 "Он прошел путь от Майдана до войны", - в зоне АТО умер боец "Айдара", крымский татарин Руслан Муджабаев. ФОТО

Об этом муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Ушел из жизни еще один мусульманин, который на войне защищал Украину - Руслан Ильясович Муждабаев. Его сердце остановилось сегодня прямо на передовой. Он прошел путь от Майдана до войны, где был в составе батальона "Айдар", и умер на передовой защищая Украину. Он всегда мечтал об освобождении Крыма, и возвращении на свою родную землю, и делал все от него зависящее, чтобы приблизить эту счастливую минуту. Поэтому мы должны помнить, что нам продолжать освобождение нашей земли от захватчиков. Я всегда говорю, что наши мусульмане Украины - лучшие, мы достойные сыны и дочери Украины", - написал Исмагилов.
Он также сообщил, что Муджабаев будет похоронен в Киеве в соответствии со всеми мусульманскими обрядами.
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