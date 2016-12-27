 Сотрудники львовского НИИ погорели на взятке в 11,8 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, заместитель директора госучреждения и начальник лаборатории требовали деньги за выдачу сертификатов соответствия транспортных средств, ввезенных в Украину, требованиям стандартов Евро-5. К своей деятельности они привлекли посредника, который и помогал решать "проблемы" автовладельцев.
Злоумышленников задержали в кабинете. Правоохранители изъяли 11,8 тысяч гривен взятки за выдачу сертификата соответствия.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
(Фото Нацполиции)
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Можно смотреть вечно!!
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да?
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Обычная мусорская шняга...
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