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Все про:Киев (15704) ограбление (1080) Нацполиция (5243)

 В Киеве пьяный мужчина в маскарадной треуголке ограбил магазин одежды. ФОТОрепортаж

Мужчина угрожал продавцу ножом.

В Оболонском районе Киева пьяный мужчина в маскарадной шляпе, украшенной новогодней мишурой, ограбил магазин одежды, передает Цензор.НЕТ. Угрожая продавщице кухонным ножом, он украл два свитера. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в магазине одежды мужчина с ножом напал на реализатора и забрал товар. Заявительница рассказала, что в момент ограбления кроме нее в помещении никого не было. Злоумышленник пригрозил кухонным ножом и забрал с прилавка два спортивных свитера", - сказано в сообщении.

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По словам девушки - продавца, мужчина был с признаками сильного алкогольного опьянения, а на голове была маскарадная шляпа, украшенная белым дождем.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюремного заключения.

ограбление


"Совершив ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что подозреваемый сбежал из столицы и скрывается в городе Новоград-Волынский. С помощью коллег из Житомирской области, работники сектора уголовного розыска 1-го отдела Оболонского управления полиции задержали злоумышленника на центральной улице города. Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который неоднократно отбывал наказание за имущественные преступления", - говорится в сообщении.

грабитель


Мужчина признался в содеянном и рассказал, что планировал завладеть деньгами из кассы и мобильным телефоном продавца, но испугался того, что женщина нажала тревожную кнопку и стала звать на помощь.

Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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треуголка из АТБ (там такие в отделе "7 дней" продавались)
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А в АТБ хорошо работают камеры наблюдения .
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х.з... но ждем сюжета на параша ТВ о том, как шестерых "девочек" распяли прямо на витрине (судя по фото)... без обуви и трусиков.))
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Во діла , гроші знецінились , тепер берут одягом і продуктами .
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опять Боярский ) вообще не отдыхает: то в Ветерок, то в магазин одежды заглянет
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Розповзлась дамбаська нечисть по всій Україні.
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Черговий данецький шапкокрад? На суді заявить що мріє про президентське крісло. Маскарадний капелюх він теж явно вкрав.
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Тысяча чертей! Клянусь своей треуголкой! Я накажу этого негодяя, где он?
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Уроженець донецької області. Все ясно. Далі можна не продовжувати. Їх вождь крав речі та шапки і донецька худоба також цим займається. Краще б в Калугу їхав та там крав. Там братья його чекають.
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Могли бы и сами эти два свитера подарить мужику,за отличную анимацию.Устроили погоню с преследованием!Че там в Княжичах,кстати?
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Эти донецкая @рань расползлась по всей Украине и, мягко говоря, паскудит. Чего же не живется им в их ДНРах?
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Из допроса подсудимого:
- Я просто надел треуголку и тут понеслось...
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Из-за двух свитеров подняли на уши полицию всей страны?! Как-то слишком сказочно.
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