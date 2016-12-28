 На время новогодних праздников на КПВВ в зоне АТО увеличат количество персонала, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"На новогодние и рождественские праздники на всех КПВВ на Донбассе будет увеличено количество персонала, чтобы разгрузить очереди и максимально способствовать гражданам в прохождении этих блокпостов. В наиболее загруженных КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Майорском увеличат количество своих представителей все службы: и пограничники, и фискалы, и СБУ. Такую важную информацию сегодня я получила от руководства Госпогранслужбы. Благодаря сотрудничеству украинских представителей гуманитарной группы с СБУ, руководством АТО и другими силовыми структурами нам удалось найти компромисс и увеличить разрешение на перевозку личного багажа физическими лицами до 75 кг. И вот сегодня получила важную положительную новость от руководства Госпогранслужбы, на днях было проведено специальное межведомственное совещание с участием МВД, Госпогранслужбы, СБУ, фискалов, МО, на котором все эти ведомства договорились об увеличении численности персонала на праздники. Это важно в первую очередь для простых граждан. Наша общая цель - чтобы КПВВ исчезли с украинской земли вообще. Это станет возможным после восстановления контроля над украинско-российской границей", - рассказала она.
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