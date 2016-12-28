 Водитель внедорожника, пытаясь скрыться с места ДТП на Харьковщине, врезался в ВАЗ: погиб восьмимесячный малыш. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Никоненко, авария произошла около 17:10 во вторник.
По его словам, автомобиль Toyota Prado под управлением мужчины 1980-го года рождения, двигаясь по Салтовскому шоссе со стороны окружной дороги в направлении проспекта Юбилейного, совершил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2102, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения ребенок погиб на месте, пассажирка и водитель автомобиля ВАЗ-2102 были госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказал О.Никоненко.
По его словам, по предварительной информации, водитель Toyota Prado попал совершил это столкновение, скрываясь с места другого ДТП, произошедшего около 16:45, в результате которого пострадал водитель другой машины.
"По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его направили в наркоцентр для проведения экспертизы", - сказал О.Никоненко.
Фото: пресс-служба Управления патрульной полиции Харькова, предоставленные МедиаПорт
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