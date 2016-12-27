 Налоговики в Харькове разоблачили схему по незаконному ввозу и продаже техники через интернет-магазин. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, были установлены предприниматели, которые использовали в деятельности подконтрольного интернет-магазина схему по уклонению от уплаты налогов, путем сокрытия фактических объемов продажи товаров. Оплата за покупаемые товары осуществлялась как за наличные, так и за безналичные с помощью кредитных карточек.
Организатор незаконной схемы заказывал товар в странах Азии, после чего договаривался с транспортными компаниями о его доставке в Украину вне таможенного контроля. В настоящее время устанавливаются лица задействованы в указанной деятельности.
Кроме того, установлено, что организатор схемы использовал реквизиты предприятий, осуществляющих замену товарных позиций.
Всего в течение года злоумышленники продали почти 10 тысяч единиц техники. Сумма нанесенного бюджету ущербу оценивается в 3,6 миллиона гривен.
В результате проведенного в Харькове ряда обысков были обнаружены и изъяты 87 единиц компьютерной и мобильной техники общей стоимостью почти 1,9 миллиона гривен, более 75,5 тысячи гривен наличных денежных средств в иностранной и национальной валюте, черновые записи, банковские карточки, документы предприятий.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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А по теме... Ну заловили они их - и что? Лучше в стране стало? Так, условно говоря, в интернет-магазине товар стоил 1000 гривен, а теперь 2 000. Вау... Круто...
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- пили гуляли - ребенок не их, главное весело. АТО и вышиванки всё спишет.
27.12.2016 15:56
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Пояснюю хто такий цей активний хлопчик.
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надо было над офисом написать "Национальна Лотерея Грайтетут" - забыли бы,как мусора вообще выглядят...
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в налоговой печатать не на чем просто.
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Это корыто для воров и бюрократов..., мешающих развитию Украины...
На образование, медицину, науку там денег никогда не будет...
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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".
В частности, каждый пассажир ПАО "Укрзалізниця", который будет путешествовать по маршрутам Киев - Прага, Киев - Братислава, Киев - Будапешт и Львов - Будапешт, теперь получает бесплатный завтрак: чай или кофе на выбор с печеньем или вафлями.
Вода, которую железнодорожники выдают пассажирам, - собственного производства филиалов ПАО "Укрзалізниця" и имеет государственный сертификат соответствия, выданный Министерством экономического развития и торговли Украины.
Питьевую воду выпускают в региональном филиале "Південна залізниця" (марки "Гребінківська" и "Миргородське джерело") и региональной филиала "Одеська залізниця" (марки "Холодок" и "Бірзульська").
Ранее сообщалось, что с 1 ноября текущего года "Укрзалізниця" начала обеспечивать пассажиров СВ-вагонов бесплатно водой в поездах международного сообщения.
http://oleg-leusenko.livejournal.com/5961920.html
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Жалуются что пенсии низкие дороги не такие и готовы налоги не платить.
Это нарушение или просто отсутствие мозга - непонимание причинно-следственных связей?
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