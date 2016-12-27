 Украинские депутаты и активисты выступили в поддержку российского историка Дмитриева, арестованного ФСБ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский институт национальной памяти, в заявлении говорится: "Арест главы Карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева - это месть российских властей за раскрытие исполнителей репрессий в 1930-х годах".
"Такой повод для ареста господина Дмитриева заставляет вспомнить практику КГБ, который имел привычку "шить" диссидентам уголовные статьи. В частности, Вячеславу Чорновилу инкриминировали изнасилование, а Зиновию Антонюку - тунеядство, предварительно не давая ему никакой возможности устроиться хоть на какую-то работу. Ситуация вокруг Юрия Дмитриева является ярким свидетельством того, что в современной России действительно возвращаются к практике сталинских и брежневских времен с полным беззаконием и терроризированию собственных граждан", - отмечают инициаторы.
"Арест Юрия Дмитриева является политически мотивированным, что недопустимо в современном цивилизованном демократическом мире. Призываем международную общественность, и особенно правозащитные организации, выступить в поддержку Юрия Дмитриева", - заявили они.
"Для украинцев фигура Юрия Дмитриева имеет особое значение, так как именно он нашел захоронения жертв расстрелов в Сандармохе. Напоминаем, что в ноябре 1937 года в урочище Сандармох (Карелия) сотрудники НКВД, среди них капитан Матвеев, расстреляли более тысячи представителей украинской культурной элиты, в частности, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антона Крушельницкого с двумя сыновьями, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчана, Григория Эпика и других. Долгое время их место захоронения было неизвестно, и только в 1998 году Юрий Дмитриев разыскал братскую могилу современной украинской культуры. С того времени урочище Сандармох стало местом ежегодного паломничества украинцев", - сказано в заявлении.
Заявление подписали глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, народные депутаты Анна Гопко, Виктория Сюмар и Николай Княжицкий, правозащитники Александр Павличенко, Евгений Захаров, Александра Матвийчук, историки Андрей Когут, Иван Патриляк, Руслан Забилый, Олеся Стасюк, Олеся Исаюк, общественные деятели Оксана Романюк, Тарас Шамайда, Олег Слабоспицкий, Марко Супрун.
Незадолго до ареста Дмитриева "Мемориал" собрал и выложил в сеть Интернет базу работников органов государственной безопасности Советского Союза во время Большого террора. Дмитриев и его коллеги провели огромную работу по установлению имен, фамилий, званий, мест службы и других данных. Вскоре после обнародования базы в адрес "Мемориала" начали поступать "рекомендации" свернуть проект, а также угрозы.
13 декабря Федеральная служба безопасности РФ арестовала Юрия Дмитриева. Официальной причиной ареста стало обвинение в изготовлении детской порнографии.
(Фото Елены Халимон)
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-ogranichil-kontakty-podderzhavshimi-1482836989.html
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Шановні фейсбучні експерти з зовнішньої політики. Перш ніж істерити з приводу голосування України в Раді безпеки ООН за резолюцію, що засуджує будівництво Ізраїлем поселень на палестинських територіях, завдайте собі труду хоч трохи розібратися в темі і увімкнути бодай трохи мізки.
Вчіть матчастину і затямте три елеметраних речі:
1. Україна завжди виступала на міжнародній арені з позиції чіткого дотримання міжнародного права. І не лише заради принципу, а й тому, що це важливо для нашої безпеки і захисту національних інтересів. Ізраїль однозначно порушує міжнародне право, вважаючи окуповану територію іншої держави своєю і займаючись там колонізаторською діяльністю. Україна завжди голосувала саме таким чином за такі резолюції, і голосуватиме надалі (тим більше в умовах, коли і нашу територію окуповує іноземна держава і будь-які подвійні стандарти будуть використані проти нас).
2. Не лише Україна, а практично всі члени РБ голосували за резолюцію з засудженням Ізраїлю. 14 із 15 голосів "за" (включно з Британією, Францією, Японією тощо). Єдина країна, що утрималася - США. Але таке голосування США, по суті, також безпрецедентне, бо раніше США накладали вето на антиізраїльські резолюції, але тепер навіть американці не можуть заплющувати очі на відверте нехтування міжнародним правом. Ті, хто кричить, що ми "зіпсували взаємини з Ізраїлем", "образили Ізраїль", вочевидь, не замислюються, що проголосувавши всупереч міжнародному праву, Україна б зіпсувала стосунки зі значно більшим числом країн, у т.ч. країнами Близького Сходу і загалом мусульманського світу, та і партнери з ЄС не зрозуміли б такого дивного кроку. Тим часом взаємини, у т.ч. торгівельно-економічні, з арабськими країнами у нас набагато масштабніші і важливіші для нас, ніж взаємини з Ізраїлем. Ми не протиставляємо ці взаємини, це робить сам Ізраїль. Голосування в ООН - це не голосування в Верховній Раді )), воно завжди є вивіреним і узгодженим не лише на рівні керівництва держави, але і з основними міжнародними партнерами.
3. Ізраїль не є і не був нам союзником. Навпаки, він не голосував в ООН за резолюцію з засудженням російської агресії проти України (цю резолюцію підтримав увесь цивілізований світ), не підтримував інші важливі ініціативи України, не визнає Голодомор геноцидом, постачає війсьокву техніку Росії, і загалом Москва була і є для Ізраїля значно пріоритетнішою країною, ніж Україна. Не треба плутати ізраїльські інтереси (як і інтереси будь-якої зарубіжної країни) з національними інтересами України.
Ящо не розумієте, чому дипломати мають чинити так, а не інакше, навіть ціною істерики в одній безумовно важливій для нас країні, не виносьте вердиктів і не давайте безглуздих порад. Краще подумайте, наскільки серйознішими були б для України негативні наслідки, якби вона ні сіло ні впало проголосувала в РБ ООН інакше.
https://www.facebook.com/taras.shamayda/posts/10207796801454393
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Украина-Израиль: обмен пощечинами
http://nv.ua/opinion/briman/ukraina-izrail-obmen-poshchechinami-358033.html
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В посте ссылка на частное мнение какого-то колумниста, кое-что из которого видится мне интересным. По сути, что сейчас происходит? Насчет российского телека не скажу, но в интернете (и на этом сайте, конечно же) понеслось адовое движение на тему "почему украинцам так весело". И не важно, что "веселиться" В посте ссылка на частное мнение какого-то колумниста, кое-что из которого видится мне интересным. По сути, что сейчас происходит? Насчет российского телека не скажу, но в интернете (и на этом сайте, конечно же) понеслось адовое движение на тему "почему украинцам так весело". И не важно, что "веселиться" и "не сочувствовать" это разные состояния, важно что их умышленно перемешивают в голове у россиянина. И не важно, что плясать на костях тех, кто летел сплясать на костях, до этого продолжительно отплясывая на наших костях, это не лишено логики, просто это логика не мирного сосуществования, а войны. Важно, что пляшущие таки есть, но большинство просто отказывает россиянам в сочувствии, и в нынешней ситуации это нор-маль-но. Важно, что тема форсируется настолько, что еще чуть-чуть, и выяснится что это дело рук Яроша. Кто плохой? Украинцы. Ну и либералы, но это нам не так важно. Еще менее важно, что россияне теперь натурально соревнуются в количестве написанных друг на друга доносов.
Теперь к тому моменту, который меня заинтересовал: "...увидев в украинцах дикарей, неспособных к сочувствию, тонкие русские люди станут, наверное, лучше понимать Владимира Владимировича Путина, который щемит нас, бесчувственных, уже который год". То есть, получается что смерти всех этих людей, включая потенциальную православную святую Елизавету Глинку, эти упыри используют как сырьё для очередной информационной операции по расчеловечиванию украинцев. Такие вот ловкие пляски на любых костях, панове.
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АРХИВ. 3 ноября 1937 года в карельском урочище Сандармох кремлёвскими коммуно - фашистами были расстреляны: Лесь Курбас, Валериян Пидмогильный, Николай Зеров, Николай Кулиш.... и другие ярчайшие представители мировой и украинской культурной элиты.
Убийства осуществлены «в честь двадцатой годовщины бандитского большевицкого переворота 1917г.. Приговор выполнил кровавый палач майор НКВД кацап Матвеев. С 27 октября по 4 ноября 1937 года он, преимущественно собственноручно, убил выстрелом в голову 1111 украинских политзаключенных Соловецкого лагеря. Среди них цвет Украинской нации - 290 украинских художников, писателей, ученых, священнослужителей и государственных деятелей. Так кровавый коммуно - фашистский режим уничтожил элиту украинской нации. В Сандармохе оборвался земной путь гениального режиссера Леся Курбаса, драматурга Николая Кулиша, литераторов Николая Зерова, Мирослава Ирчана, Григория Эпика, Павла Филипповича, Валерьяна Пидмогильного, Михаила Ялового, министра образования УНР Антона Крушельницкого, академиков УНР. Матвея Яворского и Степана Рудницкого ...и много других выдающихся украинцев. Всего же за 15 месяцев массового террора в 1937-38 годах в СССР были брошены в тюрьмы или депортированы более 2 миллионов человек, из них 682 000 расстреляны и это официальная статистика. В окупированной УНР. - колонии усср были уничтожены полностью все, кто мог развивать национальную культуру или хотя бы мог теоретически сопротивляться ужасному кремлёвскому оккупационному коммуно - фашистскому режиму, Что на это сказать Украинцы !!! Берегите как зеницу ока Суверенитет Свободу и Независимость своей Родины, своего родного Украинского Отечества, чтобы никогда не допустить повторения такого кровавого прошлого.
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И по секрету, открою "великую тайну" - нихрена КГБ не умеет! Эта "организация" всегда пользовалась услугами смежников, а её методами были: ложь, шантаж, уголовные преступления, наглость, пренебрежение человеческим достоинством и человеческой жизнью и т.п., и всё это при почти полном отсутствии профессиональных навыков и умений. При этом последние очень сильно пропагандировались и рекламировались. Все их "успехи" были основаны на тотальном страхе населения, поголовном стукачестве, полном пренебрежении требованиями даже советских законов (т.е. вседозволенности и безнаказанности). Одним словом КГБ - это обыкновенная банда, крышуемая государством.
Если бы они хоть что-то умели и могли, если бы они хоть немного оправдывали свой статус, то никоим образом не допустили бы, что бы власть захватывали именно те, кто представляет собой наибольший фактор внутренних угроз для страны.
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