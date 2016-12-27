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 Кабмин обнародовал список своих главных достижений в 2016 году. Инфографика

Кабмин обнародовал список главных достижений уходящего 2016 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая инфографика опубликована на официальном сайте правительства.

Так, среди главных достижений в сфере экономического развития, торговли и финансов Кабмин выделяет начало запуска ЗСТ с ЕС, внедрение системы ProZorro, а также увеличение государственных инвестиций в сфере социально-экономического развития.

В сфере соцполитики и услуг - увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен, внедрение электронных деклараций и назначение субсидий.

В сфере обороны - поставка 90 тысяч боеприпасов, подготовка инструкторов, проведение командно-штабных учений, подготовка 5 батальонов по стандартам НАТО. Кроме того, среди достижений особо отмечается обновление структуры ВСУ (Объединенный оперативный штаб, ССО и ВДВ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Наша задача - максимально модернизировать Украину

Основными достижениями в сфере энергетики значатся разблокирование счетов "Энергоатома" и то, что Украина уже больше года не закупает газ у РФ.

Вместе с тем, среди достижений также перечислены успехи правительства в сфере образования, здравоохранения, международных делах и пр.

кабмин

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Охренеть - кругом одни покращення, а всё осталось по старому, дороги, воры, политики.
Видимо не в той Украине живу
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А чего ж так херово живется народу? Парадокс, однако! Вова! Возьми себе любую медальку и угомонись!
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Так Мінстець цидулку написав про космічєскіє кораблі, бороздящіє простори большого тєатра, тому й по-дебільному как-то ...Створено секретаріатом КМУ і Міністерством інформаційної політики...
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так в том и прикол)) - что-бы никто не прочитал,а то будет ржака)
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Кабмин обнародовал список своих главных достижений в 2016 году. Инфографика- ничего не поменялось!
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Не, ну понемногу экономика оживает. Даже вот новые модели машин собственной разработки выпускать начинают...

http://afp.com.ua/avtotema/Novaya_model_ZAZ_zapushchena_v_proizvodstvo/
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Надо гройсмана и всех министров пересадить на этот автомобиль.
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Отлично. Какие еще предложения по улучшению экономики будут?
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Шота "политурка" некачественная - "достижения" сильно мелким шрифтом
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Главныя ваши ДОСТИЖЕНИЯ МЫ увидали в Е-ДЕКЛАРАЦИЯХ!!!!
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Малий бізнес вбивають навмисно. В Україні запроваджують білоруську модель держкапіталізму - думка

Розгром на ринку "Юність" у Києві
Люди, які в темі, кажуть, що з листопада в податкових черги на закриття підприємництва. Це пов'язано з підвищенням податкового навантаження на малий і середній бізнес через регулювання ФОП.

Я і мої знайомі - не виключення.

Люди, які в темі, кваліфіковано заявляють, що великий бізнес це, практично, не зачіпає. Вони заробляють в інший спосіб і мінімізують податки через виплати, які не обкладаються в повній мірі.

Штраф для юрособи за приховування зайнятості складає 320 тисяч гривень.

Дивіться також: Невідомі розгромили кіоски у центрі Києва. ВІДЕО

Я хочу побачити реально ФОПа чи те саме мале підприємство, яке такий штраф просто не вб'є.
Ніхто не розуміє для чого це робиться.

Я підозрюю, що основним є наполягання потенційних закордонних інвесторів, які традиційно сплачують і у нас податки в повному об'ємі. Однак, справедливо зазначити, що закордонний бізнес має інвестиційний ресурс, а вітчизняний такого позбавлений зовсім.

Нереально конкурувати, коли вартість кредитних коштів вп'ятеро нижча за кордоном, ніж у нас. Приховані податки і є єдиним джерелом інвестиційних ресурсів у вітчизняній економіці.

Ахмєтови й колєснікови закручування гайок одобряють, бо конкурентів на ринку праці держава масово усуває.
Населення тотально безграмотне й задубіло-совкове, не задумуючись, що відбувається, каже, що все правильно, податки треба платити і взагалі на "нормальних" (тобто - великих) підприємствах є соцпакет.

В результаті, соціальна база всіх прозахідних перетворень, як то майдани, нищиться тотально і вражаючими темпами.

Далі очікуємо негативну динаміку в економіці, яка й стане базою такої бажаної для Москви й п'ятої колони "революції". Білоруська модель державного капіталізму у нас не виживе.

А ще мене турбують повсюдні погроми ринків у Києві... І те, що процес захисту дрібноти намагаються очолити вомбати...

Сподіваюсь, що спільнота, врешті, вилізе зі своїх інтелектуальних та етичних переживань і задумається.

Олександр СОСНИЦЬКИЙ
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Это только на бумаге, но все прекрасно понимают что в реальности наступает глубокая Ж.
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Уровень обнищания украинцев, до которого их довела нынешняя клептократическая власть, можно посчитать по уникальному индексу инфляции - так называемому «индексу «Roshen»…


Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что из-за неуклюжей и непрофессиональной социально-экономической политики действующей власти, украинцы оказались на грани большой бедности, что в свою очередь усиливает запрос общества на полную перезагрузку и обновления власти в Украине.

«Есть все основания надеяться, что в следующем году состоится полная перезагрузка власти. Ведь в 3,5 раза подорожала жизнь людей во всех отраслях, заморожены пенсии и заработные платы. Люди не выдержат в следующем году такого издевательства», - сказала вчера вечером Тимошенко в эфире телеканала «NewsOne».

По ее словам, уровень обнищания населения Украины можно косвенно посчитать по уникальному индексу инфляции - так называемому «индексу «Roshen», ведь киевский торт производства компании «Roshen» за два года подорожал в 3,5 раза, что свидетельствует про аналогичное подорожание всех групп товаров.

Лидер «Батькивщины» отметила, что косвенным сигналом старта избирательной кампании является активная реклама в СМИ тех или иных политических сил и их лидеров.

«Кланы запускают свою рекламу, эфиры забиты рекламой Яценюка и Ляшко. Пошла полным ходом избирательная кампания, потому что они понимают, что дальше так страной управлять не смогут», - сообщила она и призвала украинцев быть внимательными и тщательно исследовать действия всех политических сил, которые сегодня представлены в Украине.

«Если украинцы еще раз выберут тех же людей, представляющих сегодня кланы и олигархию - как Порошенко и Яценюка, то тогда Украина будет лишена шанса», - предупредила Тимошенко.

По ее словам, Украина требует принципиально нового стратегического плана развития страны, который «сможет поднять Украину на ноги и поставить ее в ряд самых успешных стран Европы в очень короткие сроки».

«Следует впервые за 25 лет приступить к стратегии, а не к ликвидации Украины руками этих людей, которые не видят себя в Украине, но видят себя людьми уже глобального пространства с миллиардами, заработанными в Украине», - подчеркнула Тимошенко.
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"Украина требует принципиально нового стратегического плана развития страны..."
Можно увидеть этот план?
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ключевые слова:
лига смеха, зимний кубок, обещай безвиз.
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так зарплата 3200 это разве не 2017. Одним словом БРЕХУНЫ
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не хочу читать так навскидку,что помню тарифы,княжичи,приватбанк.безвиз,безлес,янтарь,проваленая ассоциация, потеряны связи с Израилем,Онищенко, предвобырные повизгивания в пользу Клинтон,Иванющенко,Злочевский.........устал, а так достижений немеряно!!!!
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Это правительство наверняка давно было в продуктовом магазине и аптеке, услуги ЖКХ отдельная "благодарность"... очковтирательство.Сами себя похвалили и медали нацепили..
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Для того шоб быть объективным.,надо доходы-расходы перевести в баксы и сравнить с показателями в баксах у папередников .Думаю будет 3:0 в пользу папередников.
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Очень напоминает азирова. Он тоже выходил с графиками, рассказывал про какие- то с потолка взятые проценты роста.
В данном конкретном случае ничего и ненужно обНАРОДОВАТЬ. Можно напрямую спросить сам народ. Но кто ж это будет делать- то? Показать липовые достижения много ума не надо. Нужна компьютерная программа соответствующая и один человек, который ее правильно озадачит. Для этого ненужен гройсман. А вот провести реальные реформы , нужно иметь как минимум желание первых лиц и парламента. Сейчас народный фронт решил рас крутиться на том, что замена Яценюка на гройсмана , озвученная онищенко, была спланирована бпп и реализована на 30 млн. При этом замалчиваются все остальные признания Онищенко, из которых следует, что Порошенко при помощи денег и давления на парламент решал очень многие свои кадровые и другие вопросы.
Власть узурпирована в нашей постмайданной Украине ничуть не меньше, чем при попереднике. А гройсман просто марионетка Порошенко . Как и Луценко . Как и гонтарева. Как и насалик. Как и климкин. Как и ключевые фигуры МО.
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На расие, если не ошибаюсь, доходы в 14 году были 2 трлн долларов, в 16 -1 трлн = быстро падают. В Украине - 0,7 трлн - скоро перегоним кациков.
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посмотрел начало таблицы :
"найголовніші досягнення 2016"
и сразу под названием дефицитный бюджет 2017 :D

дальше даже не смотрел.
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Забыли добавить - солнце каждое утро встает, и каждый вечер заходит. И в этом личная заслуга гройсмана.
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