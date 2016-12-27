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 Российский оккупант Александр Ясинек из 232-й РеАБр ВС РФ "засветился" с семьей в Донецке. ФОТОрепортаж

Украинскими волонтерами выявлен очередной российский оккупант, контрактник Александр Ясинек 232-й реактивной артиллерийской бригады ВС РФ откомандированный на Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

В поле зрение IN попала страница некого "Александра Лебедя" (настоящая фамилия - Ясинек), по результатам углубленного изучения которой, раскрылись довольно любопытные детали.

Объект расследования

Александр Николаевич Ясинек

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Дата рождения 6 июня 1982 года. Родом из г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.

Послужной список: Срочную военную службу проходил в 12-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ (в/ч 25642, г. Асбест-12, Свердловская обл., ПУрВО) в 2000-2002 годы. В последствии, служил по контракту в 15-й отдельной мотострелковой бригаде "миротворческих сил" (в/ч 90600, Рощинский гарнизон Волжского р-на Самарской обл. Центрального военного округа), предположительно в разведывательном батальоне. В составе тактической группы этой бригады принимал участие в операции по захвату АР Крым в начале 2014 года. Награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма", приказом Шойгу №219 от 17 апреля 2014 года, наградное удостоверение за подписью начальника управления кадров ЦВО генерал-майора А. Нестерова. Также в статусе военнослужащий 15-й ОМСБр фиксируется и в "ростовско-украинской командировке" в осенний период 2014 года. После увольнения из 15-й бригады и годичной паузы на гражданке, в начале 2016 года подписал новый 3-х летний контракт на службу в 232-й Пражской Краснознаменной ордена Суворова реактивной артиллерийской бригаде (в/ч 31643 г. Шелехов / п. Чистые Ключи, передислокация в Курганскую область, г. Щучье, п. Плановый Центрального военного округа), откуда в апреле 2016 и был отправлен на лагерный сбор для прохождения специальной подготовки и вживания в образ "боевика-шахтёра", с последующей командировкой на Донбасс, которая началась в конце мая 2016 года.

А. Ясинек в социальных сетях: VK (архивы профиля, фотоальбома, контактов) под вымышленной фамилией Лебедь, OK (архивы профиля, фотоальбома, контактов), Facebook (архив странички).
Фото периода службы в 15-й ОМСБр 2014 г.

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Фото периода службы в 232-й РеАбр 2016 г.

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Фото периода "украинской командировки" 2016 г.

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российские военные грабят людей на выезде из Алеппо, - сирийский журналист. ВИДЕО

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Смотрите также: "В Новоазовск приехали российские курсанты-артиллеристы. Сдают зачеты по боевой стрельбе. Один обстрел был - ни одного промаха", - морпехи ВСУ в Широкино. ВИДЕО


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Фото периода визита семьи Ясинека в Донецк

Отдельно следует выделить серию фотографий периода "украинской командировки" А. Ясинека, в которых фиксируются его супруга Яна (архивы профиля, альбома, контактов) и сын Александр (архив странички), навестившие отца-оккупанта на Донбассе осенью 2016 года и их совместные прогулки в Парке культуры и отдыха им. Щербакова в г. Донецке.

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Ну и последняя фотография, загруженная 17 декабря 2016 года, на которой А. Ясинек вновь позирует в форме ВС РФ с шевроном 232-й РеАбр.

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"Так почему, при подписании нового контракта с МО РФ закаленный и опытный А. Ясинек попал именно в 232-ю реактивную артиллерийскую бригаду, в небольшую войсковую часть, с мизерным штатом не имеющую особых функций? Ответ на этот вопрос кроется на одном из форумов с подробностями об этой бригаде. В записи отмечается: " В настоящий момент бригада занимается обслуживанием зарезервированной техники и утилизацией боеприпасов". То есть, в штат бригады можно запросто зачислить контрактников, оформив им долгосрочные командировки с целью "утилизации боеприпасов" на Донбассе. По нашим предположениям, так МО РФ легализует боевые командировки своих военнослужащих, доплачивая им надбавки из статей расходов по учениям и утилизации боеприпасов на основании сфабрикованных приказов. Российское военное ведомство таким образом выплачивает своим военнослужащим "боевые" за Донбасс, которые направляются в состав НВФ "новороссии" для передачи техники, вооружения и боеприпасов, обучения личного состава бандформирований, а так же отработки вопросов взаимодействия их с подразделениями ВС РФ. В случае А. Ясинека, это так называемая инженерно-саперная рота Донецкого корпуса НВФ "новороссии", - отмечают авторы расследования.

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Примечание: Стоит отметить, что А. Ясинек (Лебедь) ранее был внесен в базу данных "Чистилище" Центра "Миротворец", но изучение его профиля было не достаточно глубоким. Там он числится не как кадровый российский военнослужащий и военный преступник из 15-й ОМСБр, участвующий в операции по захвату Крыма, в дальнейшем откомандированный на Донбасс как контрактник 232-й РеАбр, а как бывший российский военный и боевик НВФ.

  • Справка по структуре и вооружению 232-й РеАБр




    232-я Пражская Краснознаменная ордена Суворова реактивная артиллерийская бригада (в/ч 31643, дислокация - г. Чебаркуль Челябинской области. Ранее соединение находилось в поселке Чистые Ключи Иркутской области).
    Структура: управление, 1-й реактивный артиллерийский дивизион, 2-й реактивный артиллерийский дивизион, батарея управления, рота материального обеспечения, рота технического обеспечения, инженерно-саперный взвод, взвод РХБЗ. На вооружении: 16 ед. 9П140 "Ураган".
232-я РеАбр в поле зрения IN ранее не попадалась, но "Боевой путь" самарских "миротворцев" упомянут как минимум в восьми эпизодах расследований:

Базы данных фиксации кадровых российских военнослужащих и доказательств их участия в боевых действиях в Украине на стороне объединенных российско-террористических сил доступны по постоянной ссылке.
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Уже и семью перевез,квартиру чью-то занял...
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Ксения, не мешай идиотам себя фотографировать и документировать!
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То шо засветился конечно хорошо ну лучше бы застрелился вместе с самкой и выводком
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Для рашистов это не проблема, они там походу все в неполноценных семьях растут.
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В смысле? Этот ублюдолок че свой выводок в Донецк притащил? А как же родина? Как деревянный барак в встающей с колен Тамбовской области?
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Да и самой России нет, есть Московия, а вот у нее должны быть границы, в пределах "Золотого Кольца"
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Бэтмэны-соколики - удобрение для Неньки.
Только нунах таке добриво; одна отрута.
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Смерть кремлевским вы#лядкам - будь проклят ваш род....
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Сначала убить выродка, потом шлюху, а потом и его самого.
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ЦЕНЗОР!
Це в же аксиома,що їх там немає,але вони там є!
це самі кацапи кажуть і ця сторінка не актуальна!
Уже самі кацапи кажуть,що іхтамнети на Донбасі є іхтамонити!
Я сам їх бачив! Своїми очима! І бурятів,і чеченів,і казаків,і рускіе войска!
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жмурить надо утырков - и чем больше,тем лучше
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А пиво тому добре,що земля добре родить-через те,що там таких вже зарито .І ще зариють,на добрива.
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Едь в ДНР - будешь полковником , а богатым - дадут 2,5 метра вместо 2 .
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Лучче бы заплатила вдвое меньше, за право сделать минет пукену
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Может хватит этого цирка, все все знают, а вы кидаете каплю информации "как бы работаете".
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Гы, к тебе не дед Мороз придет, А ДОХТУР лиза с косой
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Что за срач был? По удаляли многое, не разобраться. А то, что мы хорошо делаем, это срач и он в голове том числе. Ох пизда......
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Уже ублюдки с семьями полезли... Опять началось большая миграция касабов в Украину... Спасибо Педре что поставляет на Лугандонию бесплатно им свет, газ и воду...
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зато у тебя козлищенко такая многоговорящая фамилия
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Вот когда эта падла трансформируется в штабель из 200 и будет гореть синим пламенем, вот тогда и будет уместным сказать - засветился
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Они не уедут, их увезут в кацапию домой к маме на груз-200.
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А лучше без рук. В назидание другим кацапам.
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Всем рефлексирующим на тему : Должны ли украинцы сочувствовать погибшим от бояры или в самолете русским -стоит посмотреть комент от мамы Галины Ясинек *Поздравляю сынок* под фото с медалью *За Крым* и фото жрущего Ласунку внучка ,привезенного заботливой мамашей на каникулы в оккупированный Донецк ,при том ,что русские пропагандоны круглосуточно кричат , что каратели бомбят мирных и не жалеют младенцев.Но ведь смелая женщина ,не побоялась привезти аж из Уренгоя своего сынка под хунтовские бомбы. Больше ничего и не надо знать о *мирных.не участвующих в войне .простых* кацапах
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Шо за спич ? Иди проспись или просто напиши шо кацапы гондоны. С праздником тебя ник Викси Волна
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Ленинградское напомаженное силиконовое чмо
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Где кацап убил человека, тот чужой дом и считает своим.
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ВСЕ рашисткие оккупанты должны здохнуть. Да такой ужасно-бесславной смертью, что бы их дети до ужаса боялись даже вспоминать своих выблядков-предков.
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Смерть бывает разная. Уверен, что кацапам уготована одна смерть, как Кадырка делал и за это героя кацапии получил - секир башка ВСЕМ кацапам.
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Просили ж хуйловведі, ну ось і ввів. Тепер розслабтесь і отримуйте задоволення.

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Кацапские ублюдки лезут, как тараканы. Почему нет плюсов под статьей за отличное расследование?
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а дитю он показывал как "мочит" укропов из тяжелого...
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И медалька у гниды имеется " За КРЫС !" . Поскорей бы ему ее на большой палец ноги надели !
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