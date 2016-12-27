 Погибшего под Светлодарском воина Сергея Рубанчикова провели в последний путь. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, прощание состоялось в церкви на территории Шевченковской районной больницы города Киева.
Проститься с бойцом пришли его сослуживцы, близкие и родные.
Сергею было 37 лет. Своей семьи у воина не было, он поддерживал очень близкие отношения с семьей брата.
Брат Сергея Владимир Дорошенко - боец Украинской добровольческой армии. Он вспоминает: "Сергей для себя никогда не жил. Когда у меня родился сын и было трудно, он все для нас делал. Наверное, самым дорогим человеком для него был мой сын, его племяшка. Он с ним больше времени проводил, чем я. Сергей никогда не жаловался, был спокойным".
Брат Сергея Владимир Дорошенко
На фронте братья пересекались, будучи добровольцами, при штурме Широкино в 2016 году - перед тем, как Сергей пошел служить в 54-ю бригаду.
"Это был наш общий боевой выход. Потом мы остались в том секторе, а Сергей пошел в 54-ю механизированную бригаду. Я лично знаю комбрига, инициативный офицер, патриот. И еще знаю нескольких офицеров оттуда. Поэтому когда Сергей захотел идти в армию, я его направил в 54-ю бригаду. Если воевать, то с теми людьми, которые достойны. И сейчас я командование не укоряю, они все сделали правильно. Он солдат. Все мы выполняем свой долг перед страной до конца", - рассказал Дорошенко.
Сергей погиб при минометном обстреле.
Говоря о последнем бое брата, Владимир признался, что в последние часы Сергей звал его на помощь. Также Дорошенко рассказал о том, как Сергей не раз уходил от смерти на поле боя, а в день гибели он не должен был находиться под Светлодарском, но сам выразил желание остаться.
"Сергей рассказывал, как однажды во время боя пуля 5.45 попала в его магазин и срикошетила. Он не должен был там умереть! Когда они с нуля отошли, рассказывал, как тяжело было. Говорил: "Мне повезло, пули летали просто над головами. Много наших погибло, но и по "их"(врагов) трупам мы прошлись".
Атака была жесткой, Сергей ее пережил. Говорил, что сильная контузия, болит голова. Я сказал ему: "Отдыхай, хватит этой мясорубки". Все-таки двое суток они там провели. Он ответил: "Хорошо". Но не отступил и мне не сказал об этом. Я его не укоряю, будь я на его месте, поступил также - шел бы до последнего. У нас уже были такие случаи - в Донецком аэропорту в 2014 году. Тогда мы не отступили. В самый сложный момент он позвал на помощь. Никогда не думал, что брат позовет меня на помощь за два с половиной года войны. Я поехал, ждал в штабе приказа, а в это время он умирал", - добавил Дорошенко.
Сергея Рубанчикова похоронили на Лукьяновском военном кладбище.
Фото: Наталья Шаромова, "Цензор.НЕТ"
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