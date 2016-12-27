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 "Он прошел путь от Майдана до войны", - в зоне АТО умер боец "Айдара", крымский татарин Руслан Муждабаев. ФОТО

26 декабря в зоне АТО умер боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Руслан Муждабаев.

Об этом муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Погибшего под Светлодарском воина Сергея Рубанчикова провели в последний путь. ФОТОрепортаж

"Ушел из жизни еще один мусульманин, который на войне защищал Украину - Руслан Ильясович Муждабаев. Его сердце остановилось сегодня прямо на передовой. Он прошел путь от Майдана до войны, где был в составе батальона "Айдар", и умер на передовой защищая Украину. Он всегда мечтал об освобождении Крыма, и возвращении на свою родную землю, и делал все от него зависящее, чтобы приблизить эту счастливую минуту. Поэтому мы должны помнить, что нам продолжать освобождение нашей земли от захватчиков. Я всегда говорю, что наши мусульмане Украины - лучшие, мы достойные сыны и дочери Украины", - написал Исмагилов.

муджабаев

Он также сообщил, что Муджабаев будет похоронен в Киеве в соответствии со всеми мусульманскими обрядами.




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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!! ГЕРОЇ ВІЧНО В НАШІЙ ПАМ"ЯТІ І НАШИХ ДУШАХ!!! покойся з миром ГЕРОЙ!!!!
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Спи спокійно, братику! Герої не вмирають! пам'ятатимемо Тебе завжди!
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Один этот Человек стоит целого самолёта ТУ-154... Вечная память!
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Всего одного духовно-скрепного самолёта?? какое там, у кацапов самолётов столько нету.
R.I.P. достойный человек Руслан Муждабаев.
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O Аллах, прости его, и помилуй его, и избавь его ( от мучений и искушений могилы.) , и окажи ему милость, и окажи ему хороший приём ( то есть, сделай его удел в раю хорошим.), и сделай могилу его просторной, и омой его водой, снегом и градом, и очисти его от прегрешений, как очищаешь Ты белую одежду от грязи, и дай ему взамен дом лучше его дома, и семью лучше его семьи и жену лучше его жены, и введи его в рай и защити его от мучений могилы и от мук огня!
И верни его народу родину -Крым.
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Боляче, дуже боляче, що втрачаємо наших ВОІНІВ! Не забудемо! Героям слава!
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Крим, земля кримських татар, і після війни, повинен належати їм. Одразу після війни, повинна бути створена кримсько-татарська автономія, у складі України. Росії, там не повинно бути й близько.
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soglasen eto ih rodina i eto davno nujno bylo sdelaty eto nashi bratyya a ne orda oni eto dokazali na dele i esli by u nas byla mentalynosty tatar ili evreev nikogda by etogo nebylo chto imee derymedem tepery no chto esty to esty vajno ne povtoryaty oshibki i nekogda ne nazyvayte ordu bratskim narodom ne budu vlazity v istoriyu no budu govority o segodneshnem dne vsegda pomnite ilovaysk tot zelenyi koridor v kotorom rastrelivali nashih rebyat pomnite o tom gore kotoroe oni nam prinesli perestanyte ssylatysa na putina ne puten prines bedu a rosiyskiy narod na kolenyah vas budu prosity nikogda ne verte im u nih mentalynosty ordy grabity ubivaty nasilovaty jity v deryme i rabstve chto mojet byty obshego u nas s nimi nu a etim lyudyam kotorye slojili golovy za nashu ukrainu im vechaya pamyaty i da prebudet s nimi gospody i upokoit ih dushi
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По этому номеру какая-то шлюха из Хайфы предлагает оральные ласки - я же говорил, что ты только отсасывать умеешь
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Заткнулся бы ты,,Оцеола,,Давно шелковая удавочка плачет за твоей шеей.
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выпей боярышника и выпусти пар .калич на голову
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ВІічна слава українському воїну. Гордість української нації, Криму та України-Русі. Добре, що поховали по всім мусульманським звичаям і почестями україського героя. Ми українці поважаємо любу віру та національність(окрім одної).
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шурочка, я надеюсь у вас в доме с лифтовым хозяйством все в порядке ?! и не дай вам жить на первых двух этажах.
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Прощайте, дорогий Руслане! Ми, вся Україна, сумуємо за Вами. Майдан, Донбас... Завдяки Вашому героїзму Україна є Україною, незалежною і гідною. Як Ви. Кримські татари, ми одна політична нація - громадяни України. Ще вернеться Ваш прах, Руслане, у рідний Крим. Ще стане нога українського воїна на кримській землі, як господаря. Крим - кримськотатарська національна автономія у складі України. Так буде. Спи спокійно, воїне.
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Пусть Аллах пошлет ему все то, что он заслужил, но не дождался на нашей грешной земле. Спи спокойно, ВОИН Украины.
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Слава Герою!! Ты - достойный сын своего народа.
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