 Коммунальщики Днепра устроили выставку новой техники, закупленной за бюджетные средства города в этом году. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dnepr.info.
Чиновники горисполкома и руководители коммунальных служб Днепра представили на Фестивальном причале новую технику, которая была закуплена в этом году. Вернее, ту ее часть, которая уже приехала в Днепр: это каналопромывочные машины, фреза и асфальтоукладчик, десяток аварийных автомобилей. До конца года ожидается прибытие еще одной платформы и трех катков, а до 15 января - еще 10 аварийных машин. Все они будут распределены между коммунальными предприятиями "Гидроспоруды", водоканалом и управлением по ремонту и эксплуатации автодорог. А 27 декабря прибудет три машины для отлова бродячих животных, которые передадут на баланс КП "Зооконтроль".
Посмотреть на приобретенную технику также пришел и мэр Днепра Борис Филатов.
Каналопромывочные машины - это новинка для Днепра. Одна из них - единственная в Украине, обладает мощностью в 500 атмосфер. С их помощью в следующем году городские власти намерены бороться с засором ливневок.
Десяток аварийных автомобилей передадут горводоканалу - все они новые, белорусского производства и укомплектованы всеми необходимыми инструментами - пилами, генераторами и прочим.
А вот фреза и асфальтоукладчик, которые будут переданы в УРЭА, немецкого производства.
"Мы будем уходить в европейское качество, а для оптимизации расходов будем стараться ряд дорожных работ проводить самостоятельно за счет города. Это экономия средств и в том числе определенного рода контроль за качеством", - пояснил покупку заместитель мэра Михаил Лысенко.
Ообошлась вся эта техника городу недешево, хоть и закупалось все через систему Prozorro:
асфальтоукладчик - 16 млн грн,
фреза - 12 млн грн,
каналопромывочная машина - около 4,5 млн грн,
остальные - до 1 млн грн.
"Мы будем покупать в следующем году мусоровозы, чтобы не быть зависимыми от частных компаний, которые занимаются сейчас вывозом мусора. На рынке хватит места всем, но нам нужна гарантия, что у города есть техника, свой подвижной состав и что сможем на этом рынке работать, чтобы ни одна компания-монополист не могла диктовать свои условия", - поделился планами Михаил Лысенко.
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