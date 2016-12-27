 Новый сервисный центр МВД открылся в Ривном. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.
Центр открылся в помещении торгового центра METRO Cash & Carry Ukraine по адресу: г. Ривне, ул. Макарова, 21.
"Сервисные центры МВД вводят новые формы сотрудничества и предоставления государственного сервиса как с точки зрения расположения центров, так и обслуживания. Благодаря поддержке METRO Cash & Carry Ukraine для клиентов нового сервисного центра МВД в Ривне заработает дополнительный удобный сервис - гражданам будет поступать sms-сообщения по информированию о готовности документов. Также, хочу отметить, что показатели в новых сервисных центрах радуют скоростью предоставления услуг - от 30 минут до 2 часов", - комментирует руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
Обслуживают граждан 15 подготовленных работников фронт-офиса. Центр оснащен электронной очередью, информационным киоском, планшетом для оценки качества обслуживания и веб-камерой, что позволит просматривать загруженность центра в режиме реального времени. Помещение центра имеет уникальное графическое оформление от известной дизайн-студии BRATY - Василия и Ивана Костенко.
Во время мероприятия начальник территориального сервисного центра МВД Виталий Кухарчук и его коллега Роман Баранчук были отмечены грамотой министра внутренних дел Арсена Авакова за мужество при исполнении профессиональных обязанностей, проявленную во время попытки задержания злоумышленников в Ривном.
По информации Главного сервисного центра МВД, в 2016 году всего за 3 месяца было открыто 12 новых сервисных центров МВД: в Днепропетровской, Луганской, Львовской, Запорожской, Харьковской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Донецкой, Ровенской областях и городе Киев. В таких центрах, в частности, уже более 30 тысяч граждан получили услуги по регистрации транспортных средств, выдачи и обмена удостоверений водителя. До конца июня 2017 года новые сервисные центры МВД появятся во всех областях Украины.
О порядке получения услуг всегда можно узнать на сайте hsc.gov.ua, посмотреть видео-инструкции на канале YouTube, а также проконсультироваться по телефону (044) 290-18-99 или на официальной странице Facebook Главного сервисного центра МВД.
862 19
Два распространителя детской порнографии задержаны в Ривном. ФОТОрепортаж(35)
В школах Львова и Ровно с 20 декабря объявлен карантин(0)
Патрульные в Ривном со стрельбой задержали квартирных воров. ВИДЕО(38)
Налоговики в Ровно ликвидировали три нелегальных заправки. ФОТОрепортаж(35)
С сегодняшнего дня изменены правила регистрации автомобиля на нового владельца(4)
Налоговики в Ровно ликвидировали незаконную заправку. ФОТОрепортаж(10)
Разбойники в Ривном украли 900 тыс. грн, 50 тыс. долларов и 40 тысяч евро(39)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Спасибо!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить