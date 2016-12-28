 Гранатомет, гранаты, ружья и патроны изъяты из тайников в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, из тайников в Донецкой (Широкино) и Луганской (Алексеевка) областях оперативники изъяли 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, 5 охотничьих ружей, 11 гранат и более 3 тысяч патронов различного калибра.
(Фото СБУ)
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