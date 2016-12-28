 "На дрова": массовая вырубка деревьев уже несколько дней продолжается в Сходнице, - активист. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает активист Роман Германович.
"Опять в Сходнице возле источника N3 в охранной зоне продолжается незаконная массовая вырубка леса. Агрессивные рабочие на вопрос, есть ли соответствующие документы на вырубку, угрожая мне ответили, что есть, но в Попелевском лесничестве, которое находится в Бориславе", - пишет Германович.
Кроме того, еще 26 декабря активист сообщал, что лес вывозится в спешке тяжелой техникой, без разрешений и документов.
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