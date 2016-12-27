 Боевики "ДНР" передали Украине двух заложниц. ФОТО

Об этом сообщает сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Сообщается, что процедура передачи прошла между Донецком и Макеевкой. Со стороны боевиков "ДНР" присутствовали представители т.н. МГБ ДНР.
Напомним, ранее главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий заявили о намерении передать народному депутату Надежде Савченко (внефракционная) двух украинских пленных "в качестве жеста доброй воли".
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"Чтобы вызволить наших пленных, Украина идет по пути обменов "по доброй воле", - журналист(20)
Между офицерами и пьяными боевиками на Луганщине произошло вооруженное столкновение, есть убитый, - ГУР Минобороны(0)
Двое пропавших украинских военнослужащих попали в плен боевиков, их отправили в Луганск, - ТСН(51)
С начала суток боевики обстреливают Марьинку, Широкино, Луганское и Авдеевку: это был не провокационный, а прицельный огонь по позициям, - пресс-офицер(13)
Топ-менеджер АТБ задержан за финансирование терроризма(0)
Двое военнослужащих, возвращаясь из госпиталя, заехали на территорию боевиков. Связь с ними пропала, - пресс-центр АТО(97)
Террористы "ДНР" и "ЛНР" не намерены создавать единое "государство"(161)
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Особенно исстрадавшаяся мадам с силиконовыми губами впечатляет!!!
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Вторая женщина, освобожденная "доброй волей" сепаратистов гораздо меньше известна СМИ. Это Анжелика Анатольевна Преснякова, бывшая судья районного суда Новоазовска и Апелляционного суда Донецкой области. Об обстоятельствах ее попадания в плен к боевикам ничего не известно. Говорится лишь, что она пропала без вести в зоне АТО.
В поле зрения СМИ Преснякова попадала лишь однажды - в 2009 году она вела громкое дело в Новоазовске по иску жителя села Безыменное Василия Коваленко, который судился с районной газетой "Родное Приазовье". Газета в одном из материалов утверждала, что голодомор 1932-33 годов не был геноцидом, что и пытался оспорить в суде пан Коваленко. Стоит отметить, что вердикт Пресняковой был вполне ватным - Коваленко в удовлетворении иска было отказано полностью.
Как видим, обе пленницы личности как минимум сомнительные, как и польза Украине от их освобождения. А вот Надежде Савченко эти дамы вполне могут пригодиться, учитывая характер ее будущей политической силы. http://www.dsnews.ua/politics/i-dvuh-zhenshchin-v-podarok-kakoy-budet-pervaya-pyaterka-partii-26122016160000
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Боевики Донбасса передадут Савченко «интересных» заложниц - депутат
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