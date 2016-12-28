EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  1483  11
Все про:Волынь (474) граница (2685) задержание (4717) пограничники (987) Польша (3535) Россия (64418)

 Задержан россиянин, пытавшийся незаконно пробраться в Польшу. ФОТО

В Волынской области пограничники задержали гражданина России, намеревавшегося незаконно пересечь границу с Польшей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, местные жители рассказали о неизвестном, который появился в приграничной зоне и расспрашивал, как пересечь границу в обход пунктов пропуска. На окраине Устилуга, в нескольких десятках метров от границы, пограничники задержали мужчину. При себе он имел заграничный паспорт гражданина РФ.

Нарушитель задержан на трое суток. Дело направлено в суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдаванка везла сыну в Россию 33 патрона, - Госпогранслужба. ФОТО

Напомним, Государственная пограничная служба в 2016 году отказала 6 тыс. гражданам России в пропуске на территорию Украины.

мужик

(Фото Госпогранслужбы)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всюди буйно квітне черемшина
Мов до шлюбу вбралася калина
Москаля в садочку, в темному куточку
Жде мотузка, жде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда будет визовый режим с агрессором,твари во власти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На подвал казламордого, а потом на обмен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Терміново потрібно будувати кордон з москалями, з кулеметами ! Починають таракани тікати з мордору!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К геям рвався бідний. Скрєпи вже дістали мабуть і бояришник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну чего вы так кацап вез в европу посылку с боярышником для своих родственников на новогодние
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбщество
 Облако тегов
Аваков авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик военнослужащие газ Госпогранслужба Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев Крым Национальная гвардия Нацполиция обстрел ограбление Порошенко Путин расследование Россия Савченко СБУ смерть суд США терроризм Турчинов финансирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти