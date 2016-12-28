 В Киеве водитель не справился с управлением на мокрой дороге и снес столб. ФОТО

На ул. Богатырской возле КП водитель автомобиля Kia не справился с управлением на мокрой дороге и снес столб на обочине, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный".
В результате ДТП автомобиль был сильно поврежден - аккумулятор обнаружили в двадцати метрах от места столкновения, транспорт восстановлению не подлежит. Водитель отделался переломом голени и ушибами и сумел выбраться из машины самостоятельно, его госпитализировала скорая.
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