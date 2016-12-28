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Все про:Аваков (2146) МВД (8004) собаки (131) Национальная гвардия (1052)

 SPA-салон, веткабинет и учебные классы: Аваков проинспектировал вновь отстроенный кинологический центр Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Глава МВД Арсен Аваков проинспектировал кинологический центр Нацгвардии в Новых Петровцах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Проинспектировал вновь отстроенный кинологический центр Нацгвардии. Служебные собаки здесь живут и проходят обучение. Они - специалисты. Ориентированы на поиск взрывчатки и оружия, обучаются реагировать на вооруженных преступников. Гвардейцы-кинологи одни из лучших в стране - заботятся о своих питомцах и, планируя новый центр сделали все правильно", - написал он.

собаки

Аваков отметил, что собачий SPA-салон организован как надо: душевые кабинки, фен, специальный ароматный шампунь "Блохобой" . Ветеринарный и специальный хирургический кабинет, кухня для приготовления еды, учебные классы для работы с инструкторами и, конечно, полоса препятствий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция Донецкой области создает свой собственный кинологический центр, - Аброськин. ФОТОрепортаж

собаки

"И хоть во всяком собачьем взгляде - читаю грустинку - дело свое они добре знают. Молодцы! Зачет. Инспекция пройдена. Четвероногим бойцам - вкусняшки", - добавил министр.

собаки

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собаки

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Немецкие овчарки - самые умные собаки. + Красивые и преданные.Не понимаю людей,которые заводят бультерьеров или что-то подобное.Оно же на свинью похоже и агрессивное.
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Юрочка! На вкус и цвет товарищей нет. у меня и овчарки были, сейчас стафф. Так вот на счет обучаемости - 100% овчарка быстрее все схватывает. Но все собаки умные одинаково. Однако на счет агрессивности тут я с Вами вообще не согласен, если хозяин идиот, то и собака ЛЮБОЙ породы у него такая же.
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Как счастливый владелец немецкой овчарки подтверждаю Ваши слова, да мой пес не дотягивает до выставочных экземпляров из за не послушания, но это полностью моя вина, надо было больше время уделять, но его не послушание я больше связываю не с тем, что он не понимает, что я от него хочу, а на оборот от "большого" ума он все понимает просто делает взгляд, как на фото собака за решеткой, и делает так как ему хочется в данный момент.
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Во время войны собаки подрывали немецкие танки (с)
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Ну не такие они уже были и собаки. Зачем всех под одну гребенку?
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Дело благое и нужное, молодцы. Интересно было б узнать- сколько подерибанили на такой стройке/ремонте наши доблестные мусорки?...
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Ну, вот на дороги, миллиарды гривень - есть, на европейский уровень жизни для: собак, депутатов, госчиновников АП - тоже, а на повышение пенсий - совсем денег нет.

Это говорит о том, насколько оторвана эта помойная власть от жизни простого народа.


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новость про собак,тебе видимо дурачку поставили задачу срать на власти украинские и Порошенка и ты в виду того что не обладаешь высоким интелектом просто заходишь и ради статистики штампуешь свои бессмысленные высеры которые к новости вообще никаким боком...
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По суті в цій країні реформи проводять тільки в нацгвардіі... Чимось це все кацапстан нагадує - але з тих поржати можна, правда ж??
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рехформи з нац-гвардії - перекинуться на всю країну!
та що все ок!
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Не переживайте, при том уровне преступного трафика (наркота, взрывчатка, сигареты,оружие) эти собаки и ....центр, себя быстро окупят.
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"специальный ароматный шампунь "Блохобой""

Вообще-то, ароматный шампунь для служебной собаки - это плохо

А в остальном - искренне порадовался за "пёсей". У самого "немка"
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Аваковские собаки живут лучше, чем минстецькие цуцики. Безобразие!
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зачотно)))))))))))))) воно вже вивчило)) одне Українське слово! :D
"...читаю грустинку - дело свое они добре знают. Молодцы!Источник:http://censor.net.ua/p421318"
чи я помиляюсь?!
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Раша вперде - кацап ти ліпєцкий - новина про те що собаки нацгвардіі живуть краще ніж більшість людей! І не пиши людям - ти здатне тільки в кожній новині в перших числах розміщати картинку про рашу - копрофілити словами ти ще недоріс, дивись беж какао залишишся дурик 1 розряду
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кацап липецкий... что то не сходиться все это... кацапы ненавидят Порошенка и срут на него так же как и зрадодрочеры, а для меня это повод думать что что то да делает он правильно... а на счёт что люди живут хуже собак то раззуй глазки и найди себе нормальную работу, если ты ленишься поднять свою задницу и что то заделать для этого,а ждёшь когда тебе государство принесёт на блюдечке бесплатно тучу денег ни за что просто то сиди и дальше жди дурачек
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Роадстар, в якому сенсі окупять?? Враховуючи хто о те все кришує...
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...ця новина лунає вже не як насмішка над людьми,а як жорстоке знущання над усією країною ...
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Хах тепер я зрозумів чого суки стецька так не люблять авакова - заздрять рівню життя своіх колег по клітці)))) ну нічого зате собака нвколи дупу господаря не лизатиме а у вас суки є така можливість і навіть задача!!)))
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Раша вперде, тихо дурик 1 розряду - як всі знайдуть нормальну роботу хто буде на фабриках і заводах твоїх госпідарів батрачити?? От кажу ж писати ти ще не доріс тільки картинки вставляти... І взагалі їж більше чоколядок може доростеш до другого розряду в мінстецька
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SPA-салон для собак? Не охренела ли Нацгвардия на наши деньги, а?
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А зачем для собак пылесос с щелевой насадкой?
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