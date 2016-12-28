 SPA-салон, веткабинет и учебные классы: Аваков проинспектировал вновь отстроенный кинологический центр Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в Facebook.
"Проинспектировал вновь отстроенный кинологический центр Нацгвардии. Служебные собаки здесь живут и проходят обучение. Они - специалисты. Ориентированы на поиск взрывчатки и оружия, обучаются реагировать на вооруженных преступников. Гвардейцы-кинологи одни из лучших в стране - заботятся о своих питомцах и, планируя новый центр сделали все правильно", - написал он.
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на его месте должен был быть гройсман(
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Это говорит о том, насколько оторвана эта помойная власть от жизни простого народа.
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новость про собак,тебе видимо дурачку поставили задачу срать на власти украинские и Порошенка и ты в виду того что не обладаешь высоким интелектом просто заходишь и ради статистики штампуешь свои бессмысленные высеры которые к новости вообще никаким боком...
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та що все ок!
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Вообще-то, ароматный шампунь для служебной собаки - это плохо
А в остальном - искренне порадовался за "пёсей". У самого "немка"
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"...читаю грустинку - дело свое они добре знают. Молодцы!Источник:http://censor.net.ua/p421318"
чи я помиляюсь?!
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