 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов. ФОТО

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ "Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе (освобождения территорий)" - сказал он.Турчинов отметил, что 2016 стал первым годом за период войны, когда Украина не потеряла свои территории, отразила все атаки боевиков и начала освобождать свои земли."Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию", - цитирует Турчинова УНИАН

"В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции", - заявил он.В связи с этим Турчинов подчеркнул, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".