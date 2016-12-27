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 Налоговики в Харькове разоблачили схему по незаконному ввозу и продаже техники через интернет-магазин. ФОТОрепортаж

В Харькове сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей интернет-магазина, которые продавали незаконно ввезенную в Украину компьютерную технику и уклонялись от уплаты налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, были установлены предприниматели, которые использовали в деятельности подконтрольного интернет-магазина схему по уклонению от уплаты налогов, путем сокрытия фактических объемов продажи товаров. Оплата за покупаемые товары осуществлялась как за наличные, так и за безналичные с помощью кредитных карточек.

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Организатор незаконной схемы заказывал товар в странах Азии, после чего договаривался с транспортными компаниями о его доставке в Украину вне таможенного контроля. В настоящее время устанавливаются лица задействованы в указанной деятельности.

Кроме того, установлено, что организатор схемы использовал реквизиты предприятий, осуществляющих замену товарных позиций.

Всего в течение года злоумышленники продали почти 10 тысяч единиц техники. Сумма нанесенного бюджету ущербу оценивается в 3,6 миллиона гривен.

В результате проведенного в Харькове ряда обысков были обнаружены и изъяты 87 единиц компьютерной и мобильной техники общей стоимостью почти 1,9 миллиона гривен, более 75,5 тысячи гривен наличных денежных средств в иностранной и национальной валюте, черновые записи, банковские карточки, документы предприятий.


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В настоящее время следственные действия продолжаются.
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Разоблачили... Теперь покупателю за ту же технику придется платить дороже...
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Просто народ никак не поймет, что когда он не платит налоги, где то в Лондоне плачет сын украинского чиновника.
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Все миллиардеры в Украине возникли в результаты кражи из бюджета...
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Газ они из России перепродавали в Европу. Или этот же газ использовали чтобы выплавлять металл и толкать по демпинговым ценам на мировом рынке. На том и разбогатели...

А по теме... Ну заловили они их - и что? Лучше в стране стало? Так, условно говоря, в интернет-магазине товар стоил 1000 гривен, а теперь 2 000. Вау... Круто...
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Теж мені зловили. Ви станьте на кордоні, та депутатські фури з контрабандою ловіть. То ото буде викриття на мільярди долярів. Ато найшли бідного торгаша. Сволота, контрабандистів в упор не бачать, бо порох кришує.
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Если не платят налоги, значит платят взятки.
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- пропал интернет магазин - менты придумают и обложат налогом всё и вся - нет смысла работаь в это стране надо валить от этих дебилов.
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лохи...
надо было над офисом написать "Национальна Лотерея Грайтетут" - забыли бы,как мусора вообще выглядят...
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Покращили ещё одних малых бизнесменов. Что же это за такая налоговая милиция и кто там работает? Будут гореть в геене огненной.
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Как можно ввезти незаконно.Если ее завозили полями,куда ни шло,но ведь там объемы контейнеров.Вопросы тогда все к таможне,к пану Насирову.
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"вот уроды" (с) брат2. Что законно, а что - нет, решает только суд, а менты могут только подозревать.
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Сука, страна разделена на два противоборствующих лагеря - на тех, кто что-то делает или пытается делать и бюджетников - тех, кто под прикрытием государства паразитирует на первых. Разумеется, хочется исключить учителей/преподов, спасателей/пожарных, врачей/транспортников - ну, тех бюджетников, которые социально полезны обществу. Все остальные пидарасы - чиновники, контролирующие органы, налоговики и прочие выдающие всякие разрешения и справки, нуждаются в изоляции от общества. Из-за этой падали страна на ХЗ знает каком месте по всем рейтингам...
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Ладно, здесь я вижу принтера и ноутбуки, а вообще ввозят комплектующие,для системников например, и на месте собирают под заказ. Мне так товарищ комп набирал -получилась машина хоть куда, правда блок питания пришлосю со временем менять, подвел. Но то же времяя любопытствовал в "технополисе" - сам системник,какой то там фирмы,готовый, стоил почти как мой комп в полном комплекте, с принтером, бесперебойником, и всем фаршем,а по показателям вдвое как минимум слабей. Так что - в данном случае восторжествовала не забота о покупателях, а об депутатских крысенышах, паразитирующих на нашей шее.
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ахахахаха разоблачение!!!
в налоговой печатать не на чем просто.
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Не могу радоваться, когда мне радостно сообщают, что что-то попало в бюджет...
Это корыто для воров и бюрократов..., мешающих развитию Украины...
На образование, медицину, науку там денег никогда не будет...
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Пассажиры СВ-вагонов во внутригосударственном сообщении бесплатно получают питьевую воду без газа в пол-литровых бутылках, а пассажиры некоторых международных маршрутов - бесплатный завтрак.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

В частности, каждый пассажир ПАО "Укрзалізниця", который будет путешествовать по маршрутам Киев - Прага, Киев - Братислава, Киев - Будапешт и Львов - Будапешт, теперь получает бесплатный завтрак: чай или кофе на выбор с печеньем или вафлями.


Вода, которую железнодорожники выдают пассажирам, - собственного производства филиалов ПАО "Укрзалізниця" и имеет государственный сертификат соответствия, выданный Министерством экономического развития и торговли Украины.

Питьевую воду выпускают в региональном филиале "Південна залізниця" (марки "Гребінківська" и "Миргородське джерело") и региональной филиала "Одеська залізниця" (марки "Холодок" и "Бірзульська").

Ранее сообщалось, что с 1 ноября текущего года "Укрзалізниця" начала обеспечивать пассажиров СВ-вагонов бесплатно водой в поездах международного сообщения.
http://oleg-leusenko.livejournal.com/5961920.html
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Тут реально идиоты коментят или просто тролятина ольгинская?
Жалуются что пенсии низкие дороги не такие и готовы налоги не платить.
Это нарушение или просто отсутствие мозга - непонимание причинно-следственных связей?
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Дурак ты, хоть и Егор. Если б не коррупция, не дерибан бюджета, не нищенские пенсии, разве кто-то против был бы?
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Тут ключевая фраза: "Кроме того, установлено, что организатор схемы использовал реквизиты предприятий, осуществляющих замену товарных позиций". Как думаете, народ, кому эти предприятия, хорошо известные фискалам, принадлежат, и почему они работают?
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