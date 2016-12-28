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 В Киеве водитель не справился с управлением на мокрой дороге и снес столб. ФОТО

Полиция выясняет причины происшествия.

На ул. Богатырской возле КП водитель автомобиля Kia не справился с управлением на мокрой дороге и снес столб на обочине, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный".

В результате ДТП автомобиль был сильно поврежден - аккумулятор обнаружили в двадцати метрах от места столкновения, транспорт восстановлению не подлежит. Водитель отделался переломом голени и ушибами и сумел выбраться из машины самостоятельно, его госпитализировала скорая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве пьяный мужчина в маскарадной треуголке ограбил магазин одежды. ФОТОрепортаж

дтп

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Российский экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента РФ Михаил Хазин заявил, что в Восточной Украине нужно полностью уничтожить украинскую культуру, центр и север страны сделать аграрными, а Западную Украину передать Польше.



https://www.youtube.com/watch?v=3jScEeylIhA&feature=youtu.be
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Яка ж противна харя у цього свинофашистського кацапа.
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и снес столб на обочине Было бы очень странно, если б он снес столб на проезжей части.
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Низко летел....надо было чуть выше взять... и пролетел бы над столбом....
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