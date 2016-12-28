EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  691  1
Все про:боеприпасы (781) Луганщина (3532) оружие (3503) СБУ (12889) Донбасс (11625) Донецкая область (3457) изъятие (264)

 Гранатомет, гранаты, ружья и патроны изъяты из тайников в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения Антитеррористической операции (АТО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, из тайников в Донецкой (Широкино) и Луганской (Алексеевка) областях оперативники изъяли 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, 5 охотничьих ружей, 11 гранат и более 3 тысяч патронов различного калибра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 гранатомета, 10 гранат, 1 кг пластида и 1 тыс. патронов обнаружены в тайниках на линии разграничения. ФОТОрепортаж

оружие боеприпасыоружие боеприпасыоружие боеприпасыоружие боеприпасы

(Фото СБУ)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Саботаж главы НАБУ Сытника по борьбе с коррупцией. Сытника-в отставку!



 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбщество
 Облако тегов
Аваков Антитеррористическая операция боевик военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область задержание заложник Кабмин Киев Крым Луценко Минобороны Национальная гвардия Нацполиция оборона обстрел плен Порошенко расследование Россия Савченко СБУ смерть суд США терроризм Троян финансирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти