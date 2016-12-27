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Все про:МВД (8001) сервисные центры МВД (51) Ривне (231)

 Новый сервисный центр МВД открылся в Ривном. ФОТО

27 декабря в Ривном открылся уже 12-й новый сервисный центр МВД. Независимо от места регистрации здесь можно быстро и комфортно заменить и получить водительское удостоверение, зарегистрировать и перерегистрировать авто, а также получить другие услуги сервисных центров МВД.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.

Центр открылся в помещении торгового центра METRO Cash & Carry Ukraine по адресу: г. Ривне, ул. Макарова, 21.

"Сервисные центры МВД вводят новые формы сотрудничества и предоставления государственного сервиса как с точки зрения расположения центров, так и обслуживания. Благодаря поддержке METRO Cash & Carry Ukraine для клиентов нового сервисного центра МВД в Ривне заработает дополнительный удобный сервис - гражданам будет поступать sms-сообщения по информированию о готовности документов. Также, хочу отметить, что показатели в новых сервисных центрах радуют скоростью предоставления услуг - от 30 минут до 2 часов", - комментирует руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сервисный центр МВД нового образца открылся в Бахмуте. ФОТОрепортаж

Обслуживают граждан 15 подготовленных работников фронт-офиса. Центр оснащен электронной очередью, информационным киоском, планшетом для оценки качества обслуживания и веб-камерой, что позволит просматривать загруженность центра в режиме реального времени. Помещение центра имеет уникальное графическое оформление от известной дизайн-студии BRATY - Василия и Ивана Костенко.

Во время мероприятия начальник территориального сервисного центра МВД Виталий Кухарчук и его коллега Роман Баранчук были отмечены грамотой министра внутренних дел Арсена Авакова за мужество при исполнении профессиональных обязанностей, проявленную во время попытки задержания злоумышленников в Ривном.

сервисцентрсервисцентр

По информации Главного сервисного центра МВД, в 2016 году всего за 3 месяца было открыто 12 новых сервисных центров МВД: в Днепропетровской, Луганской, Львовской, Запорожской, Харьковской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Донецкой, Ровенской областях и городе Киев. В таких центрах, в частности, уже более 30 тысяч граждан получили услуги по регистрации транспортных средств, выдачи и обмена удостоверений водителя. До конца июня 2017 года новые сервисные центры МВД появятся во всех областях Украины.

Смотрите также: Новый сервисный центр МВД открылся в Прилуках. ФОТОрепортаж

О порядке получения услуг всегда можно узнать на сайте hsc.gov.ua, посмотреть видео-инструкции на канале YouTube, а также проконсультироваться по телефону (044) 290-18-99 или на официальной странице Facebook Главного сервисного центра МВД.
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намажте эту новость на кусок хлеба ,если он у вас есть , и и почуствуйте теплые волны рехворм от олигархов ктому еще и гомосеков
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За блестящей мишурой - рыло совдеповского мента.Кушайте дурачки.Мы же вывеску поменяли !
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Сколько стоит водительское удостоверение??? По старым или по новым расценкам?
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- и что не надо взятку давать и ходить 100 раз? - не верю!
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и чему ты не веришь, отрыжка путинская? я летом права менял в новом сервисе, два часа ушло на все вместе с дорогой, при том что 50 % времени заняла очередь в банке!
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- возьми на работу. Готов за пост 5 грн. Ну даже 3 грн.
Спасибо!
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- я имею в личной собственности 400 коров и 400 шлефа, 5 тыс. га земли 2 хлебозавода на 22 тонн. сутки и 700 чел. рабочих.
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- а я не бегаю. Ко мне менты бегают, я даже не знаю что такое МРИО. Просто за лохов обидно - как их там "разводят".
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это типо биржи что ли ... принес янтарь получил бабло ?
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