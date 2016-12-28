 "Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен", - парень отдал полицейским "аттестат о среднем образовании" "ДНР". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, молодой человек, который покинул оккупированную территорию, заявил: "Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен, потому что его некуда применить".
Парень закончил Макеевскую вечернюю общеобразовательную школу I-III ступеней №27, находясь в исправительной колонии в оккупации. Начать новую жизнь решил на подконтрольной Украине территории, где жил до этого.
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Сегодня на оккупированной территории остались 537 школ, где, по приблизительным оценкам, учатся 140 тысяч детей. В этом году школу закончат около 20 тысяч подростков.
(Фото полиции Донецкой области)
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На каких аукционах сейчас продаются аттестаты школ Приднестровья или Абхазии?
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Парня ожидает блестящее будущее на "материке"...
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Мне вот больше интересен другой контингент, -те кто его охранял, отсчитывал ему "дембель", наблюдал за соблюдением пенитенциарных правил и др. при погонах и во власти.
Кто их финансирует, где они числятся, куда выйдут на пенсию? Я не удивлюсь, если ВДРУГ окажется, что они числятся в МВД Украины...
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