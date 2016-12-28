 Тела и фрагменты тел погибших в авиакатастрофе Ту-154, найденные в ходе поисковой операции, в Сочи складывают на землю, - российские СМИ. ФОТОрепортаж 18+

Кадры распространило издание Life.Ru, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на znak.com.
Пока спасателям удалось обнаружить только 11 тел погибших и множество фрагментов. Скорее всего, оставшиеся тела могут быть внутри фюзеляжа упавшего лайнера.
летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
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Или ему уже не до шуток ?
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Сейчас уже даже и москвитянам стало ясно, что летать самолетами Воздушно-космических-подводных сил Российской Фидарации - смертельно опасно для жизни. Поэтому Украина закрыла свое воздушное пространство для путинских самолетов.
«Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется», - написано в Библии.
Некорректно радоваться чужой смерти, даже если покойники - музыканты ансамбля Александрова, летевшие в Сирию поздравить российских убийц с разрушением города Алеппо.
Прежде, чем оказаться в Сирии, Вооруженные силы РФ прошли «боевой путь» в Чечне, где во время проведения военных операций и «мягких зачисток» убили в Ичкерии почти 260 тысяч мирных жителей, в том числе 42 тысяч детей.
Захватывая украинский Крым «вежливые бурятские человечки» «без единого выстрела» расстреляли в Новофедоровке, безоружного христианина Украинской православной церкви МОСКОВСКОГО патриархата майора Станислава Карачевского.
Немного ранее во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе солдатами Шойгу был убит прямым попаданием в область сердца прапорщик Какурин С.В., который находился на наблюдательной башне автопарка части. Также выстрелами в область шеи и руки был ранен капитан Федун В.А.
А немного позже российские православные офицеры убили на украинском Донбассе обстрелами из «Градов» и минометов более десяти тысяч украинских военных и мирного населения и более двадцати тысяч украинцев получили ранения и контузии.
Их совесть абсолютно спокойна, когда они убивают украинских пограничников и таможенников на пунктах пропуска через границу, уничтожают украинские села вместе с их жителями и выжигают напалмом поля с созревшей пшеницей и подсолнухом.
То, что эта очередная авиакатастрофа под Сочи - перст Божий, не вызывает сомнения. Ибо в Священном Писании сказано: «Кто это говорит: «и то бывает, чему Господь не повелел быть»? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» (Плач Иеремии 3глава 37-38 стих).
Бог, великий Творец всего сущего, поддерживает, направляет, распоряжается и управляет всеми тварями, делами и явлениями - от величайшего до ничтожнейшего. Для случайного стечения обстоятельств в Божественном Промысле места нет. Иисус Христос провозгласил, что даже малая птаха не упадет на землю без воли нашего небесного Отца, и что волосы у нас на голове все сочтены.
Божье Провидение распространяется на все людские действия - дела народов находятся под Его руководством и контролем. «Князей лишает достоинства, и низвергает храбрых; умножает народы, и истребляет их; рассеивает народы, и собирает их» (Иов.12:19,23).
Православным из ликероводочной и табачной конторы Кирилла Гундяева надо посыпать головы пеплом, объявить пост, покаяться и оплакать все преступления и убийства, которые совершила солдатня Сергея Шойгу на Кавказе, в Приднестровье, в украинском Крыму, на Донбассе, а теперь продолжает убивать мусульманское население в Сирии.
P.S. Если на это сообщение появятся комментарии, состоящие из одного предложения, в котором четыре нецензурных выражения и одно слово - имя существительное, значит это оставили каловые выделения «ольгинские» тролли, с улицы Савушкина, № 55, которая находится в Банд-Петербурге.
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием «Боярышника».
Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам. На любые возражения тролль отвечает российскими православными матами и фотографией «фака».
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв». В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже слово «ИДЕОТ» пишут с ошибкой, а в слове «ДАМБАС» делают стразу три ошибки.
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Ще у 90-х роках хтось помітив що усі совєтські генерали, маршали та інші військові насяльники із "пташиними" прізвищами погано закінчили свою кар'єру. Прогавив Руста здається Соколов. А хто такий Лебедь - знають усі.
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мы так скорбим. подох... извините, погибли танцоры. и певцы. и г.андоны... не. последние как-то по другому называются.
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Ялта К завтраку нескрепные сухарики с улицы БольшевиСИСкой
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Разные бывают музыканты и доктора разные,но что-то этих немного объединяет с теми...
По словам коллег, "Ангел смерти" был приветлив, приятен в общении, чистоплотен, на детей не кричал, часто улыбался, а в минуты досуга любил зайти в барак, где располагался женский лагерный оркестр, чтобы послушать классическую музыку.
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-мусор как мусор...
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