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 Бизнесмен предлагал 50 тыс. грн главе поселкового совета в Донецкой области за фиктивный акт выполненных работ, - полиция. ФОТОрепортаж

Главе поселкового совета в Донецкой области предлагали взятку в 50 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, между поселковым советом и коммерческой структурой был заключен договор на реконструкцию водопроводных скважин. С целью завладения бюджетными средствами в размере 1,4 млн грн представитель коммерческой структуры предложил главе поселкового совета 50 тыс. грн. За данную сумму чиновник должен был подписать акты выполненных работ, в которых были бы указаны фиктивные данные по объему их выполнения.

Сотрудники полиции задержали взяткодателя после того, как он передал 15 тысяч гривен председателю поселкового совета.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки должностному лицу). За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны организаторы игорного бизнеса, предлагавшие взятку 30 тыс. долларов правоохранителям, - полиция. ФОТО

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(Фото Нацполиции)
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Сажать надо тех,кто разрешает из бюджета выделять средства Донецкому региону
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