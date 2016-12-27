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 Погибшего под Светлодарском воина Сергея Рубанчикова провели в последний путь. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 декабря, в Киеве простились с военнослужащим 54-й механизированной бригады Сергеем Рубанчиковым (Ведьмаком), погибшим 22 декабря в результате боев под Светлодарском.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, прощание состоялось в церкви на территории Шевченковской районной больницы города Киева.

похорон

Проститься с бойцом пришли его сослуживцы, близкие и родные.

похорон

Сергею было 37 лет. Своей семьи у воина не было, он поддерживал очень близкие отношения с семьей брата.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: С бойцом 54-й мехбригады Андреем Широковым, погибшим на Светлодарской дуге, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО

Брат Сергея Владимир Дорошенко - боец Украинской добровольческой армии. Он вспоминает: "Сергей для себя никогда не жил. Когда у меня родился сын и было трудно, он все для нас делал. Наверное, самым дорогим человеком для него был мой сын, его племяшка. Он с ним больше времени проводил, чем я. Сергей никогда не жаловался, был спокойным".

похорон

Брат Сергея Владимир Дорошенко

На фронте братья пересекались, будучи добровольцами, при штурме Широкино в 2016 году - перед тем, как Сергей пошел служить в 54-ю бригаду.

"Это был наш общий боевой выход. Потом мы остались в том секторе, а Сергей пошел в 54-ю механизированную бригаду. Я лично знаю комбрига, инициативный офицер, патриот. И еще знаю нескольких офицеров оттуда. Поэтому когда Сергей захотел идти в армию, я его направил в 54-ю бригаду. Если воевать, то с теми людьми, которые достойны. И сейчас я командование не укоряю, они все сделали правильно. Он солдат. Все мы выполняем свой долг перед страной до конца", - рассказал Дорошенко.

похорон

Сергей погиб при минометном обстреле.

Говоря о последнем бое брата, Владимир признался, что в последние часы Сергей звал его на помощь. Также Дорошенко рассказал о том, как Сергей не раз уходил от смерти на поле боя, а в день гибели он не должен был находиться под Светлодарском, но сам выразил желание остаться.

"Сергей рассказывал, как однажды во время боя пуля 5.45 попала в его магазин и срикошетила. Он не должен был там умереть! Когда они с нуля отошли, рассказывал, как тяжело было. Говорил: "Мне повезло, пули летали просто над головами. Много наших погибло, но и по "их"(врагов) трупам мы прошлись".

Атака была жесткой, Сергей ее пережил. Говорил, что сильная контузия, болит голова. Я сказал ему: "Отдыхай, хватит этой мясорубки". Все-таки двое суток они там провели. Он ответил: "Хорошо". Но не отступил и мне не сказал об этом. Я его не укоряю, будь я на его месте, поступил также - шел бы до последнего. У нас уже были такие случаи - в Донецком аэропорту в 2014 году. Тогда мы не отступили. В самый сложный момент он позвал на помощь. Никогда не думал, что брат позовет меня на помощь за два с половиной года войны. Я поехал, ждал в штабе приказа, а в это время он умирал", - добавил Дорошенко.

похорон

Сергея Рубанчикова похоронили на Лукьяновском военном кладбище.

похорон

Фото: Наталья Шаромова, "Цензор.НЕТ"
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Вечная ему память,и соболезнования его родным и близким.
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в каждой теме о погибших воинах как будто частичка души остается... от боли, от скорби... будь проклята РаССея со своей предательской и подлой войной!!!
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Гадя не захотела прийти рассказать какие у ее трезвого Сашки грустные глаза потому что за народ думает ночами?
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Вечный покой тебе, в Раю, воин Украины, и не такого ада, как на этой грешной земле. Слава тебе, ВОИН.
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Земля пухом парню.. А Гадьке Сцявченке и всем терошлюхам - вечное проклятие!
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Вечная память всем погибшим ребятам за нашу свободу от хуйлосранской паРаши!
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царство небесное а жителям дамбаса царство поднебесное
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Топольська про це знає? Що в місті де вона курва живе та кайфує, проводили в останню путь солдата, який її тварюка захищав від орків з ДНР та ЛНР? Чи вона тільки сумує за йобнутими ватніками як здохли на ТУ 154.
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Пішов... До Бога. Сміло і гордо пішов, як Людина. Душі Твоїй упокоїння на всю вічність і низький уклін до самих твоїх ніг...
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