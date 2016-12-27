 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов. ФОТО

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ
"Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе (освобождения территорий)" - сказал он.
Турчинов отметил, что 2016 стал первым годом за период войны, когда Украина не потеряла свои территории, отразила все атаки боевиков и начала освобождать свои земли.
"Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию", - цитирует Турчинова УНИАН.
"В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции", - заявил он.
В связи с этим Турчинов подчеркнул, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".
19872 204
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
С начала суток зафиксировано уже 40 обстрелов позиций ВСУ, - Матюхин(11)
Боевики применяют минометы на Мариупольском и Донецком направлениях, - пресс-центр штаба АТО(12)
Турчинов ожидает организованных боевиками провокаций: "Нечистая сила всегда проявляет себя на христианские праздники"(49)
За минувшие сутки погибших нет. Ранены 2 украинских воинов, 2 - попали в плен, - спикер АТО(5)
Найем: Кабмин дарит 1,3 млн грн/день Фирташу, Иванющенко & Co(0)
Двое военнослужащих, возвращаясь из госпиталя, заехали на территорию боевиков. Связь с ними пропала, - пресс-центр АТО(98)
Полторак наградил 14 раненых военнослужащих во время посещения харьковского военного госпиталя. ФОТОрепортаж(18)
ОГО!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить