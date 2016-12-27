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Все про:боевик (17634) освобождение (915) плен (1631) терроризм (19585)

 Боевики "ДНР" передали Украине двух заложниц. ФОТО

Боевики "ДНР" сегодня утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак "в качестве жеста доброй воли".

Об этом сообщает сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Сообщается, что процедура передачи прошла между Донецком и Макеевкой. Со стороны боевиков "ДНР" присутствовали представители т.н. МГБ ДНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики "ЛНР" захватили в плен луганского блогера Беницкого

плен

Напомним, ранее главари боевиков "ДНР" Александр Захарченко и "ЛНР" Игорь Плотницкий заявили о намерении передать народному депутату Надежде Савченко (внефракционная) двух украинских пленных "в качестве жеста доброй воли".
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Главное убедиться что освобожденные заложники это действительно заложники а не такие же засланные казачки как Савченко. Как только вякнут о "умных запутавшихся" террористах, с которыми нужно разговаривать - за шкирку и обратно в лугандон таких заложников-пропагандонов
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Не волнуйтесь "контора" свою работу знает и думаю скоро мы их увидим на нарах вместе с Гадюкой!!
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Ну теперь ждём этих "узниц" на экранах 112,ньюз-ванах,интерах!!!
Особенно исстрадавшаяся мадам с силиконовыми губами впечатляет!!!
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Похоже Савченко оказалась на столько тупой, что кацапы решили ее окончательно скомпроментировать и дистанцировать от себя. Я об фото "заложницы" развлекающейся в 2015 в Крыму со своим лугандонским ебарем боевиком. Ясно что никакая это не заложница. Сложно поверить что фсб настолько тупые, что не проверили профиль этой шлюшки лугандонской прежде чем обьявить ее заложницей. Вывод просто - гадю слили с потрохами ее друзья фсбешники.
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Что касается "двух женщин", названных Захарченко и Плотницким, то их личности вызывают пока достаточно много вопросов . Ивано-Франковская журналистка Ольга Сворак (она же Богданова) попала на подвал к террористам "ЛНР" в июне этого года при достаточно странных обстоятельствах. На территорию "молодой республики" она прибыла в гости к местному "ополченцу", который является ее молодым человеком, где была захвачена террористами и обвинена в работе на СБУ.
Вторая женщина, освобожденная "доброй волей" сепаратистов гораздо меньше известна СМИ. Это Анжелика Анатольевна Преснякова, бывшая судья районного суда Новоазовска и Апелляционного суда Донецкой области. Об обстоятельствах ее попадания в плен к боевикам ничего не известно. Говорится лишь, что она пропала без вести в зоне АТО.
В поле зрения СМИ Преснякова попадала лишь однажды - в 2009 году она вела громкое дело в Новоазовске по иску жителя села Безыменное Василия Коваленко, который судился с районной газетой "Родное Приазовье". Газета в одном из материалов утверждала, что голодомор 1932-33 годов не был геноцидом, что и пытался оспорить в суде пан Коваленко. Стоит отметить, что вердикт Пресняковой был вполне ватным - Коваленко в удовлетворении иска было отказано полностью.
Как видим, обе пленницы личности как минимум сомнительные, как и польза Украине от их освобождения. А вот Надежде Савченко эти дамы вполне могут пригодиться, учитывая характер ее будущей политической силы. http://www.dsnews.ua/politics/i-dvuh-zhenshchin-v-podarok-kakoy-budet-pervaya-pyaterka-partii-26122016160000
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Выдайте им вместо этих шлюх Савченко, в знак доброй воли !!!
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только бы не заговорили Надькеным языком, а там посмотрим
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http://uapress.info/ru/news/show/156042
Боевики Донбасса передадут Савченко «интересных» заложниц - депутат
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Бедняшки,еле скрывают восторг-вот,вот разрыдаются от радости.
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Помните, когда Савченко впервые заявила о готовности посетить зону АТО, то главари ОРДИЛА в один голос мгновенно ответили "Если он здесь появится - мы её шлепнем!" Но как только Савченко изменила свою политическую позицию - она сразу стала для них "нашей".
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так на новую бабскую партию кандидаток и насобирает. ...
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Молодец надюха теперь поедь к шефу и по петляй,что бы ещё и Крым освободили,тогда будешь настоящим героем.
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Ну,..если они от Гади,то сразу же им "хэроя",и делегатами в ПАРЭ!
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Дамочки так-же не похожи на мучениц лугандонских подвалов, как Гадя на узницу ФСБ.
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