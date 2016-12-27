 В окрестностях Северска восстановили мост, уничтоженный боевиками, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский на Facebook.
"Уничтоженный в 2014 году российскими боевиками мост в окрестностях Северска сдали сегодня в эксплуатацию", - пишет он.
"Мост через реку Сухая Плотва взорвали российские боевики, убегая в Горловку перед наступлением украинской армии. Взрывчаткой были уничтожены опоры и прогон. Мы начали восстанавливать мост 13 сентября 2016 года. Строители полностью демонтировали предыдущую конструкцию и построили на ее месте новую. Новый мост на 4 метра длиннее, и его грузоподъемность увеличилась с 80 до 100 тонн. На восстановление моста было выделено 12,4 млн грн из Государственного фонда регионального развития и 1,3 млн грн - из областного бюджета", - информирует чиновник.
"Сейчас завершается восстановление еще двух уничтоженных агрессивным "русский миром" мостов - в Семеновке, у Славянска, и 300-метрового моста через Северский Донец в селе Закотное. К Новому году и их сдадим в эксплуатацию", - заявил Жебривский.
"В Донецкой области остается еще 7 взорванных боевиками в 2014 году мостов, но все они находятся в серой зоне, и пока мы не можем начать их восстановление. Зато на следующий год будем капитально ремонтировать в Донецкой области 47 мостов, в которые лет 20 не заглядывали ремонтники", - добавил он.
Напомним, в начале декабря Президент Петр Порошенко заявил, что на реконструкцию и строительство мостов в Донецкой области предусмотрено 129 млн грн.
(Фото со страницы Павло Жебрівський)
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а ЛуганДонии надо масты и дароги делать, а то недай Бог еще что то плохое подумают о Украине
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Кацапы - фас хунту!
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А то на такой город всего два моста.
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