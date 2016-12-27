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Все про:Жебривский (364) мост (336) ремонт (595) Донецкая область (3454)

 В окрестностях Северска восстановили мост, уничтоженный боевиками, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Восстановленный мост в окрестностях Северска (Донецкая область) сдали в эксплуатацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский на Facebook.

"Уничтоженный в 2014 году российскими боевиками мост в окрестностях Северска сдали сегодня в эксплуатацию", - пишет он.

"Мост через реку Сухая Плотва взорвали российские боевики, убегая в Горловку перед наступлением украинской армии. Взрывчаткой были уничтожены опоры и прогон. Мы начали восстанавливать мост 13 сентября 2016 года. Строители полностью демонтировали предыдущую конструкцию и построили на ее месте новую. Новый мост на 4 метра длиннее, и его грузоподъемность увеличилась с 80 до 100 тонн. На восстановление моста было выделено 12,4 млн грн из Государственного фонда регионального развития и 1,3 млн грн - из областного бюджета", - информирует чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луганской области восстановили взорванный боевиками мост между Северодонецком и Лисичанском. ФОТО

"Сейчас завершается восстановление еще двух уничтоженных агрессивным "русский миром" мостов - в Семеновке, у Славянска, и 300-метрового моста через Северский Донец в селе Закотное. К Новому году и их сдадим в эксплуатацию", - заявил Жебривский.

"В Донецкой области остается еще 7 взорванных боевиками в 2014 году мостов, но все они находятся в серой зоне, и пока мы не можем начать их восстановление. Зато на следующий год будем капитально ремонтировать в Донецкой области 47 мостов, в которые лет 20 не заглядывали ремонтники", - добавил он.

Напомним, в начале декабря Президент Петр Порошенко заявил, что на реконструкцию и строительство мостов в Донецкой области предусмотрено 129 млн грн.


мостмостмост

(Фото со страницы Павло Жебрівський)
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Вы лучше плять восстановите дороги в Киеве, на окружной, которая на вид как будто подверглась ковровым бомбандировкам...
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Просто мои подчиненные каблуки и щиколотки ламают... потом даже дальнобои их не хотят... Прибыль совсем упала. Кстати ты когда выйдешь на работу АТО девочки уже устали за тебя отдуваться тем более ты широко специализированная и малотребовательная мадам, даже за самую грязну работу берешься.
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а ты езди по окружной только от академки до проспекта победы! :D , а дальше только по Проспекту!
а ЛуганДонии надо масты и дароги делать, а то недай Бог еще что то плохое подумают о Украине
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и не говори..только у метро ездить надо..не всё видать ещё "по-новому"..
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Отрадный проспект тож самое, сегодня офигела! объезжая ямы, почувствовала себя героем игры стрелялки... такого еще не видела
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Отэта хунта тварит беспредел!...

Кацапы - фас хунту!
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Не мешало бы в Запорожье еще один мост построить.
А то на такой город всего два моста.
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Хорошо бы на дне Керченского пролива термоядерную бомбу взорвать. И еще одну в севастопольской бухте.
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В этом и есть отличие мира цивилизованного от "рускага".Молодцы.
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Місцеве населення все одно ненавидить Україну. Їх годуй, відновлюй інфраструктуру, виплачуй песнії та соц виплати і все одно Расія матушка, Путін спасі.
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А у вас ще є сумніви? Голосували на Ліпецьк, тепер тримайте те, що заслужили.
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и фото спецом выставили, что бы орки уже знали сколько нужно тянуть фугаса для очередного ремонта
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