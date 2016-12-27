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 "Он прошел путь от Майдана до войны", - в зоне АТО умер боец "Айдара", крымский татарин Руслан Муджабаев. ФОТО

26 декабря в зоне АТО умер боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Руслан Муджабаев.

Об этом муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Ушел из жизни еще один мусульманин, который на войне защищал Украину - Руслан Ильясович Муждабаев. Его сердце остановилось сегодня прямо на передовой. Он прошел путь от Майдана до войны, где был в составе батальона "Айдар", и умер на передовой защищая Украину. Он всегда мечтал об освобождении Крыма, и возвращении на свою родную землю, и делал все от него зависящее, чтобы приблизить эту счастливую минуту. Поэтому мы должны помнить, что нам продолжать освобождение нашей земли от захватчиков. Я всегда говорю, что наши мусульмане Украины - лучшие, мы достойные сыны и дочери Украины", - написал Исмагилов.

муджабаев

Он также сообщил, что Муджабаев будет похоронен в Киеве в соответствии со всеми мусульманскими обрядами.




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