 Польша передала автомобиль скорой помощи для госпиталя погранслужбы во Львове. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Этот автомобиль был в использовании краковской бригады несколько лет, его задействовали, например, во время Всемирных дней молодежи. Как уверяют краковские спасатели, автомобиль - в идеальном состоянии.
"Эти кареты скорой помощи изъяты из системы государственной службы медицинского спасения. Но автомобили можно использовать для транспортировки больных. Мы добавили медицинское оборудование: дефибриллятор и респиратор. Это оборудование в Украине очень нужно", - пояснила Малгожата Поплавская, директор краковского отделения скорой помощи.
В прошлом году краковские спасатели передали похожий автомобиль скорой помощи в Ивано-Франковск.
817 18
Материалы по теме: Помощь Украине
Начальник Генерального штаба ВС Канады Ванс прибыл с рабочим визитом на Львовщину. ФОТО(18)
Я не согласен с теми, кто просит "план Маршалла" для Украины: на глобальном уровне есть очень много капитала, - посол Германии Райхель(118)
Канадские полицейские подготовили инструкторов патрульной полиции по тактике личной безопасности. ФОТО(11)
Китай передал Украине аварийно-спасательное оборудование (обновлено)(4)
7 самых необычных автомобилей скорой помощи со всего мира. ФОТО(0)
Евросоюз в 2016 году выделил более 26 млн евро помощи для востока Украины(26)
Консультативная миссия ЕС передала патрульной полиции Киева партию современных алкотестеров. ФОТО(30)
Ответить
Ответить
частину 4 ст. 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на
2017 рік у частині доходів є надходження від:
реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та
коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та
земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-viii
Незрозуміло у нас наче війна, захисники гинуть, а тут продовжує розпродаватися армія. Ганьба!!!
Ответить
Ответить
Передали бы деньгами - это да, а тут, подарили скорую, которую прийдется использовать по назначению.
Ответить
http://afp.com.ua/avtotema/ZAZ_popolnit_avtopark_politsii/
Ответить
Просто, передай поляки нам 100 000 евро, то большая часть этих денег была бы украдена, а на остаток купили бы хлам, по цене, завышенной в несколько раз.
Ответить
Ответить
Сколько стоит новая/б.у. скорая помощь, меня волнует мало.
Ответить
Ответить
Передали скорую - хорошо, не передали, тоже не критично.
Ответить
Ответить
Довольно много автомобилей, которые покупались в Европе для нужд АТО, не растамаживались.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2. В Украине, более чем достаточно пулеметов и ПТУР.
3. Польша, не обязана оказывать какую-либо помощь Украине, т.к. в общие военно-политические блоки/союзы, эти страны не входят.
Ответить