EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Фоторепортаж, За рубежом, Здоровье, Авто
  817  18
Материалы по теме:
Все про:авто (3858) Польша (3533) помощь (3105) скорая (228)

 Польша передала автомобиль скорой помощи для госпиталя погранслужбы во Львове. ФОТО

Краковская служба скорой помощи передала Украине автомобиль. Машину получит госпиталь пограничной службы во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Этот автомобиль был в использовании краковской бригады несколько лет, его задействовали, например, во время Всемирных дней молодежи. Как уверяют краковские спасатели, автомобиль - в идеальном состоянии.

помощь скорая

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай подарил Украине 50 машин скорой помощи

"Эти кареты скорой помощи изъяты из системы государственной службы медицинского спасения. Но автомобили можно использовать для транспортировки больных. Мы добавили медицинское оборудование: дефибриллятор и респиратор. Это оборудование в Украине очень нужно", - пояснила Малгожата Поплавская, директор краковского отделения скорой помощи.

Также читайте: Ватикан на Рождество отправит жителям Украины 2 млн евро помощи

В прошлом году краковские спасатели передали похожий автомобиль скорой помощи в Ивано-Франковск.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Краще почитайте текст свіже опублікованого Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
частину 4 ст. 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на
2017 рік у частині доходів є надходження від:
реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та
коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та
земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-viii

Незрозуміло у нас наче війна, захисники гинуть, а тут продовжує розпродаватися армія. Ганьба!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно, китайцы подарили снегоуборочные машины, Польша скорую - с миру по нитке, уже рубаха. Не стыдно вот так жить и ничего своего не иметь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какое разочарование для наших вороватых чиновников...
Передали бы деньгами - это да, а тут, подарили скорую, которую прийдется использовать по назначению.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так я ничего против не имею.
Просто, передай поляки нам 100 000 евро, то большая часть этих денег была бы украдена, а на остаток купили бы хлам, по цене, завышенной в несколько раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты думаешь б/у скорая Спринтер в Польше, а может и в Германии стоит 100тис Евро, или у.о. , максимум 10тис.у.о. и то, так дорого , потому как спец автомобиль!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я привел пример, куда бы делись деньги.
Сколько стоит новая/б.у. скорая помощь, меня волнует мало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та шо наши украли бы , то понятно, но тут "оспівується" помощь западного партнёра, или всех Западных партнёров! "Заграница нам поможет, господа, Запад с нами" О.Бендер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Польша нам ничего не обязана давать.
Передали скорую - хорошо, не передали, тоже не критично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да, а так з розтаможки цієї швидкої хтось не кисло собі нагріє
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может нагреет, а может и нет.
Довольно много автомобилей, которые покупались в Европе для нужд АТО, не растамаживались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
P.S. Перешел по Вашей ссылке и думаю, что с полицейских авто от ЗАЗ, следовало начинать, а не с "примусов", за 40 000 долларов/штука.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот это помощь, просто неоценимая, за пару тис.евро(там оно так и стоит) б/у Спринтер передали! УРА! Всё войну точно выиграем с этой помощью..бл..... !... А Джавелины , или пулемёты GAU 21 закупить в США, потом продать Украине, даже хотя бы дороже, и "наварила" бы , и помогла! А с этим оружием никаких бы "прорывов" и "Дуг"небыло бы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
1. Прорывы и дуги, это результат "профессионализма " военного руководства.
2. В Украине, более чем достаточно пулеметов и ПТУР.
3. Польша, не обязана оказывать какую-либо помощь Украине, т.к. в общие военно-политические блоки/союзы, эти страны не входят.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 Облако тегов
Аваков авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик бюджет военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание заложник Кабмин Крым Минобороны Национальная гвардия Нацполиция оборона плен Россия Савченко СБУ смерть суд США терроризм Турчинов убийство финансирование Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти