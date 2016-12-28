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Все про:авиакатастрофа (1023) консульство (288) Одесса (5240) память (660) Россия (64422) самолет (2058) жертвы (764) Правый сектор (778)

 "Русские, уходите!", - одесский "Правый сектор" убрал из-под консульства РФ цветы и плакаты в память о жертвах крушения самолета Минобороны России. ФОТО

Представители "Правого сектора" убрали цветы и свечи, принесенные к Генеральному консульству РФ в Одессе в память о жертвах крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", после информации о крушении пассажирского самолета, в котором находились 96 граждан России, одесситы приносили цветы под консульство РФ.

Однако представители "Правого сектора" посчитали, что возложение цветов неуместно на фоне конфликта Украины и РФ. Несколько молодых людей пришли под консульство и выбросили все цветы и плакаты в мусорный бак. Вместо цветов они развесили на заборе свои плакаты с обращениями к россиянам.

"Цинично? Может быть. Но в мятежное время сантименты неуместны", - прокомментировали инцидент в пресс-службе "Правого сектора". Вместе с тем в полиции говорят, что обращений к ним не поступало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вежливые люди": российский ансамбль, артисты которого погибли из-за крушения самолета Минобороны РФ, воспевал оккупацию Крыма. ВИДЕО

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).


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Треба розірвати з РФ дипломатичні стосунки! Влада яка неспроможна навіть на такий крок під час вбивства російськими терористами українських солдат в АТО - не має права бути українською владою!
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Розірвати. І самим собі створити великі проблеми у міжнародних відносинах з іншими країнами як мінімум.
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В нас головна проблема це війна з Росією і поки ми її не вирішимо інші проблеми відходять на другий та третій план! Поки ми не розірвали дипломатичні стосунки з РФ та не перекопали протитанковим ровом всі дороги і залізниці з РФ, ми нікому не доведемо що в нас йде війна з путіним!
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У нас головна проблема-це популісти і дурні в політиці та навколо неї.
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Дебіл, у нас передовсім проблеми з іншими країнами з-за того, що ми дипвідносини з окупантами не розірвали і не визнаємо факту російської агресії. Безпрецедентний випадок в світовій історії, до речі. Так що головна проблема - це такі тупорилі шоколадні ідіоти, 54% одноразових однотурових кретинів, які злили в унітаз майдан, небесну сотню і саму Україну, обравши вора, баригу і засновника партії ригів президентом..
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А Вы почему - хамите?!!!!
Шо то от Вас "бояришником" воняет!
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Везёт селянин телегу с гарбузами. Телега ломается, гарбузы разбиваются. Беда, но не катастрофа. Падает самолёт с ватниками в море и все разбиваются. Вот это катастрофа но не беда.
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Что значит Бояры нет ??!! Фашисты не могли хоть один фонфурь на поправку оставить... от жеж хунта.
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Так потом слетятся, как мухи на говно. Лопатами отстреливать не успеешь.
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это да, их приваживать нельзя, никаким дустом потом не выведешь, хуже вшей.
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Кто приносит цветы к посольству страны-оккупанта, нужно депортировать в рашку. Там им будет лучше среди своих лишнехромосомных.
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Главное , если бы они узнали , что их за это отправят в рашку ,ни стебелька бы не принесли , все эти "соболезнования" бы закончились раз и навсегда ,они "добрые" за счет нашего попустительства.
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Хотя бы данный поступок, а вообще за антиукраинскую позицию - лишать гражданства, за сепаратизм - выселять из страны.
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Ставьте перед собой реальные цели. А то как выборы -так всё наоборот.
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И что здесь не реального ?
Не реально , что вы результаты выборов на меня повесили.
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а такая практика разве используется в США и ЕС? За призывы или пропаганду тероризма да
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В Латвии ,например, иметь паспорт страны , это еще надо доказать свою гражданскую позицию и право быть гражданином.
Во вторых, терроризм и сепаратизм с одного поля ягоды.
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Ну лилия с таким мировазрением вы очень далико можите зайти)))
Вот пириварот на украине это сепоратизм? Или тероризм?
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"пириворот" был в рассии в 1917 году , с тех пор власть в рассеи - нелегитимна.
Как и все юридические решения приведших во власть большевиков ,путем военного переворота , и гражданской войны.
В Украине , Майдан мирно стоял два месяца ,и переворота не было ,пока преступная власть не подняла руку на свой народ. прежде спорить читайте хронологию событий в Украине , чтобы не говорить от фонаря.
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Если так сматреть то пол мира правели пириварот.
Ну это с вашей калакольни))) и смаей , но имеет право и другое мнение и тоже это истина если нарушина канстетуцыя.
Так что не нужно про фанаря.
Все дело втом как на все пасмотрит сша и европа и если они скажут что это тероризм то все скажут что это так)))) если скажут сепоратизм! То и астольные тоже будут подакивать.
И такому падходу в этом мире много фактов.
Справедливости просто не сушествует
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конечно: лишать Украинского гражданства людей,сочувствующих "русскому миру" и орущих :"путин ввиди вайска!"
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ну по поводу введи войска согласен сразу за поребрик. А по поводу сочувствующих то народ у нас такой сердобольный Но опять же это пока война лично не коснулась
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для Андрей Чурсин если Родина - это там...и она снится, то есть два способа: или устроить родину здесь, или уехать к ней...устроить здесь не получилось, и уже никогда не получится при любой смене власти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...делайте выводы....обязательно поучаствую в приобретении билетов в один конец и провожу до вагона, чтобы убедиться, что никто не спрыгнул
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Строже с сепарами-как с врагами Украины поступать,а не хороводы водить.
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Я вот одного не понимаю. Самолет был военный, летели в общем праздновать убийство детей и взрослых в Сирии, ордынская традиция, нам не приемлемо, но хоть понятно. Они говорят - надо скорбеть, бо они люди. Ладно, нехай так. А что их же других вояк с Донбасса фурами возят двухсотых - почему они за них не скорбят? А там не только вояки, там еще кизяки, нацисты российские и фашисты (как-то они сами себя различают, а я хз, кто из них кто) - они для них не люди, по ним Россия не скорбит?
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РАБссия Боярышка Мильдониевая говорят подешеет...,Останки погибших просто бросают и складируют на земле в Сочи.Нет ни холодильников, ни фур с холождидьниками..,вяликие блин..
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а черніе ящики в кастрюле где щи варят? ОГОГООО!!!
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Осталось только подписать под текстом - " всегды ваши ,жертвы шашлычницы".
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Сцука, там еще и посольство страны-оккупанта есть?
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Будет что обсосать пропагандонам типа Соловьева...
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К этому можно добавить, что русской она никогда не была...
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Восхищаюсь людьми, у которых хватает терпения лазить по ватных помойках...
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люблю поиздеватся, кинешь тему, а потом наблюдаешь их истерику
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Я недавно настроился, собрал всю волю в кулак и зашел на помойку. Выдержал Около 4 мин. Раньше дальше 3-го поста не доходил.
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Эта Лиза воровка детей, кстате отобрав там здоровых детей, а больных вич детей вернули обратно, это что такое? Как мусор. Так что Лиза такая же террористкам
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Наконец то.Хоть кто то взял на себя отвественность. Вату в Одессе еще не всю пожгли.
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Да-а-а...Боярышник -забористая штука,однако,особенно когда его курить...
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Они его не курят, они грибы курят, через кальян, уже туда бояра налита.
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Это ж кем надо быть, чтоб додуматься нести цветы к посольству мордора в память об орках, собиравшихся плясать на человеческих костях!
Палюбому, кто-то должен был прекратить это кощунство.
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Эти цветы российские посольства и консульства сами и заказывают. А дураков россией проплаченных и россиян в Украине всегда хватает, что-бы приносить эти цветы под посольство оккупантов.
Помните российскую песенку про "вежливых людей" в Крыму, которую в 2014 году пели эти военные российские офицеры и солдаты из ансамбля песни и пляски российской армии им. Алексанрова ?
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Есть новый, актуальный вариант этой песенки:

Вежливые санки, вежливые "бабы",
Вежливые ёлки радуют детей.
Вежливо кромсают вежливые крабы
Вежливое мясо "вежливых людей"
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-блин. ну и берутся где то же люди с исковерканным чувством сострадания?.- ну ладно -лесби. ну нехай уже и -геи. но здесь . что скорбить? упали пьяные танцюристы и спиваки. потому что летчики были пьяные. то идите цветами наши дороги выложите-10 тысяч трупов ежегодно.в память о невинно погибших в дтп можно все поля засеять. МАКАМИ можно. -долго не процветут .
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- Украинец, мы же братья, давай мириться.
- Иди нахуй.
- Мне кажется, мы говорим на разных языках.
- Ой, справді. Пішов нахуй!!!!!
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У РФии начался естественный отбор, сепарня и сочувствующие собралась каждый день под посольство бегать?..
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Discipline ‏@tac_ins 24 дек.
Граффити на стене в южном Дамаске #Сирия посвящено "повстанцу который ликвидировал путинского посла в Анкаре"
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Вместо свечей включить им сукам гимн Вежливые люди
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На одесском сайте Думская в это теме столько выты на форум выползло.....мама родная !!!
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СУГС! Однозначно. Это самый героический СУГС на свете!А эти "активисты",где-нибудь работают, или СУГСуют бесплатно ? Хлебушек денег стоит. Кто им платит?
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на срусайтах, от этой новости вата на говно исходит
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правильно, каждый имеет право на свое мнение, особенно, если оно верное...
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правильно, есть всего два мнения
моё и неправильное
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Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...

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Конечно, хорошо "сочувствовать", когда живешь на мирной территории, ешь, спишь, отдыхаешь, а в то же время в степях Донбасса гибнут воины Украины и в их семьи идут груз "200" или тяжелораненые. Может лучше им посочувствовать? Или западло?
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Шановний Цензор!
То був не пасажирський літак, а військовий! Виправте будь-ласка в повідомленні.
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Зачет ПС. Всем несогласным можно организовать встречу с пассажирами тушки, благи до моря недалеко. Видимо осознание этого и привело к отсутствию несогласных. После первомайского шашлычка любители русского мира в Одессе как в том фильме, они вроде есть, но их никто не видит.
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тільки НЕ рускіе , а МОКСЕЛІ, Орда, росіяни,мокші .
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ну конечно как бы это пропустила бы проросийская организация "Правый Сектор
всё правильно , плакаты правильные, по национальному признаку, а всем русским по национальности гражданам Украины, которые и не участвовали и не собираются в АТО не стоит принимать на свой счёт)
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"Русские, уходите!"

А мордва оставайтесь?
.
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Чем занята СБУ?Почему не отлавливает вату возле посольства???
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есть там ваенные пенсы они поклояются пукину......да и еще ордилососы спокойно мотаются к морю . сам лично сцепился в поезде с сучкой данецкой.......а так забыли фото с похорон солдата с отрезаными ушами и носом
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Испанцы русским:"a cada uno lo suyo".(Воздать каждому своё)
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тількі не руські а російські -бо все почінається з брехні
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Нормальные люди соболезнуют России, животные - злорадствуют, а особо тупые животные еще пытаются скрыть, что среди украинцев есть нормальные.
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Цензор.НЕТФотоОбщество
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