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 "Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен", - парень отдал полицейским "аттестат о среднем образовании" "ДНР". ФОТО

На блокпосту в Волновахе (Донецкая область) парень отдал полицейским "аттестат о среднем образовании ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, молодой человек, который покинул оккупированную территорию, заявил: "Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен, потому что его некуда применить".

Парень закончил Макеевскую вечернюю общеобразовательную школу I-III ступеней №27, находясь в исправительной колонии в оккупации. Начать новую жизнь решил на подконтрольной Украине территории, где жил до этого.

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Сегодня на оккупированной территории остались 537 школ, где, по приблизительным оценкам, учатся 140 тысяч детей. В этом году школу закончат около 20 тысяч подростков.


днр аттестат

(Фото полиции Донецкой области)
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Ни какой пользы , даже бумага не туалетная .
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Ну и зря. Лет через двадцать такая бумажка будет стОить на аукционах покруче ксив со свастикой.
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сравнил говно с пальцем.
На каких аукционах сейчас продаются аттестаты школ Приднестровья или Абхазии?
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А есть на этих аттестатах двуглавый петушок? Вооооооооттт...
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Жаль детей,из за епнутых родителей на Донбассе появилось потерянное поколение,без будущего.
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Сегодня на оккупированной территории остались 537 школ, где, по приблизительным оценкам, учатся 140 тысяч детей - это очень много
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И в каждой из этих школ детям конкретно вливают в мозги что мы "хунта", "бендеровцы" " фашисты" и т.д ... А моторолла и захарченко - герои- освободители . Что с этим делать после освобождения ? Дети как губка- все впитывают .
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А Вальцману только этого и надо! Никаким другим способом объяснить отсутствие украинских телеканалов и даже элементарного радиовещания на оккупированных территориях объяснить невозможно!
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Безвідносно розвитку подій 2013-2014 років, це покоління було в масі свїй приречене не дебілізм. Вони мали шанс у 2005 році стати людьми, але просрали цей шанс.
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А ведь мог бы с этим аттестатом поступить в ДНР-овский ВУЗ, или в заграничный, например, в ЛНР-овский. Ломает себе парень судьбу...
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Без среднего образования, да еще с судимостью?
Парня ожидает блестящее будущее на "материке"...
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Вместо стремительной карьеры в Донбабве...
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в АТБ или Сильпо. там и не такие работают
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Как бы это было не смешно, но у него таки есть будущее, может не президентом, но на стройке или заводе, легко.
Мне вот больше интересен другой контингент, -те кто его охранял, отсчитывал ему "дембель", наблюдал за соблюдением пенитенциарных правил и др. при погонах и во власти.
Кто их финансирует, где они числятся, куда выйдут на пенсию? Я не удивлюсь, если ВДРУГ окажется, что они числятся в МВД Украины...
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Вечернее образование это как заочно покушал
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Читал где-то что в России вроде бы признают, Минобразование приказом приравняло к украинским аттестатам, в вузы поступать можно, не знаю правда ли.
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В МГУ была квота в 200 человек, в другие ВУЗы - не знаю...
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Это там где рабочих не хвата и где районные центры лежат от "Боярки"
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Даже курица с двумя головами на артистате не помогла! А думали наверное царское образование дать!
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У меня мать в оккупации родилась. Выдали фрицы свидетельство о рождении. С ним в советскую школу приняли. По нему паспорт советский получала. По нему и пенсию в Самостийной Украине оформляла. Представляете документ со свастикой.
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А мама получает надбавку с Германии за рождение ребёнка вне советского лагеря?
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У меня мама тоже родилась в сентября 41-го на оккупированной территории. Свидетельство о рождении на неё бабушка получила только в 44-м, уже после освобождения, на основании записи о рождении в церковно-приходской книге. Был специальный указ ПВС СССР, регулировавший эти вопросы. Так что ваш рассказ полная туфта, никто не позволил бы пользоваться документом со свастикой да ещё и столько лет подряд. Даже если и был выдан таковой - обменяли бы на наш, в соответствии с требованиями того же Указа ПВС.
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Та он скорее неправильно выразился, аусвайс был признан как первоисточник (метрика).
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Так он есть. Просто ваша бабушка зассала и поменяла документ. Так многие делали. Мне мама рассказывала.
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У отца (1942г.р.), родившегося на оккупированной территории тоже документы все советские.
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Зря он так.Со временем аттестаты легализируют (когда вернеться Украина),ведь дети не виноваты ,что им приходиться жить там,это не их выбор.А документ был бы...
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