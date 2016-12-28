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 Боевики стянули "Грады" в район Светлодарской дуги, - спикер АТО. Карта

Боевики пока не применяют "Грады" в районе Светлодарской дуги.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"Луганское направление: Боевые действия вчера велись только в Попаснянском районе и только между 16 и 17 часами. Противник 4 раза обстрелял 2 наши позиции, применив легкое вооружение и бронетехнику", - рассказал он.

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"Донецкое направление: в отличие от прошлых дней, враждебные обстрелы произошли по всему фронту на данном направлении. Противник продолжает систематически нарушать режим тишины на Светлодарской дуге, горловском периметре, в Авдеевской промзоне и на подступах к Донецкому аэропорту. В Луганском, Новгородском и Авдеевке противник применял минометы", - добавил спикер АТО.

"Светлодарская дуга остается районом, где не прекращаются обстрелы наших позиций. Время от времени, они либо увеличиваются, либо уменьшаются. Информация о наличии РСЗО "Град" в данном прифронтовом районе у нас есть, но враг их пока не применял", - уточнил Лысенко об обстановке на Светлодарской дуге.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошли 15 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения. По позициям ВСУ были выпущены 46 мин.

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"Мариупольское направление: Почти все вражеские обстрелы вчера произошли на участке фронта Павлополь - Широкино. Утром и вечером противник применял тяжелое вооружение - минометы и пушки. По нашим позициям были выпущены около 80 мин и несколько снарядов. Самая сложная обстановка - в Широкино, где обстрелы со стороны противника продолжались с перерывами более 6 часов", - отметил он.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошли 25 вражеских обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого вооружения.

Вчера в районе проведения АТО зафиксированы 3 полета вражеских БПЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Автомобили путинского "гумконвоя" вывезли из моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых на Донбассе военнослужащих ВС РФ, - ГУР Минобороны

карта ато 28 декабря


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Что делает нормальная страна ( Израиль) в таком случае, уничтожает упреждающим ударом, а не ждет, когда враг применит против ее солдат данное оружие........
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что мешает спустить полкило полония в водопровод Москвы? А потом через неделю, когда паника начнется , предупредить, что если не будет вывода войск, в Питере произойдет то же самое? Слышал такое обсуждалось вначале , но потом сказали, что не нужно, мол, ето же ничего личного, просто передел бизнеса, нахера так горячиться....
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рашку просто так уничтожить не получиться, там слишком много оружия и идиотов. Странно сравнивать такую территорию с какой-то Палестиной.
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Так ты помести обе карты рядом. Иначе как можно сравнивать?
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Если в начале пьесы на стене висит ружьё, то в конце оно должно выстрелить . . .
Их же не для красоты туда перегнали - нанесите упреждающий удар или диверсию проведите какую-то, пока эти Грады на головы нашим пацанам реактивных снарядов не насыпали. Там не должно быть тяжелой техники по Минску ? Не должно. Вот и выполните Минские соглашения принудительно. Если официально не хотите, так пусть ДРГ наши попартизанят там. У оккупантов земля должна гореть под ногами, а они спокойно ездят туда-сюда на Градах . . .
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Походу собиратся поздравлять с Новым Годом и Рождеством Христовым. Тука там просил ОБСЕ видеокамеры поставить на наших позициях, так пускай поторопятся, чтобы боевикам не нужно было запускать дроны для коректировки огня.
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Ну так прислать им Точку-Ууууууууууууууу и ВСЁ !!!!!!
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Педра боится им свет и газ отключить за неуплату, а ты говоришь Точку У послать...
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поздравлю Вас с Вашими итальянскими ментами.
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Володимир Петренко - тихенько, бо путен нападе Не треба розгойдувати човен.
ПіСі. Що означає .."Передній Край Батьківщини" ?
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Недавние события под Светлодарском уже рассматривались с разных точек зрения, но, пожалуй, никто их не рассматривал пусть и не в стратегическом ключе, но на расстоянии, а картина получается очень интересная. Здесь появился некий новый элемент, указывающий возможные недалекие перспективы.
Итак, после относительной стабилизации ситуации на линии разграничения, наступившей в 2015 году, все активные события имели один и тот же сценарий. Местные военные назначенцы в Лугандоне постоянно заняты вопросами присвоение рыбных мест и на этом основании там происходят эпические стычки, иногда выливающиеся в перестрелки, засады или диверсии. Оно и понятно, регион стремительно деградирует и возможность набить карманы - падает. А ведь наблюдать, как падают прибыли - всегда грустно и надо что-то делать. Пираты решают эти вопросы просто - режут глотку своим зазевавшимся товарищам и выворачивают их карманы. Такие мероприятия имеют перманентный и дурно пахнущий характер и различные группы влияния несут в Кремль компромат на своих соперников.

В Кремле же наверняка знают цену этому быдлу и давно бы сами пустили бы его в расход, но говорят, Владимвладимыч любит истории о судьбе гениального комбинатора Остапа Ибрагимовича Бендера и он там почерпнул много полезного. Так, он прекрасно помнит назначение зиц-председателя Фунта, и он всегда практикует подставных лиц, которые в случае шухера будут номинальными крайними в любой ситуации. Сам принцип гибридной войны основан именно на этой конструкции. Вот этот жирный боров из Луганска или синяк из Донецка - всего лишь жертвенные козлы в пьесе Путина. В случае провала они будут легко отданы на растерзание Гааге, украинским судам или диверсионно-штурмовой группе ССО, но скорее всего, их пристрелят закрепленцы, о которых те не догадываются. Получив условный сигнал, они просто сделают два профессиональных выстрела, и пока охрана будет приходить в себя - наберут некий телефонный номер, где ответит всем знакомый голос и скажет, что все сделано правильно и по приказу.

Но это будет позже, а так было - всегда одинаково. Когда в Москве зрело недовольство художествами назначенцев или стоял вопрос о сокращении их финансирования, надо было показывать свою нужность и аккуратно намекать на то, что мы, мол, в одной лодке. В этот момент, в телевизоре и Сети обязательно появлялись грозные заявления самого генерального курощупа или одиозных деятелей из его окружения по поводу того, что вот они сейчас захватят: «Мариуполь», «всю Донецкую область», «Украину», «Европу», Каллисто, Ганимед и другие спутники планет-гигантов. С этого момента начиналось усиление обстрелов и в конце концов - шла попытка прорыва обороны ВСУ на отдельном участке фронта.
Надо сказать, что эта тактика довольно долго была беспроигрышной и давала свои результаты. Даже если не удавалось прорвать оборону, российские новостные каналы захлестывали сводки боев и упоротая публика начинала строчить телеграммы в Кремль с требованием «помочь братьям, истекающим чем попало». Под таким соусом пустить в расход клинического идиота Захарченко или урезать финансирование - не очень хорошо, ибо поцреотов надо держать на коротком поводке, а у тех - создается впечатление влияния на Кремль.

Так было под Мариуполем. Протяжные завывания о «сухопутном коридоре», в конце концов, вылились в попытку прорыва на мариупольском направлении. В результате «блицкрига» в Россию отправилась порция новых консервов в собственном соку , а оставшиеся живыми «герои» были вышвырнуты из Широкино.
Примерно то же самое было ив Мартинке. Но там ситуация оказалась еще хуже, ибо пошедшие в прорыв подразделения противника, так и не дождались ни подкрепления, ни эвакуации. Дело в том, что и то, и другое было накрыто нашей артиллерией в местах концентрации, когда они стояли компактно и плотно. Короче говоря, первый эшелон выл в рации о помощи, а помощь грузили в пластиковые мешки и везли в больницу имени Калинина г. Донецка. Но они этого не знали, ибо и связь тоже была накрыта. Вместо подкрепления из Донецка, к ним подтянулся наш спецназ и методично их вырезал прямо в Марьинке.
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Старик в третий раз закинул невод… Вернее, третий раз, когда была применена такая тактика, была предпринята попытка прорыва в районе Авдеевки. Там тоже путинская пехота была аккуратно уложена в большие цинковые коробки, отдаленно напоминающие баночки рижских шпротов, но крупнее.
Как и в предыдущих случаях, кроме покрошенных «отпускников» и «шахтеров», ВСУ приобрели пусть и небольшие, но участки отвоеванной земли, в последнем случае - «Промку». То есть, уже методично демонстрировалась причинно-следственная связь между попыткой прорыва, кучей трупов и потерей территории.
Но как мы отмечали выше, местным царькам это тоже было на руку. Они показывали свою активность и под нее требовали новых поставок материальных средств, денег и прочего, а главное - показывали свою решительность. Грубо говоря, они играли роль провокатора даже для российского высшего руководства. Мол, вот мы создали для вас предлог для вторжения, а вы - смотрите сами. Хотите - вторгайтесь, не хотите - и так перетопчемся, только кормите нас. И их кормят.

Но во всем этом маскараде захарченки в большей степени, а плотницкие - в меньшей, ходили по лезвию ножа. Дело в том, что прямое вторжение ВС РФ им тоже не было выгодно. Есть мнение, что именно Плотницкий что-то такое подозревает и потому - меньше лезет на рожон. А дело вот в чем. Просто представим, что РФ таки решилась на большую драку и ввела войска. То есть, гибрид кончился и маски сброшены. В этом случае, ни захарченки, ни плотницкие уже не нужны и более того, они представляют серьёзную помеху. Во-первых, они создали собственные механизмы контроля и распила МТС и если их оставить на месте, они просто угробят тылы вакханалией распилов. Но не только они не нужны. Вот все эти Моторолы, Гиви, Шайтаны, Сопли и прочие, они просто вызывают патологическое отвращение у кадровых военных. Никто всерьез не рассматривал и не мог рассматривать интеграцию «ополченцев» в ряды ВС РФ.

Это алкоголистическо-воровское быдло не просто будет обузой само по себе, но и мгновенно угробит дисциплину и управляемость кадровых подразделений. То же самое можно сказать и о различных казачках. Короче говоря, в случае начала большого вторжения вся эта дрянь подлежала бы немедленной ликвидации. Хочется передать привет донским казачкам, которые показали себя как истинные мародёры и бандиты. Их «подвиги» фиксировали не только наши спецслужбы, но и российские. Любое окончание «гибридной войны» будет означать зачистку от этой дряни. Все это надо было чисто для «гибрида» и ни для чего более. Посему, на Дону уже сейчас надо готовиться к тому, что там пойдет жесткая волна репрессий, ибо там вкусили крови и уже дурели от безнаказанных грабежей. Руководство России понимает, что в случае любого ослабления хватки власти в регионе, они станут грабить у себя в тылу. Так что тут, как говорят: «пожалуйте бриться».

Но вернемся к нашей ситуации. Всегда после провала операции прорыва, захарченки и подобные деятели включались в игру «Путин введи, мы истекаем». Путин не вводил, но посылал им разные конфетки, ради которых все это и затевалось.
Но вот со Светлодарском дело пошло иначе. Вернее, сначала все было четко по схеме. Сначала в Сеть стали попадать телефонные разговоры генерального слесаря с кем-то из Москвы, где ему доводили мнение верхов о том, что он зажрался и наезжает не на тех людей. Мгновенно шахтный курощуп заявил о походе на Лондон, потом началась артиллерийская активность. И вот, в конце концов, штурмовая группа «Бекон» попыталась провести операцию «Гриль» под Светлодарском. Понятно, что очень быстро огребла и запросила резерв. Резерв покатил к месту боя и был сожжен нашей артиллерией, а в довершении этого плана свои позиции накрыла артиллерия попочленцев. Получился замечательный гриль, где хрустящую корочку получили сразу несколько десятков российских кадровых «отпускников». Остальное мясо там не принято считать, а потому говорят, что потерь нет.

До этого момента все было штатно, а вот дальше - не то. Кто-то до сих пор считает, что России не надо давать поводов для прямой агрессии. Но только в этом месяце ВСУ не просто дало повод, а ощутимо двинули в рыло - и тихо. Обама идет на дембель, с Трампом вроде есть у них надежды и тишина!
Захарченко, по мнению наблюдателей, засунул свой язык очень глубоко, а потому от него не слышно звуку ни изо рта, ни из того места, куда он засунул язык. Москва тоже молчит как рыба об лед. Такого раньше просто не было. Зато сразу несколько наших высших руководителей дипломатично отметили, что ВСУ закончили свое переформатирование и теперь, попутно модернизируясь, готовы выполнять задачи по освобождению своей территории или по отражению широкого вторжения. Причем, речь идет о том, что мы тут еще немножко подшлифуем, а в следующем - предметно возьмемся за освобождение. При этом намекая, что если возникнет вопрос вторжения ВС РФ, то будем решать эти вопросы последовательно, мол - уже готовы.
Это следует понимать, как анонс нового фильма. Мы предупредили, а вы хотите -смотрите кино, не хотите - можете идти по своим делам, но сеанс все равно состоится. Примерно эти же настроения сейчас у нашей кадровой армии, которая ведет бесконечные тренинги и учения. Причем, часть наших военных чему-то учится за рубежом. Ну то - такое, поживем - увидим. Между прочим, в этой ситуации есть еще один момент, которые наверняка не все уловили.

Просто допустим, что завтра мы сделаем такой же финт ушами, как до этого делала Россия и ее марионетки. Мы объявляем о том, что Москва отказывается влиять на подконтрольных ей террористов и мы сами переходим к фазе их нейтрализации, под контролем ОБСЕ и прочих военных наблюдателей. В этот момент всем станет понятно, куда делись те танки, бронемашины, ракетные комплексы и многое другое, которые постоянно передается войскам. Тогда же мы увидим на что способны ССО и уже целая небольшая армия наших новых снайперов, оперирующих уже не СВД, а винтовками «Баррет» и им подобными, которые тоже потихоньку шли в войска.
Короче говоря, вся эта армия, состоящая из взрослых и уже неплохо подготовленных и вооруженных воинов, приходит в движение. Но мы же прекрасно представляем о том, что у нас в тылу работает целый выводок сволочи, жрущей с рук Кремля. Часть ее засела в парламенте, часть - вне его. Наверняка, в этот момент будет предпринята попытка политической дестабилизации. Но мы же помним, войска уже двинулись, а это значит, что в случае малейших поползновений со стороны упомянутой выше сволочи, может возникнуть то самое Военное Положение, о котором все так много говорили. С этого момента все кремлёвские инвестиции в хорошо знакомых провокаторов - утратят свою актуальность. Да и сами эти ребята и девчата - утратят актуальность.
Так что молчание курощупа и его кураторов в Москве говорит о том, что ситуация уже изменилась и дальше уже не будет работать так, как работала до этого.

Подробней: http://www.doneckforum.com/forum6/thread71785-521.html#ixzz4U8kaGfIz
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Самое жуткое, что это так называемое *принуждению к миру* придется так или иначе проводить уже скоро. Даже представить себе не хочу какими потерями это обойдётся. Но суть в том, что в конце января орки попытаются изменить картину происходящего (воспользуются передачей власти в США и временной неразберихой в их внешней политике). На сколько мы уже готовы, не знаю((( Одна надежда на то, что наступающие всегда несут больше потерь и *цинки* образумят население оркостана. Привет, с наступающим!
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Привет. Тебя тоже с наступающими праздниками
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Спасибо за предметный и убедительный анализ.
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Это не мне. Это по ссылке. там указан источник
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Irada - ..."то в конце января орки попытаются изменить картину происходящего..." - это вряд ли, Трампяра хуйлу спуску не даст. Гайки закручивать будет потуже подъездо-обсцикателя Обамы
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в України немає ворогів....є "братній расейскій народ"....з такими "братами" всі решту українські вороги - мирні ангелочки...
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Очередной "эксперт" из мордора, все мало крови украинской рашистам.
Этот не абы какой преподаватель МГИМО а в секретариате президента работал!
Это к слову о том, что в головах рашистов происходит.


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ну,хай мечтает делить мир с 1,5% вкладом в мировой ввп .идиотам законы мира сего не писаны
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блины с лопаты, чёрный ящик в кастрюле, смертоносный боярышник - в аптеке. Страна недоделков!!!
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Ты так и не понял военной хитрости рузгих. Кастрюля ето и есть черный ящик, в котором сберегается стратегический запас боярышника. А вы че, думали там самописцы? да нах. они рузгим нужны и тем более кто за ними то нырять на дно будет в такую холодину...
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смерти от этих градов будут также на совести тех , кто мог но не нанёс упреждающего удара по этим установкам.
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Ja vot odno neponimaju.Kak bi Ukraina sotrudnichajet s Izraeloij.I kak to v svoijo vremja vash prezident kak tp skazal cto za kazdovo pogibshevo ukrainca budetj mstitj.To mne vopros takoi.Jesli etije povstanci ili kak ih tam nazivajet so svoei storoni sdelajet hotj odin vistrel pochemu vi neotvechajete s 10.Skolko vi budete snimi nanchitsa i vashije lucshije gibnut......Eto zhe vash lucshij kontingent.Izvinjajus za svoij russkij.
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Настолько раньше сообщалось, что США поставили Украине системы дальнего обнаружения артиллерийский позиций противника. И где они? Самое время их использовать. Как только даунбассовские выйдут (если выйдут) на позиции огня - тут же их точечно уничтожить, желательно с применением систем большей дальности поражения (чтобы не стоять на линии огневой досягаемости противника), а не ждать залпа и огненного ада на собственной территории и гибели своих военнослужащих.
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ВСУ использует американские беспилотники. и арта бьет еще на марше и на развороте. все идет в онлайн. информация поступает и днем и ночью.
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Война идет настоящая и никакое это не ато. АТО будет после того как ВСУ выбьет последнего солдата с территории Украины. честно скажу не знаю как быть и понимаю война без потерь не бывает и пацанов жалко. как быть черт его знает... может и правда все ракетами сжечь, а потом зайти в города и поселки, которые не сгорят?
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К новому году готовятся. Фейерверки типа запускать. А шо вы хотели от мордора. Он хазин сказал, что с Украиной сделать надо. И не одна наша властная бл(Я)дь и слова не сказала, я уже молчу о обиженных московитах. Так что то такэ. Как не поймут, но не может рашка стать империей без такого алмаза в её короне как Украина. Тут либо рашки не станет либо Украины и к гадалке не ходи. А они минский план минский план. Да хоть колумбийский. Пока 3,14з(дю)лины генетический мусор хорошей не получит, толку не будет.
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а надо половину из них уничтожить,а вторую - изгнать..(с)
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не повторяй его. так не надо. надо суды и депортация. и высокий уровень жизни. вся вата это колбасники и им там хорошо где есть колбаса и водка. но, если нет кнута они наглеют, хамское осталось у них навеки, в твоей доброте они видят слабость и начинают наглеть. поэтому три составляющих после депортации, колбаса водка и кнут. они не исправимы в течении короткого промежутка времени, надо два поколения переучить.
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согласен..
единственно - предлагаю колбасу заменить сигаретами..
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им навстречу ,,Смерчи,,. Логика войны. А где наша авиация?
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Если запрещенное Минскими соглашешие оружие находится ближе чем на 30 км то почему оно еще не уничтожено?Или правительство ждет когда оно выстрелит уничтожит наших воинов и себется а мы мол неуспели среагировать.А по миру будут трындеть мол какие сепаратюги нехорошие убили наших воинов.Лицемеры хуевы им на солдатов и на мирное население просто насрать.
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сколько будет потерь для того что бы сепары получили обратку? и да что там с блокадой ОРДЛО ветеранами или уже все наши пленные на воле?
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kirill.sazonov

Кирилл Сазонов
Минск умер
Сьогодні о 10:083293211

Полное прекращение огня с 24 декабря, о котором вроде как договорились в Минске, закончилось вполне предсказуемо. Боевики из так называемых ДНР и ЛНР продолжают обстрелы на всех направлениях.
Артиллерия калибра 122-миллиметра, 120-ти и 82-миллимитровые минометы, снайперский обстрел - в ход идет полный набор, кроме разве что «Градов». И это вполне ожидаемо. Кремлю совсем не нужен мир. Если бы Москва была заинтересована в прекращении боевых действий, на линии разграничения давно было бы тихо. Украина несколько раз объявляла паузу, не стреляя в ответ. Эффекта никакого.
Что касается обмена пленных, то тут тоже все заканчивается на уровне обещаний. Как говорит Ирина Геращенко, которая занимается этим вопросом в Минском процессе, боевики сами ничего не решают. Сценарии пишутся в Кремле, а так называемые представители недореспублик просто транслируют ценные указания и часто даже не скрывают отсутствие возможности для маневра. А Кремлю не нужен обмен пленными ни в какой пропорции. Просто потому что украинские заложники имеют ценность для Москвы в политических торгах. Собственные граждане, а также «шахтеры и трактористы», попавшие в плен к украинским военным для Москвы никакой ценности не имеют. Их легко заменить. А кто захочет отдать ценных заложников в обмен на не представляющих никакой ценности собственных граждан?
Это наша реальность. Никакие соглашения с боевиками в Минске ни на что не влияют. Минск-2 существует только на бумаге и в качестве ритуальной фразы для политиков. Альтернативы Минску нет, все стороны конфликта должны неукоснительно выполнять Минские соглашения - от этих мантр в реальном мире ничего не меняется. Нет никакого Минска. Так бывает - в головах есть, а в реальности нет. И это необходимо признать.
Просто для того, чтобы найти реальную альтернативу. В противном случае мы обречены бесконечно находиться в этой ситуации, когда под бесконечный переговорный процесс вообще ничего не меняется. Давайте уже признаем реальную картину, попрощаемся с Минском и попробуем найти выход в новом формате, возможно с новыми участниками переговорного процесса. Пока это не сделали без нас.
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В ответ надо подтянуть грады к донецку и луганску и предупредить мирное население, чтобы не прикрывали собой кацапских бандитов, а свалили оттуда..
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ian.valietov

Ян Валетов
Совершенно беспричинный приступ острой русофобии
Сьогодні о 13:385082415

Почитал о планах, которые, как возможные сценарии озвучивает Михаил Хазин.
Михаи́л Леони́дович Ха́зин - российский экономист, аналитик, публицист, политолог, блогер, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента РФ. Постоянный член «Изборского клуба».
Родился: 5 мая 1962 г. (54 года), Москва, Россия
Родители: Леонид Григорьевич Хазин
Книги: Путин в зеркале Изборского клуба, Закат империи доллара и конец "Паx Америцана"
Образование: Московский государственный университет.
Речь идет об этом выступлении.
Я никогда не воспринимал этого деятеля всерьёз, но знаю, что и в Украине у него немало слушателей и почитателей. Я далек от мыслей, что его доктрина принимается, как руководство к действию, но вижу, что перспективная политика России по отношению к Украине, Грузии, Молдове, Беларуси явно опирается на такие или подобные таким планы.
Все эти рассказы о согласительных планах Киссенджера, доктрине Трампа о новом разделе мира с Россией, прекрасно укладываются в матрицу продвижения"русского мира" по Хазину и прочим "экспертам", пророчащим смерть доллару и США последние 20 лет.
Меня тут часто упрекают в русофобии. Настолько часто, что я уже согласился на любые названия, прежде всего потому, что по отношению к тому обществу, которое посылает добровольцев на Донбасс и аплодирует аннексии Крыма, я настроен откровенно враждебно. Если эта лживая, агрессивная и откровенно нацистская страна и есть Россия, то я, несомненно, откровенный русофоб.
Почему нацистская? Объясняю цитатами из перспективных планов россиянина, советника президента России Михаила Хазина:
Часть населения Украины должна быть уничтожена, в восточных и южных областях нужно полностью ликвидировать украинскую культуру, а западные регионы - передать Польше.
После этого необходимо провести пропаганду среди населения, а тех, на кого она не действует, Хазин предложил ликвидировать.
Кроме того экономист предложил расчленить Украину: юго-восточные области необходимо присоединить к Российской Федерации и запретить там любое употребление украинского языка или культуры.
"Картина должна быть следующей. "Новороссия", то есть вся территория от Харькова до Одесской области. Это может быть Запорожская, Днепропетровская, в общем, все. "Новороссия" должна войти в Россию областями с полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом использования украинского шрифта, украинских текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря - полностью. А Киев и северная часть Украины от Сум до Киева, Чернигов и так далее должны стать аграрным государством",
Ничего не напоминает?
Когда я слышу это из каждого российского утюга, стоящего у новоявленной российской политической элиты, то понимаю, что у моей страны серьезные проблемы - у нее сумасшедший сосед.
И любые возмущения по поводу отсутствия эмпатии к любым несчастьям на территории страны, которая собирается сделать с моей страной подобное, я воспринимаю, как циничное глумление над здравым смыслом.
Я бы не верил всем этим экспертам, но на Чонгаре теперь наглядное пособие для тех, кто не верил в возможность прямой вооруженной аннексии Крыма.
А на 200 километров восточнее меня доказательство того, что в условиях русского мира лучше всего получается война.
Поэтому, я на всякий случай поверю Хазину и предупрежу всех остальных.
До тех пор, пока в России возможно свободно, с высоких трибун озвучивать подобные нацистские взгляды, предлагать ликвидацию соседней страны, ее культуры и языка, как инструмент к достижению экономических и геополитических целей, Россия должна быть определена, как враг N1 и это необходимо закрепить в военной доктрине.
Точка.
Политику Украины надо строить опираясь на военную доктрину - враг у ворот. И не иначе.
Потому, что иначе мы рискуем просто перестать существовать.
Хотел уже не писать о политике в уходящем году, не получилось. Извините. Острый приступ совершенно беспричинной русофобии детектед.
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Думаю, шмалять так безнаказанно, как в 14г., наши уже не дадут. Замес ожидается крупный. Береги, господь, наших Воинов!
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так вдарте першими навіщо чекати орків-чі то не в планах говнокомандуючего -звільнення наших теренів
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