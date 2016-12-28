 В Киеве пьяный мужчина в маскарадной треуголке ограбил магазин одежды. ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева пьяный мужчина в маскарадной шляпе, украшенной новогодней мишурой, ограбил магазин одежды, передает Цензор.НЕТ. Угрожая продавщице кухонным ножом, он украл два свитера. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в магазине одежды мужчина с ножом напал на реализатора и забрал товар. Заявительница рассказала, что в момент ограбления кроме нее в помещении никого не было. Злоумышленник пригрозил кухонным ножом и забрал с прилавка два спортивных свитера", - сказано в сообщении.
По словам девушки - продавца, мужчина был с признаками сильного алкогольного опьянения, а на голове была маскарадная шляпа, украшенная белым дождем.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюремного заключения.
"Совершив ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что подозреваемый сбежал из столицы и скрывается в городе Новоград-Волынский. С помощью коллег из Житомирской области, работники сектора уголовного розыска 1-го отдела Оболонского управления полиции задержали злоумышленника на центральной улице города. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который неоднократно отбывал наказание за имущественные преступления", - говорится в сообщении.
Мужчина признался в содеянном и рассказал, что планировал завладеть деньгами из кассы и мобильным телефоном продавца, но испугался того, что женщина нажала тревожную кнопку и стала звать на помощь.
Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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- Я просто надел треуголку и тут понеслось...
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