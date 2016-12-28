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 Водитель внедорожника, пытаясь скрыться с места ДТП на Харьковщине, врезался в ВАЗ: погиб восьмимесячный малыш. ФОТОрепортаж

В результате двойного ДТП на окраине Харькова погиб восьмимесячный ребенок, еще три человека госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Никоненко, авария произошла около 17:10 во вторник.

По его словам, автомобиль Toyota Prado под управлением мужчины 1980-го года рождения, двигаясь по Салтовскому шоссе со стороны окружной дороги в направлении проспекта Юбилейного, совершил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2102, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения ребенок погиб на месте, пассажирка и водитель автомобиля ВАЗ-2102 были госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказал О.Никоненко.

дтп

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Водитель легковушки погиб на Николаевщине из-за лобового столкновения с грузовиком. ФОТО

По его словам, по предварительной информации, водитель Toyota Prado попал совершил это столкновение, скрываясь с места другого ДТП, произошедшего около 16:45, в результате которого пострадал водитель другой машины.

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"По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его направили в наркоцентр для проведения экспертизы", - сказал О.Никоненко.

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Фото: пресс-служба Управления патрульной полиции Харькова, предоставленные МедиаПорт
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сейчас найдутся сочувствующие - и будет виновата полиция.
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уже. внизу сенатор отметился. мозгов видать ноль...
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Таких надо четвертовать. А не содержать пожизненно за счет этих несчастных родителей.
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Готова это лично сделать? Не спеши с ответом.
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Только так можно заставить собеседника понять, что именно он сказал.
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Ну тоді - кол загнати в суку, всерівно через зад.
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Фирташ: Мы получили Порошенко президентом, Кличко - мэром, как и хотели. Мы не допустили к власти Тимошенко и ее команду.

Об этом Фирташ заявил на суде в Вене по делу его экстрадиции в США


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Погони в черте городов поселков должны быть запрещены.если ума не хватает задержать нарушителя за чертой городов,то пора в отставку и заняться другим делом..
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Стрелять по преступникам только на стрельбище!
Воевать только в специально оборудованных местах!
И строем ходить...
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Горе та й годі.
Бідна дитинка. Нещасні батьки.
Водій Тойоти - тепер вже вбивця.
Мусить відповісти за скоєне.
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Водій Тойоти - п'яний мажор і він своє отримає, а вбивці це ті люди які посадили маля в радфнський гроб на колесах , який в принципі не має права на існування і не пройшов жоден краш-тест
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То что пьяный мажор виноват в дтп спора не вызывает , но в смерти ребёнка я считаю виноватым человека который перевозил его в этом гробу на колёсах . От законодателей уже давно никто неждёт нормальных законов , но включить мозги и не покопупать советский и российкий автопром и тем более не возить там детей никто не запрещал. Купи за 500 долларов литовский или польский опель или фольксваген , и в такой ситуации все будут живы
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Об этом я и писал: чем выше штрафы, чем строже наказание, тем больше будет желающих скрыться, тем больше они натворят бед. Введите расстрел на месте- и никто не будет останавливаться по требованию мусора: мало ли до чего он докопается.
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