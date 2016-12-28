 СБУ перекрыла международный канал поставки психотропов в Украину. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, организаторы канала в течение нескольких лет подряд заказывали сильнодействующие препараты через Интернет. Чтобы избежать уголовной ответственности, дельцы дробили посылки на мелкие партии и получали психотропы в бандеролях с письмами и в пластиковых упаковках с компакт-дисками, на которых якобы было записано программное обеспечение.
Злоумышленники распространяли наркотики через "закладки" во всех районах столицы. Наркокурьеры фотографировали место, в котором они оставляли заказ и отсылали фото клиентам, которые расплачивались с ними через банковские переводы. По оперативным данным, за сутки злоумышленники успевали реализовать до ста таких "закладок".
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в Деснянском районе столицы, когда она пыталась получить в одном из почтовых отделений очередную партию психотропа MDMA.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных к контрабанде и сбыту психотропов
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На плюсах нещодавно був сюжет де Оля Фреймунд прямо з кабінету мера Запоріжжя закупила наркоту .а місцеві менти тільки плечами постискали і "менічегонеможемсделать"..
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