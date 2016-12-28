 Налоговики на Сумщине задержали партию сигарет на 10,5 млн грн, незаконно завезенную из России. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2016" и "Рубеж-2016" было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка партии сигарет, завезенных в Украину из России вне таможенного контроля.
На автодороге Киев - Ромны - Сумы был остановлен грузовой автомобиль MAN. Согласно предоставленным сопроводительным документам, в транспортном средстве перевозились пластиковые заготовки. Отправителем значилось предприятие из Сум, получателем - из Белой Церкви.
В результате проведенного осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты 350 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога с предупредительными надписями о вреде курения на английском языке. По предварительной информации загрузка автомобиля происходила на территории Краснопольского района Сумской области в пограничной зоне с автомобилей, которые завезли табачные изделия через границу дроблеными партиями.
Общая стоимость изъятых сигарет составляет около 10,5 миллиона гривен. В настоящее время продолжается проверка.
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