 Суд обязал НАБУ проверить регистрацию Онищенко на выборах в Раду в 2014 году, - нардеп Куприй. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Виталий Куприй написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующую копию решения суда.
"Сегодня получил очередное решение следственного судьи об обязательствах детективов НАБУ расследовать очередной случай топ-коррупции в Украине. Этим постановлением фактически признается противоправная бездеятельность директора этого антикоррупционного органа Артема Сытника, который не хочет (или боится) бороться с коррупцией", - написал он.
Куприй отметил, что несколько дней назад он обратился к директору НАБУ Артему Сытнику с заявлением о преступлении председателя ЦИК Михаила Охендовского, который в 2014 году противоправно, в нарушение решения суда, зарегистрировал Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты. "То есть Охендовский совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью) и должен быть привлечен к уголовной ответственности. Однако, несмотря на 100% доказательства незаконности регистрации кандидата, который до избирательной кампании практически не проживал на территории Украины (что является нарушением избирательного законодательства), господин Сытник отказался выполнить требования 214 статьи Уголовного процессуального кодекса - регистрации преступления и начала досудебного следствия в течение 24 часов. И понятно почему. Ведь если расследовать именно по 364 статье - злоупотребление властью, то тогда надо параллельно расследовать и заявление Онищенко о том, что он оплатил президенту Порошенко взятку в размере 6 млн. долларов через некоего Давида Жванию. И здесь лучше НАБУ не высовываться, чтобы по шапке от Администрации не получили. Или заводить рака за камень, расследуя бесперспективные дела "черной бухгалтерии" ПР".
"Мне же все равно с какой стороны у них шляпа. Поэтому я через суд добился открытия уголовного производства, которое ни в коем случае нельзя закрыть без допроса Порошенко. Ну что же, подожду когда начнутся следственные действия. Надеюсь, что на сайте НАБУ скоро будут анонсированы допросы главных коррупционеров страны", - добавил он.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
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кацапи будуть вити, що Українська влада не легітимна!
може дезінтегрувати))) охрендовського на молекули, випадково?!
нема людини - нема її справ -- від ригів -через папа - до конюха!
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