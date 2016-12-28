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Все про:сигареты (470) Сумщина (504) ГФС (2171)

 Налоговики на Сумщине задержали партию сигарет на 10,5 млн грн, незаконно завезенную из России. ФОТОрепортаж

В Сумской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали крупную партию сигарет, незаконно завезенную из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2016" и "Рубеж-2016" было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка партии сигарет, завезенных в Украину из России вне таможенного контроля.

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На автодороге Киев - Ромны - Сумы был остановлен грузовой автомобиль MAN. Согласно предоставленным сопроводительным документам, в транспортном средстве перевозились пластиковые заготовки. Отправителем значилось предприятие из Сум, получателем - из Белой Церкви.

В результате проведенного осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты 350 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога с предупредительными надписями о вреде курения на английском языке. По предварительной информации загрузка автомобиля происходила на территории Краснопольского района Сумской области в пограничной зоне с автомобилей, которые завезли табачные изделия через границу дроблеными партиями.


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Общая стоимость изъятых сигарет составляет около 10,5 миллиона гривен. В настоящее время продолжается проверка.
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Ни хрена не пойму. У кацапов сигареты гораздо дороже, чем у нас. На кой хрен они их к нам привезли?
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Контрабандный транзит. В ЕС они ещё дороже.
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И это только начало,своими бездумными действиями правительство ужн породило контробанду а из нового года если снова будет подорожание то нашим производителям жопа.Вся контробанда которая презжала Украину транзитом будет оседать здесь.Восточные областья уже давным давно перешли на кацапские контробандные сигареты.
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Чем больше вы будете задирать цены - тем больше будет идти поток контрабаса. И раньше его хватало, но это было в условиях конкуренции. Теперь он будет вне конкуренции - своими безграмотными действиями вы усиливаете позиции более дешевого товара. В конце-концов, думаю, властные структуры сами возглавят контрабанду, ибо станет выгодно.
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Якщо ці сигарети обміняні на "Бояришнік для ванн" то честь і хвала таким контрабандистам
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