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Все про:вырубка (87) лес (317) Львовщина (1227)

 "На дрова": массовая вырубка деревьев уже несколько дней продолжается в Сходнице, - активист. ФОТОрепортаж

В Сходнице Львовской области уже несколько дней продолжается массовая вырубка деревьев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает активист Роман Германович.

лес вырубка деревьялес вырубка деревья


"Опять в Сходнице возле источника N3 в охранной зоне продолжается незаконная массовая вырубка леса. Агрессивные рабочие на вопрос, есть ли соответствующие документы на вырубку, угрожая мне ответили, что есть, но в Попелевском лесничестве, которое находится в Бориславе", - пишет Германович.

лес вырубка деревья

Кроме того, еще 26 декабря активист сообщал, что лес вывозится в спешке тяжелой техникой, без разрешений и документов.

лес вырубка деревья

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лес вырубка деревья

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лес вырубка деревьялес вырубка деревья

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Гнойсман в доле. 100%.
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и это кругом так тотальное уничтожение леса.когда вы твари наедитесь у вас же дети внуки
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походу у этих мутантов внуги могуд дышать Углекислым Газом и этих мутантов можно в открытый космос без скафандров выпускать
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Раз пошла такая пьянка режь последний огурец! Почему Офшоренко-Кононенко можно, а жителям Сходницы нельзя? Саша и Женя учиться в Англия хотят, а другим нельзяяяяяя? Офшоренко разваливает государство! Анархия мать порядка!
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Так рубят то не жители а лесхоз -эмблемки на лесовозах в наличии.
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В мене в районі лісник їздить на мерсі за 100000 баксів, так само суддя, прокурор, СБУшник, і глав-мєнт, як думаєте ці дорогі машини і т.д.. якось повязані з вирубкою лісів???
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так и местные ж небось не отстают. А нет, так остановите этих суддя, прокурор, СБУшник - если конечно не в доле с ними.
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Скоро карпатцы будут к нам в Днепр ездить, детям леса показывать. Перед тем как поехать в Европу горшки ночные выносить. Альтернатива - бурштын или контрабас. Горцы хуле...
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Как там у кацапов?Кажется, доставь дрова бабушке!Ну,а унас пусть будет дедушке.(Пете)
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ну если до конца, по кацапски переводить то тада Восточница
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Взагалі то було б добре припинити вирубати ліси. І не тільки в Україні.
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Совсем охренели.. там источники очень полезные, сам Андропов от туда воду пил каждый день, истребителем гоняли 3 раза на день пока свежая...
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Что ради безвиза не сделаешь, а вы, граждане кушайте новости про кацапов, про ато. А янтарь уже прекратили копать? А на таможнях беспредел закончился?
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такие прекрасные деревья и на дрова. твари, которые это разрешают, крышуют и делают, чтоб вы от удушья передохли, не дождавшись Нового года.
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Ахметка , очевидно, новые санатории строить будет , так как в Трускавце ему места уже мало, млять!
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Блин, руки прочь от Сходницы! В замечательном месте должна быть охранная зона, однозначно. Трускавец, уже, практически угробили, там воды не осталось живой. Сходница - единственное в Украине, уникальное место с 30 разведанными источниками целебной воды (из них доступно с десяток), которая здорово помогает от проблем с ЖКТ. Кстати, там у Вилкулов есть усадьба и вертолетная площадка. И куча еще строят и строят. Без согласования (подкупа) местных поселковых властей этого не могло бы случится.
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Прокуроры,судьи,менты ,аваков ,кононенкои порошенко лично топарами машут и грузят! Украинцы--незрелая нация, хуже краснокожих в Америке! Продают родину за побрякушки и ругают панов !А организоваться и защищать интересы общин не выгодно--личные интересы выше!
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