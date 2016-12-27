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 Водитель легковушки погиб на Николаевщине из-за лобового столкновения с грузовиком. ФОТО

В Николаевской области столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на трассе Р-06, около села Дорошовка, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузового DAF.

В результате сильнейшего удара водитель легковушки погиб. Его тело было зажато деформированным кузовом машины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два ДТП в Запорожской области унесли пять жизней

дтпдтп

(Фото с сайта dtp.kiev.ua)
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