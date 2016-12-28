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Все про:НАБУ (1269) взятка (3161) Жвания (357) коррупция (6511) Охендовский (227) суд (19769) Онищенко Александр (367) Сытник (310)

 Суд обязал НАБУ проверить регистрацию Онищенко на выборах в Раду в 2014 году, - нардеп Куприй. ДОКУМЕНТ

Суд обязал детективов НАБУ расследовать очередной случай топ-коррупции в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Виталий Куприй написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующую копию решения суда.

"Сегодня получил очередное решение следственного судьи об обязательствах детективов НАБУ расследовать очередной случай топ-коррупции в Украине. Этим постановлением фактически признается противоправная бездеятельность директора этого антикоррупционного органа Артема Сытника, который не хочет (или боится) бороться с коррупцией", - написал он.

Куприй отметил, что несколько дней назад он обратился к директору НАБУ Артему Сытнику с заявлением о преступлении председателя ЦИК Михаила Охендовского, который в 2014 году противоправно, в нарушение решения суда, зарегистрировал Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты. "То есть Охендовский совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью) и должен быть привлечен к уголовной ответственности. Однако, несмотря на 100% доказательства незаконности регистрации кандидата, который до избирательной кампании практически не проживал на территории Украины (что является нарушением избирательного законодательства), господин Сытник отказался выполнить требования 214 статьи Уголовного процессуального кодекса - регистрации преступления и начала досудебного следствия в течение 24 часов. И понятно почему. Ведь если расследовать именно по 364 статье - злоупотребление властью, то тогда надо параллельно расследовать и заявление Онищенко о том, что он оплатил президенту Порошенко взятку в размере 6 млн. долларов через некоего Давида Жванию. И здесь лучше НАБУ не высовываться, чтобы по шапке от Администрации не получили. Или заводить рака за камень, расследуя бесперспективные дела "черной бухгалтерии" ПР".

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"Мне же все равно с какой стороны у них шляпа. Поэтому я через суд добился открытия уголовного производства, которое ни в коем случае нельзя закрыть без допроса Порошенко. Ну что же, подожду когда начнутся следственные действия. Надеюсь, что на сайте НАБУ скоро будут анонсированы допросы главных коррупционеров страны", - добавил он.


набу

набу
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.



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Депутаты подконтрольные Бене начали шевелится. Уже хорошо. Ждем чем это закончится. Смертью депутатов или лишением мандатов по стандартному обвинению - "агент кремля".
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Власть может быть в той или иной степени эффективной, но честной по отношению к народу, назначившему эту власть, она быть обязана
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Жесть,депутаты подконтрольные кому либо.... Но так и есть, десяток денежных мешков терроризируют всю Украину!!!
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Вообще то, депутаты всегда кем то контролируются. В идеале избирателями, в Украине олигархами.
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Я о том же,у нас их избирателями и есть олигархи.
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ОХрендовский обеспечивал выборы БПП И НФ , а также бывших регионалов и соратников гаранта на местных выборах .Его снятие ,удар по всем этим партиям и его самому на следующих президентских выборах !
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Если как следует копнуть под Охендовского , то вылезет Порошенко с его 54% .
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У Порошенко в первом туре было 37% все остальное "приписали" комиссии. Там же девиз был -"хоть черт, абы не Юлька".
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Та да , вся эта эпопея с одним туром , чистой воды афёра .
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реформи їдуть! для чого піднімати такі справи?
кацапи будуть вити, що Українська влада не легітимна!
може дезінтегрувати))) охрендовського на молекули, випадково?!
нема людини - нема її справ -- від ригів -через папа - до конюха!
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не оніщенко а кадиров його призвище-самі жиди та монголи при владі
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заразом перевірте охжндовського та ко з вальцманом які вибрали самі себе 2014
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