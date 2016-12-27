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Все про:конвертцентр (262) налоги (2266) СБУ (12886) махинации (330) Донецкая область (3454) ГФС (2169)

 Конвертцентр со 100-миллионным оборотом выявили в Покровске. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственной фискальной службы обнаружили в Покровске (Донецкая область) подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в 100 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, организаторы "конверта" предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых платежей и конвертации "теневых" средств через ряд фиктивных фирм.

Во время обысков в офисном помещении центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров оперативники изъяли более 1 миллиона гривен наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, подтверждающие проведение финансовых сделок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр, обналичивавший деньги агропредприятий, выявили в Николаеве. ФОТО


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(Фото СБУ)
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фигасе даже по 5 и 2 принимали, трудоголики?))
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