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 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов. ФОТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ

турчинов

"Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе (освобождения территорий)" - сказал он.

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Турчинов отметил, что 2016 стал первым годом за период войны, когда Украина не потеряла свои территории, отразила все атаки боевиков и начала освобождать свои земли.

"Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию", - цитирует Турчинова УНИАН.

турчинов

турчинов


"В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции", - заявил он.

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В связи с этим Турчинов подчеркнул, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".
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