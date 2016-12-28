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 Микроавтобус и фура столкнулись под Киевом. ФОТОрепортаж

В Киевской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. 2 человека получили травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, возле столицы, на трассе Киев - Одесса, произошло столкновение микроавтобуса и фуры DAF. От удара микроавтобус вылетел с проезжей части.

2 пассажира получили травмы. Скорая госпитализировала их в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель легковушки погиб на Николаевщине из-за лобового столкновения с грузовиком. ФОТО

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Водитель грузовика не пострадал.



счастливчик, судя по фото не верится что Т4 смял всю кабину
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