 "Русские, уходите!", - одесский "Правый сектор" убрал из-под консульства РФ цветы и плакаты в память о жертвах крушения самолета Минобороны России. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", после информации о крушении пассажирского самолета, в котором находились 96 граждан России, одесситы приносили цветы под консульство РФ.
Однако представители "Правого сектора" посчитали, что возложение цветов неуместно на фоне конфликта Украины и РФ. Несколько молодых людей пришли под консульство и выбросили все цветы и плакаты в мусорный бак. Вместо цветов они развесили на заборе свои плакаты с обращениями к россиянам.
"Цинично? Может быть. Но в мятежное время сантименты неуместны", - прокомментировали инцидент в пресс-службе "Правого сектора". Вместе с тем в полиции говорят, что обращений к ним не поступало.
Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
(Фото с сайта "Сегодня")
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Смерть ворогам!
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одноразовиходнотурових кретинів, які злили в унітаз майдан, небесну сотню і саму Україну, обравши вора, баригу і засновника партії ригів президентом..
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Шо то от Вас "бояришником" воняет!
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Не реально , что вы результаты выборов на меня повесили.
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Во вторых, терроризм и сепаратизм с одного поля ягоды.
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Вот пириварот на украине это сепоратизм? Или тероризм?
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Как и все юридические решения приведших во власть большевиков ,путем военного переворота , и гражданской войны.
В Украине , Майдан мирно стоял два месяца ,и переворота не было ,пока преступная власть не подняла руку на свой народ. прежде спорить читайте хронологию событий в Украине , чтобы не говорить от фонаря.
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Ну это с вашей калакольни))) и смаей , но имеет право и другое мнение и тоже это истина если нарушина канстетуцыя.
Так что не нужно про фанаря.
Все дело втом как на все пасмотрит сша и европа и если они скажут что это тероризм то все скажут что это так)))) если скажут сепоратизм! То и астольные тоже будут подакивать.
И такому падходу в этом мире много фактов.
Справедливости просто не сушествует
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Палюбому, кто-то должен был прекратить это кощунство.
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Помните российскую песенку про "вежливых людей" в Крыму, которую в 2014 году пели эти военные российские офицеры и солдаты из ансамбля песни и пляски российской армии им. Алексанрова ?
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Вежливые санки, вежливые "бабы",
Вежливые ёлки радуют детей.
Вежливо кромсают вежливые крабы
Вежливое мясо "вежливых людей"
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- Иди нахуй.
- Мне кажется, мы говорим на разных языках.
- Ой, справді. Пішов нахуй!!!!!
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Граффити на стене в южном Дамаске #Сирия посвящено "повстанцу который ликвидировал путинского посла в Анкаре"
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моё и неправильное
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То був не пасажирський літак, а військовий! Виправте будь-ласка в повідомленні.
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А тот ли самолётик нашли?
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всё правильно , плакаты правильные, по национальному признаку, а всем русским по национальности гражданам Украины, которые и не участвовали и не собираются в АТО не стоит принимать на свой счёт)
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А мордва оставайтесь?
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