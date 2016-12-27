 Российский оккупант Александр Ясинек из 232-й РеАБр ВС РФ "засветился" с семьей в Донецке. ФОТОрепортаж

В поле зрение IN попала страница некого "Александра Лебедя" (настоящая фамилия - Ясинек), по результатам углубленного изучения которой, раскрылись довольно любопытные детали.
Объект расследования
Александр Николаевич Ясинек
Послужной список: Срочную военную службу проходил в 12-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ (в/ч 25642, г. Асбест-12, Свердловская обл., ПУрВО) в 2000-2002 годы. В последствии, служил по контракту в 15-й отдельной мотострелковой бригаде "миротворческих сил" (в/ч 90600, Рощинский гарнизон Волжского р-на Самарской обл. Центрального военного округа), предположительно в разведывательном батальоне. В составе тактической группы этой бригады принимал участие в операции по захвату АР Крым в начале 2014 года. Награжден медалью МО РФ "За возвращение Крыма", приказом Шойгу №219 от 17 апреля 2014 года, наградное удостоверение за подписью начальника управления кадров ЦВО генерал-майора А. Нестерова. Также в статусе военнослужащий 15-й ОМСБр фиксируется и в "ростовско-украинской командировке" в осенний период 2014 года. После увольнения из 15-й бригады и годичной паузы на гражданке, в начале 2016 года подписал новый 3-х летний контракт на службу в 232-й Пражской Краснознаменной ордена Суворова реактивной артиллерийской бригаде (в/ч 31643 г. Шелехов / п. Чистые Ключи, передислокация в Курганскую область, г. Щучье, п. Плановый Центрального военного округа), откуда в апреле 2016 и был отправлен на лагерный сбор для прохождения специальной подготовки и вживания в образ "боевика-шахтёра", с последующей командировкой на Донбасс, которая началась в конце мая 2016 года.
А. Ясинек в социальных сетях: VK (архивы профиля, фотоальбома, контактов) под вымышленной фамилией Лебедь, OK (архивы профиля, фотоальбома, контактов), Facebook (архив странички).
Фото периода службы в 15-й ОМСБр 2014 г.
Фото периода "украинской командировки" 2016 г.
Отдельно следует выделить серию фотографий периода "украинской командировки" А. Ясинека, в которых фиксируются его супруга Яна (архивы профиля, альбома, контактов) и сын Александр (архив странички), навестившие отца-оккупанта на Донбассе осенью 2016 года и их совместные прогулки в Парке культуры и отдыха им. Щербакова в г. Донецке.
Ну и последняя фотография, загруженная 17 декабря 2016 года, на которой А. Ясинек вновь позирует в форме ВС РФ с шевроном 232-й РеАбр.
"Так почему, при подписании нового контракта с МО РФ закаленный и опытный А. Ясинек попал именно в 232-ю реактивную артиллерийскую бригаду, в небольшую войсковую часть, с мизерным штатом не имеющую особых функций? Ответ на этот вопрос кроется на одном из форумов с подробностями об этой бригаде. В записи отмечается: " В настоящий момент бригада занимается обслуживанием зарезервированной техники и утилизацией боеприпасов". То есть, в штат бригады можно запросто зачислить контрактников, оформив им долгосрочные командировки с целью "утилизации боеприпасов" на Донбассе. По нашим предположениям, так МО РФ легализует боевые командировки своих военнослужащих, доплачивая им надбавки из статей расходов по учениям и утилизации боеприпасов на основании сфабрикованных приказов. Российское военное ведомство таким образом выплачивает своим военнослужащим "боевые" за Донбасс, которые направляются в состав НВФ "новороссии" для передачи техники, вооружения и боеприпасов, обучения личного состава бандформирований, а так же отработки вопросов взаимодействия их с подразделениями ВС РФ. В случае А. Ясинека, это так называемая инженерно-саперная рота Донецкого корпуса НВФ "новороссии", - отмечают авторы расследования.
Примечание: Стоит отметить, что А. Ясинек (Лебедь) ранее был внесен в базу данных "Чистилище" Центра "Миротворец", но изучение его профиля было не достаточно глубоким. Там он числится не как кадровый российский военнослужащий и военный преступник из 15-й ОМСБр, участвующий в операции по захвату Крыма, в дальнейшем откомандированный на Донбасс как контрактник 232-й РеАбр, а как бывший российский военный и боевик НВФ.
- Справка по структуре и вооружению 232-й РеАБр
232-я Пражская Краснознаменная ордена Суворова реактивная артиллерийская бригада (в/ч 31643, дислокация - г. Чебаркуль Челябинской области. Ранее соединение находилось в поселке Чистые Ключи Иркутской области).
Структура: управление, 1-й реактивный артиллерийский дивизион, 2-й реактивный артиллерийский дивизион, батарея управления, рота материального обеспечения, рота технического обеспечения, инженерно-саперный взвод, взвод РХБЗ. На вооружении: 16 ед. 9П140 "Ураган".
- 15-я ОМСБр "Миротворческих сил" на границе с Украиной 10.09.2014
- Возвращение к истокам. Как российские войска из бойцов ДНР/ЛНР снова облачаются в миротворцев 03.10.2014
- Возвращение к истокам - 2. Очередное свидетельство перевоплощения российских военных из боевиков ДНР/ЛНР в "миротворцев" 04.10.2014
- Скорбящие миротворцы из 15-й бригады 06.02.2015
- Подразделение 15-й самарской "миротворческой" бригады в Миллерово 25.04.2015
- Российский контрактник 15-й ОМСБр замечен в Краснодоне 05.08.2015
- Мимикрия 15-й ОМСБр ВС РФ под "шахтеров Донбасса" 14.12.2015
- Военные преступники 15-й "миротворческой" бригады. Из неопубликованного 06.03.2016
Базы данных фиксации кадровых российских военнослужащих и доказательств их участия в боевых действиях в Украине на стороне объединенных российско-террористических сил доступны по постоянной ссылке.
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Только нунах таке добриво; одна отрута.
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Це в же аксиома,що їх там немає,але вони там є!
це самі кацапи кажуть і ця сторінка не актуальна!
Уже самі кацапи кажуть,що іхтамнети на Донбасі є іхтамонити!
Я сам їх бачив! Своїми очима! І бурятів,і чеченів,і казаків,і рускіе войска!
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http://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/952805/moskvichka_zaplatila_ekstrasiensam_8_millionov_chtoby_sdielat_vnuchku_umnieie
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