес (257) Нацполиция (5250) Ривне (233) Ривненщина (502) азартные игры (54)

 Полицейские на Ривненщине пресекли работу 18 игровых заведений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

16 санкционированных обысков прошли одновременно в развлекательных заведениях Ривно и два в Рокитновском районе. Правоохранители изъяли 71 системный блок, 75 мониторов, 20 автоматов типа "однорукий бандит" и около 8 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Полиции Ривненской области.

Оперативники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Ривненской области ДЗЭ совместно со следователями Главного управления Нацполиции области и работники прокуратуры Ривненской области объединили свои усилия в противодействии игорному бизнесу.

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В рамках уголовных производств, открытых по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности в Ривном и Старом селе Рокитновского района.

В Старом селе, во время двух обысков в заведениях, которые занимались игорным бизнесом были изъяты 15 "одноруких бандитов". А в Ривном, в специально оборудованных помещениях азартные игры осуществлялись с помощью игровых автоматов и онлайн-игр.

В течение суток правоохранители прекратили деятельность 18-х таких заведений. В каждом находились игроки. Во время санкционированных обысков полицейские изъяли 71 системный блок и 20 автоматов "однорукий бандит".

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки остановлена деятельность 65 игорных заведений в разных регионах Украины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сейчас следователями принимаются меры для установления всего круга лиц, причастных к организации мест подпольных игорных заведений.



Борьба с незаконным игорным бизнесом, которую анонсировал министр внутренних дел 5 декабря, продолжается. Правоохранители обращаются к гражданам способствовать прекращению незаконного бизнеса и сообщать информацию о заведениях, предоставляющих услуги в сфере игорного бизнеса.


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Пока существую больные на голову люди, готовые просаживать в таких "заведениях" деньги, они будут существовать.
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ну так не проще легализовать и получать налоги в бюджет?
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Легализировать можно было бы.... но игральные заведения должны быть за городской чертой, или в городе где нет "спальных" территорий, школ и т.д. Игральные заведения должны быть ограничены не ниже по минимально определенной занимаемой площади игральных залов (не должно быть игральных забегаловок на 25 м2 на каждом шагу города, или в углу каждого кафе) Вход строго по паспортам или по клубным карткам.
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Если они не " маячат " перед глазами , то не будут. Кому надо и у кого есть что просадить , тот поедит в казино.
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Да их сотни в каждом городе и все жители об этом знают,только правоохранительные органы никак найти не могут...
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Тут ключевое слово "зупинили" потом опять запустят, это же их бизнес. Бороться с собственным бизнесом… Вот уже три года в Ровно хожу в спортзал мимо такого заведения, его закрывают с представителями прессы, а потом через месяц-два опять открывают с другим названием, смешная борьба, очень похоже на борьбу с плохими дорогами…
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