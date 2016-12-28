 Задержан россиянин, пытавшийся незаконно пробраться в Польшу. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, местные жители рассказали о неизвестном, который появился в приграничной зоне и расспрашивал, как пересечь границу в обход пунктов пропуска. На окраине Устилуга, в нескольких десятках метров от границы, пограничники задержали мужчину. При себе он имел заграничный паспорт гражданина РФ.
Нарушитель задержан на трое суток. Дело направлено в суд.
Напомним, Государственная пограничная служба в 2016 году отказала 6 тыс. гражданам России в пропуске на территорию Украины.
(Фото Госпогранслужбы)
1483 11
СБУ перекрыла международный канал поставки психотропов в Украину. ФОТОрепортаж(3)
Банда грабителей, возглавляемая депутатом поссовета, задержана в Хмельницкой области, - полиция(27)
Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену(186)
Адвокат из Славянска вымогал у женщины 8 тыс. грн, обещая "договориться" с правоохранителями, - СБУ(8)
The New York Times: Вся суть экономики России(0)
"Чего вы меня за руки дергаете!? Я - пешеход. Запрещаю меня снимать!", - пьяный водитель устроил три ДТП в столице и спровоцировал погоню. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(26)
"Возил продукты и боеприпасы со складов. Денег не заплатили и я ушел", - пособник боевиков задержан в Красногоровке. ВИДЕО(48)
Мов до шлюбу вбралася калина
Москаля в садочку, в темному куточку
Жде мотузка, жде.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить