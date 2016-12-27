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Все про:Днепропетровщина (1142) задержание (4711) Кривой Рог (536) ограбление (1075) Нацполиция (5237) похищение (1141) разбой (151) преступность (906)

 Задержаны члены банды, занимавшейся похищениями и ограблениями в Кривом Роге, - полиция. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге (Днепропетровская область) задержаны члены вооруженной группировки, причастные к похищениям, избиениям и ограблениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, когда человек выходил из банка с крупной суммой денег, его похищали, запугивали, избивали, отбирали деньги и отпускали.

Заместитель начальника областной полиции Олег Грозь рассказал: "С 2008 года они зарегистрировали четыре общества с ограниченной ответственностью, специализировавшиеся на кредитовании граждан. Злоумышленники размещали рекламу о предоставлении беззалоговых денежных кредитов, без паспорта и поручителей. Когда заказчик к ним обращался, с ним заключали договор, по которому в случае принятия банком положительного решения компания получала 15-20% от суммы полученного кредита. В дальнейшем заказчика отправляли в один из банков Кривого Рога. При этом каждое действие человека находилось под контролем. Специалист по кредитам в банке также был в доле. Заказчик получал необходимую сумму, выходил из банка, где его уже ждали участники преступной группировки. Угрожая и запугивая граждан, применяя к ним физическое насилие, они забирали всю сумму денег или бытовую технику, которая покупалась в кредит".

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По его информации, сейчас доказана причастность злоумышленников к 10 таким фактам, однако они подозреваются в совершении более 30 подобных преступлений. Жертвы были настолько запуганы, что до сих пор боятся обращаться в полицию.

В результате обысков по месту жительства и в транспорте участников преступной группы было изъято 4 пистолета с патронами, 4 гранаты РГД-5 и Ф-1, бита, деньги и поддельные документы.

Все подозреваемые - ранее не судимые жители Кривого Рога в возрасте от 25 до 38 лет. Им инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст.190 (мошенничество).


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(Фото полиции Днепропетровской области)
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А когда будет задержана банда грабящая страну?
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Кролик ежедневно на экране теперь и аваков на передке в ато... Чует мое сердце - что мы накануне грандиозного шухера...
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Эти Авгиевы конюшни ещё долго вычищать прийдётся. Ничего, справимся!
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Молодцы полицейские!!! Пожалуйста, займитесь еще ворами и наркоманами на Даманском районе. Конечно это далеко от центра-но будем очень благодарны. Могу подсказать, что на ул.Головко бригада воров орудует
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