 Микроавтобус и фура столкнулись под Киевом. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, возле столицы, на трассе Киев - Одесса, произошло столкновение микроавтобуса и фуры DAF. От удара микроавтобус вылетел с проезжей части.
2 пассажира получили травмы. Скорая госпитализировала их в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.
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