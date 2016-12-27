EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  1433  10
Материалы по теме:
Все про:авто (3856) взятка (3159) задержание (4707) Львов (3182) Нацполиция (5234) сертификат (23)

 Сотрудники львовского НИИ погорели на взятке в 11,8 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции и военной прокуратуры задержали во Львове двух сотрудников научно-исследовательского института (НИИ) и посредника во время получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, заместитель директора госучреждения и начальник лаборатории требовали деньги за выдачу сертификатов соответствия транспортных средств, ввезенных в Украину, требованиям стандартов Евро-5. К своей деятельности они привлекли посредника, который и помогал решать "проблемы" автовладельцев.

Злоумышленников задержали в кабинете. Правоохранители изъяли 11,8 тысяч гривен взятки за выдачу сертификата соответствия.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнесмен предлагал 50 тыс. грн главе поселкового совета в Донецкой области за фиктивный акт выполненных работ, - полиция. ФОТОрепортаж

взяткавзяткавзятка

(Фото Нацполиции)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это какой то пистец, какие нах сертификаты, бараны! очередная доилка для 3,14расов, которые упростили нам жизнь и породили цепь поборов и мздоимства!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
переведут на другие места, или пересажают ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни кто в этой стране законов менять не хочет, а наоборот штампуют все более коррупционные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да это брехня! БРАТКИ ДУБНЕВИЧИ С БПП такого бы не позволили. Говорят Львовяне самые-самые. А гандонов самых-самых выбрали!
 показать весь комментарий
Ответить
 
- какое НИИ во Львове? - это всё равно что Поплавский академик...
Обычная мусорская шняга...
 показать весь комментарий
Ответить
 
так потому и недописали, что НДІ МВС України...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция армия блокада боевик бюджет военнослужащие Гройсман Донбасс Евросоюз задержание заложник Израиль Кабмин Киев Крым МИД Минобороны НАБУ Нацполиция ООН плен пленные Россия СБУ смерть суд финансирование ЦИК
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти