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Все про:взятка (3163) задержание (4720) Нацполиция (5250) проституция (260) Харьков (3952)

 Двое сутенеров, втягивавших девушек в занятие проституцией, задержаны в Харькове. ФОТО

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые втягивали женщин в занятие проституцией. Один из них пытался дать взятку полицейскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в 2015-2016 годах члены преступной группировки втягивали женщин в занятие проституцией на территории Харькова. Злоумышленники занимались подбором и вербовкой девушек. Правоохранители установили причастность мужчин к более 10 фактам вовлечения женщин в занятие проституцией.

Во время досудебного расследования один из участников группировки предложил оперативнику "крышевать" нелегальный бизнес за вознаграждение. Информацию о предложенной взятке полицейский передал в департамент внутренней безопасности Национальной полиции. Во время передачи более 8 тыс. гривен злоумышленника задержали. Второго фигуранта задержали по месту жительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Лисичанска организовали бордели в своих домах, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

проституткипроститутки

(Фото Нацполиции)
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Да прямо таки ""втягивали"... Девушки прекрасно знали на что идут.
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судя по фоткам, кто скажет, что это мальчики, пусть первый бросит в меня... нет, лучше в Кису камнем!
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а причем тут мальчики?! или ты только по первичным)) половым признакам мальчиков и девушек различаешь?!
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Саш, долго обьяснять, читай классиков, развивайся, начни с "12 стульев" например...
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ты, как-бы вспомни))), в какой ситуации была сказана фраза про Кису, а не расказывай шо ты всех класиков) прочитал, всесте с Ильфом и Петровым)))
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так єто уже большаяя гиба)), или єто югик должен задегжать?!
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Бедные девушки,ну такие наивные,просто сама невинность .................
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Молодое поколение так скатывается, что через лет 10 на пост совке вообще не нужны будут проститутки
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Проституция и полтика,- две родственные древнейшие профессии. Они вечны.
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только мусорские шлюхи легальны,остальные вне закона)))
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Думаю, что еще надо разобраться кто кого ВТЯГИВАЛ...
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Сраные депутатики герантофилы боятся легализировать проституцию и марьванну бо потеряют электорад бабушек-гречкоедок. А партий ориентирующихся на средний клас и людей с мозгами в стране тупо нету. Как же так, сидя под парадным будет уже не так кайфово называть всех подряд проститутками и наркоманами.
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- Вот вы, мать двоих детей. Как же вы стали валютной проституткой?
- Повезло...
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А вони в чому винні? Легалізували б проституцію як у всіх цивілізованих країнах і проблем би не було.
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Постсоветские картинки возврат нищих 90-х продолжаются, да и все это включая алкоголизм наркомания и рост настоящей преступности рэкет на прямую связанно с коррупцией и уровнем жизни в любой стране, таковы законы жизни, выживать или с нормальным уровнем полноценно жить, с слепотрастовыми монополистами олигархами и их обслугой это трудно представляемая реальность ибо их цели уже ясны и понятны --- личное обогащение любыми возможными путями, полна монополия и экономический контроль-клетка , там где хоть что то осталось у граждан, теперь ми идем к вам пока сами люди это позволяют, отличная мудрость проверенная временем --- "Всякий народ имеет ту власть, которую заслуживает". Начало демократии--- диктатура и никакого пани братства --- "друзьям" тюрьмы расследования, суды и тюремные сроки даже против соратников и родственников ---Ли Куан Ю во власти - всё это сделало Сингапур наименее коррумпированной страной мира..
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По-мойму ети девушки давно уже не девушки... и еще нужно посмотреть кто кого куда втягивал...
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