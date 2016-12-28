 Двое сутенеров, втягивавших девушек в занятие проституцией, задержаны в Харькове. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в 2015-2016 годах члены преступной группировки втягивали женщин в занятие проституцией на территории Харькова. Злоумышленники занимались подбором и вербовкой девушек. Правоохранители установили причастность мужчин к более 10 фактам вовлечения женщин в занятие проституцией.
Во время досудебного расследования один из участников группировки предложил оперативнику "крышевать" нелегальный бизнес за вознаграждение. Информацию о предложенной взятке полицейский передал в департамент внутренней безопасности Национальной полиции. Во время передачи более 8 тыс. гривен злоумышленника задержали. Второго фигуранта задержали по месту жительства.
(Фото Нацполиции)
3241 21
СБУ перекрыла международный канал поставки психотропов в Украину. ФОТОрепортаж(6)
Задержан россиянин, пытавшийся незаконно пробраться в Польшу. ФОТО(9)
Суд обязал НАБУ проверить регистрацию Онищенко на выборах в Раду в 2014 году, - нардеп Куприй. ДОКУМЕНТ(32)
Задержаны члены банды, занимавшейся похищениями и ограблениями в Кривом Роге, - полиция. ФОТОрепортаж(12)
Топ-менеджер АТБ задержан за финансирование терроризма(0)
Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену(186)
В порты оккупированного Крыма заходили 652 иностранных судна, - глава Госпогранслужбы Назаренко(42)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Повезло...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить