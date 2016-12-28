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 Российские ПВОшники, вероятно причастные к применению ЗРК "ТОР", "засветились" в донецкой бане. ФОТОрасследование

Идентифицированы кадровые военнослужащие-ПВОшники из состава 138-й отдельной мотострелковой бригадм (ОМСБр) Вооруженных сил Российской Федерации, замеченные на территории оккупированной части Донецкой области Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm.

138-я ОМСБр ВС РФ включает в себя зенитно-ракетные, артиллерийские дивизионы, разведывательный, мотострелковые, танковые батальоны.

С 2014 года командует бригадой генерал-майор Аркадий Марзоев (звание генерал-майора присвоено на основании указа Президента РФ № 73, от 20.02.2016 г.). Ранее он возглавлял группу спецназа ГРУ, роту спецназа ВДВ, занимал высокие должности в управлении 58-й армии, имеет обширный боевой опыт службы в "горячих точках" (архив), в марте 2016 Указом президента РФ он был награжден орденом "За военные заслуги" (архив). Наверняка, эти "военные заслуги" были достигнуты подчиненными ему солдатами и офицерами указанной бригады. В данном расследовании речь пойдет о ПВОшниках, попавших в поле зрения волонтеров-расследователей InformNapalm.

Вместо предисловия

В июне 2015 года InformNapalm впервые установил факты и рассказал о командировках военнослужащих подразделений ПВО из приграничных районов на оккупированную территорию Донбасса. В ходе расследований были идентифицированы солдаты 138-й ОМСБр (в/ч 02511, Каменка, Ленинградская обл.) Западного военного округа (ЗВО) и зенитно-ракетного подразделения из состава 20-й ОМСБр (в/ч 22220, Волгоград) Южного военного округа (ЮВО) Российской Федерации.

Была раскрыта информация о 14 военнослужащих, которые сразу же после публикации материала попытались спешно удалить следы своих преступлений в социальных сетях. Но все архивы были сохранены, InformNapalm не только сохраняет всю информацию в базе данных, но и постоянно уточняет и дополняет ее.

В предыдущем расследовании одним из фигурантов был Алексей (ака Артюшин), настоящая фамилия - Курицын (архив профиля, контактов, альбома). Настоящая фамилия была подписана на удостоверении к медали "За отличие в учениях", выданного за подписью командира в/ч 02511 генерал-майора А.Марзоева.



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Подчеркнем, что согласно военного билета Курицын находится на военной службе с 14.07.2013 , дослужился до звания младшего сержанта. Окончание контракта было запланировано на октябрь 2016 года.


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Именно эта странная "медаль за учения", на которых якобы Курицын находился в Ростовской области привлекла внимание волонтеров InformNapalm. Были изучены его контакты и добыты сведения боевых "отличий", которые и поощрило командование воинской части.

Среди круга сослуживцев был найден еще один военнослужащий ВС РФ, отличившийся на "учениях" - контрактник из Каменки Сергей Яшкевич (архив профиля, альбома, контактов).


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При детальном рассмотрении был найден также второй профиль Яшкевича. (архив фото)

"Отметим, что командировка 138-й ОМСБр была достаточно длительной. Их присутствие в Ростовской области мы фиксировали еще в марте 2015 года. Убытие части контрактников к месту постоянной дислокации, по всей видимости, было в феврале 2016 года. На последнее указывает фото из альбома Яшкевича, сделанное в плацкартном вагоне поезда. На другом фото присутствует и упомянутый выше Алексей Курицын", - говорится в расследовании.


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армия рф оккупанты

26 февраля 2016 года рядовой Яшкевич удостоился грамоты за "Высокие показатели в боевой подготовке и примерную воинскую дисциплину при проведении учений на полигоне Кузьминский Ростовской области", подписанной генерал-майором Марзоевым. (фото 1, фото 2).

Но "учения" не ограничились районом полигона в Ростовской области. На это указывает фото на одной из улиц украинского Донецка и ряд других, скрытых от посторонних глаз, фотографий.

"Несмотря на геолокацию некоторых фотографий, мы укажем точное место их съемки. Фото из альбома Яшкевича сделано на известной расследователям InformNapalm улице Сеченова, где недалеко находится база подразделения войск ПВО 1-го армейского корпуса российских войск. (координаты 47.996942,37.8571026) Фото сделано по ходу следования по ул.Сеченова. На это указывает дверная арка, кровля рядом стоящего кафе "Рябинушка", - сообщают авторы.


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Первоначально фото было загружено в декабре 2015 года, что соответствует температуре окружающей среды в начале зимы прошлого года.

Кроме этого, есть групповые снимки военнослужащих 138-й ОМСбр в Донецке:
  1. На фоне входа в рынок, название которого написано на украинском "Ринок"
  2. Фото в кафе с каменной отделкой и бежевыми обоями за спинами. На фото можно опознать уже знакомого нам Алексея Курицына по левую руку, и рядом сидящего Сергея Бородина, о котором напишем чуть позже.
  3. С другого ракурса в этом же кафе Яшкевич сфотографировался с еще одним сослуживцем из 138-й ОМСбр Геннадием Бахматовым из Выборга
  4. Фото в военной форме в одном из заведений общепита.
  5. Фото на фоне центральной новогодней елки Донецка, убранство которой одинаково из года в год.

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российский оккупант Александр Ясинек из 232-й РеАБр ВС РФ "засветился" с семьей в Донецке. ФОТОрепортаж

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Старший прапорщик Геннадий Бахматов, адрес профиля красноречиво говорит о действиях российской армии на территории иностранных государств - Genacid (архив профиля, альбома, контактов) за участие в военных действиях на Донбассе также удостоился странной медалью "За отличие в учениях" по тому же приказу №332 от 04 июня 2016 года, что и остальные фигуранты расследования.


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Оба "медалиста", Яшкевич и Бахматов, запечатлелись на память на фотографии в воинской части в Каменке.

Рядовой Сергей Бородин (архив профиля, альбома, контактов), в отличие от остальных удостоился медалью "За воинскую доблесть" II степени.


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Бородин "проявил", как гласит подпись к медали, отвагу, самоотверженность и другие "заслуги" при исполнении воинского долга. "Проявил" он себя, находясь незаконно на территории суверенного государства, будучи приписанным к войскам противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Донецке.

"Чем еще таким отличились российские ПВОшники? К сожалению среди наград МО РФ отсутствует медаль "За взятие сауны". В данном случае она была бы кстати. Так, военнослужащие 138-й ОМСбр "доблестно выполняли свой долг" при посещении сауны "Березовая роща" в Донецке. Благодаря фотоотчету от Яшкевича мы узнаем и об этом. Несколько фото для сравнения места съемки", - говорится в публикации.

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"Примечательно, что в период 2015 - 2016 годов InformNapalm отмечал применение российских ЗРК "ТОР" на Донбассе (1, 2). Данный тип современного российского вооружения не мог использоваться обычными коллаборационистами. В лагере дислокации 138-й ОМСБр также отмечалось наличие данных зенитно-ракетных комплексом. Напрашивается вывод, что присутствие российских ПВОшников в Донецке и применение сложного комплекса связаны между собой. За емким словом "учения" российское командование скрывает использование оккупированных территорий Украины в качестве полигона отработки боевых действий. Присутствие российских кадровых военных и полученные ими награды еще раз указывают на это", - заключают авторы расследования.

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Напомним, что в ноябре 2016 доказательства российской агрессии, собранные InformNapalm, были представлены на Парламентской ассамблее НАТО в Стамбуле.
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Трудно сказать. В тех пластиковых мешках, что валяются в углу сочинского двора ничего не разобрать.
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Знову кацапобидло завозять, як після Голодомору...
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а нету фоты точно такого, только дохлого?
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Бог існує...... мокселі-фашисти будуть знищені .
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Ну и бред, они кого сбивали в 2015-2016 гг, воробьев?
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интересно, а думало ли это быдло. что оно будет уничтожено рано или поздно на своей же территории, думаю не зря такие архивы создаются,для мордора это будет шокирующий момент... Представляете на территории параши действуют партизанские отряды бандеровцев, и этот день не за горами...
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А летит со стороны Украины на Луганск
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а там где двое... справа прямо "доблестный" помазок... элита мать ее... носитель генофонда шайтаната... а они его обмывают под груз 200... ну не идиоты
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Таких в плен лучше не брать . Отморозки , для них чужая жизнь , как жизнь воробья и для нас их жизнь должна быть , как жизнь тараканов .
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Ребята из Информнапалма! Великое дело делаете, респект Вам! Собирайте инфу, сколько УЖЕ пригодилось и сколько ЕЩЁ пригодится! Молодцы!
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Здравый смысл жини и реальность должны превозбладать
Как можно договориться с бандитом
1 откуп (путин- кадыров)
2 убить бандита, если не протянул руки для наручников.
До 2020 воевать наемниками паРаши- это гуманно для воинов ВСУ ?
Наверно надо так они пулю в сторону Украины в них снаряд, они пулемет- ВСУ уничтожило в радиусе 1..10км все в их окопах. Когда бандит увидит силу он уйдет с дороги , а так это кухня пих- пах уноси покойника будет точно до 2020 или больше..
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