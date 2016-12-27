 Конвертцентр со 100-миллионным оборотом выявили в Покровске. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, организаторы "конверта" предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых платежей и конвертации "теневых" средств через ряд фиктивных фирм.
Во время обысков в офисном помещении центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров оперативники изъяли более 1 миллиона гривен наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, подтверждающие проведение финансовых сделок.
(Фото СБУ)
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