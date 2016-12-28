 SPA-салон, веткабинет и учебные классы: Аваков проинспектировал вновь отстроенный кинологический центр Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом министр написал на своей странице в Facebook "Проинспектировал вновь отстроенный кинологический центр Нацгвардии. Служебные собаки здесь живут и проходят обучение. Они - специалисты. Ориентированы на поиск взрывчатки и оружия, обучаются реагировать на вооруженных преступников. Гвардейцы-кинологи одни из лучших в стране - заботятся о своих питомцах и, планируя новый центр сделали все правильно", - написал он.

Аваков отметил, что собачий SPA-салон организован как надо: душевые кабинки, фен, специальный ароматный шампунь "Блохобой" . Ветеринарный и специальный хирургический кабинет, кухня для приготовления еды, учебные классы для работы с инструкторами и, конечно, полоса препятствий.

"И хоть во всяком собачьем взгляде - читаю грустинку - дело свое они добре знают. Молодцы! Зачет. Инспекция пройдена. Четвероногим бойцам - вкусняшки", - добавил министр.